Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci avvisa che alcuni segni zodiacali dovranno ritrovare la propria stabilità, avranno bisogno di concentrazione e calma, mentre altri avranno i pianeti favorevoli. Vediamo allora le ultime previsioni astrali contenute nell’oroscopo del 7 febbraio.

Oroscopo Ariete: Nonostante le complicazioni dei giorni scorsi, dovete guardare al futuro con ottimismo. D’altronde, voi dell’Ariete siete sempre pronti a rialzarvi e ripartire. Questo è il momento perfetto per gettarsi alle spalle il passato. Per molti ci sono questioni legali o finanziarie da risolvere o anche un problema fisico da superare, però, più si procede in avanti e più soluzioni si troveranno. Progetti per matrimoni ed eventi da programmare hanno bisogno di conferme. Nei rapporti con Cancro e Bilancia ultimamente ci sono stati dei problemini.

Oroscopo Toro: Siete agitati e dovreste cercare di calmarvi, c’è qualche disputa lieve o un piccolo disaccordo che può riguardare anche questioni economiche, ma niente di irreparabile. Paolo Fox ricorda che di recente avete dovuto mettere mano al portafoglio, in quanto ci sono stati spostamenti, cambiamenti ed evoluzioni della vita, ma anche per imprevisti. Restano situazioni da chiarire. Nelle coppie più in crisi c’è una pausa di riflessione, si farà luce su ciò che non va nella seconda metà di febbraio. Coloro che devono superare un problema devono preparare delle strategie vincenti da mettere in atto dopo il 16 febbraio.

Oroscopo Gemelli: Dovete stare sul pezzo, siete troppo sbadati, l’amore ha bisogno di una revisione totale. Avete un cielo importante che consente anche la risoluzione di qualche problema, ma davanti a situazioni di un certo rilievo, bisogna agire senza troppa fretta. Saturno dissonante potrebbe portare qualche problema legale, mentre dal punto di vista sentimentale ci sono emozioni poco chiare. Chi è in coppia da tempo sta vivendo una lontananza psicologica o fisica che sarebbe da colmare. Potrebbe esserci anche qualche conflitto all’interno di un gruppo di lavoro, questo non è un periodo facile, tante cose da fare, tanto da recuperare, e sembra quasi un’impresa tornare in equilibrio.

Oroscopo Cancro: La settimana è iniziata in maniera interessante, tanto più che ci si avvicina a marzo, un mese molto importante anche per le relazioni interpersonali. Marte è opposto e indica che siete molto nervosi, ne risente a livello fisico lo stomaco, troppa agitazione. È il momento di puntare all’amore, ci sono risorse valide in arrivo. Attenzione a non commettere errori di distrazione, soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Oroscopo Leone: In questo momento potreste sentirvi stanchi, nervosi, incavolati. Nonostante abbiate cercato di evitare polemiche, qualcuno forzatamente vi ha provocato. State attenti alla forma, negli ultimi tempi vi siete stancati oppure avete commesso un errore di valutazione riguardo a situazioni che si sono rivelate più pesanti del previsto. È un oroscopo interessante per le relazioni d’amore, capiterà anche di chiarire vecchi sospesi. Chi ha raggiunto una vittoria è già pronto a organizzarne un’altra dopo giugno.

Oroscopo Vergine: La giornata di mercoledì spinge ad agire ma può regalarti anche una grande soddisfazione, sono favoriti tutti quelli che lavorano nella creatività o possono avere i risultati immediati. È possibile superare ogni ostacolo con grande facilità. Marte, Giove e Venere a favore portano volontà e successo. In questo periodo è anche facile dimenticare chi vi ha deluso. Attenzione alle malelingue! Per l’amore c’è meno tempo a disposizione, forse bisogna ritrovare un certo equilibrio perso.

Oroscopo Bilancia: Siete un po’ sottotono, ma solo per questo mercoledì, una fase di tensione è in corso già dalla fine di gennaio. Però, la fortuna gira e sarà tutta vostra per la seconda parte del mese, in arrivo una conferma che per adesso non è arrivata. In amore persiste o c’è stata una situazione pesante di recente, molti hanno sofferto e ci sono ancora problemi da superare. Potrebbe tornare utile confidarsi con una persona di fiducia che può davvero aiutarti o consigliarti.

Oroscopo Scorpione: Siete molto creativi e più forti del futuro secondo Paolo Fox. Molti escono da un periodo pesante, Giove in opposizione spesso ha provocato molte preoccupazioni. Adesso, però, si può ripartire da ciò che è stato sospeso. Se ci sono stati dei blocchi, ora va meglio, le vostre idee sono valide e potrebbe esserci una chiamata. È un periodo utile anche per le coppie che vogliono completare un progetto che era stato per tanti motivi rinviato.

Oroscopo Sagittario: Detestate fare le stesse cose, ma dovreste farvi riconfermare un accordo entro maggio, perché da giugno ci saranno meno occasioni da sfruttare. Se in amore c’erano delle perplessità, allora il pericolo è doppio perché si rischia di vivere tutto con troppa ansia, troppa tensione. Le cose andranno meglio nella seconda parte del mese. Ai single è consigliato non dire ti amerò per sempre a meno che non siano convinti di ciò che dicono, è un periodo talmente volubile che porta a inevitabili ripensamenti. Ma nel complesso non mancheranno buone emozioni da sfruttare.

Oroscopo Capricorno: Queste sono giornate importanti e bisogna recuperare la stabilità. Marte è il segno che la regala anche perché resta in buon aspetto ad altri pianeti. Se state male, se avete un problema, non chiedete aiuto, cercate sempre di risolvere tutto da soli, ma adesso vi serve l’appoggio di una persona amica, anche solo per confortarvi. Non siete tipi da smancerie ma siete una persona che corre in soccorso degli altri, e quando siete voi ad averne bisogno, sarebbe bello che qualcuno facesse altrettanto, che vi supportasse e aiutasse. I sentimenti saranno premiati. Sempre bene per chi lavora a contatto con il pubblico.

Oroscopo Acquario: Molti pianeti entreranno a breve nel vostro segno. È in corso un progetto di liberazione che andrà gestito con ottimismo, ci si può liberare di molti obblighi, di doveri e cercare di superare qualche imbarazzo economico. Quindi, bene venga la rivoluzione nella vostra vita, però bisogna adeguarla alle vostre esigenze. Avete persone attorno che hanno idee diverse e distanti dalle vostre, quindi, il vero problema è imporvi e far capire che avete ragione. In questo momento l’amore può risplendere oppure potete trovare una bella quiete. Se le persone che vi piacciono sono indecise, siete chiamati a una scelta.

Oroscopo Pesci: State vivendo una fase di conflitti, ma poi arriverà anche quella del recupero. Probabilmente, sono in molti coloro che devono superare un problema affettivo, dimenticare un triste discorso. Al momento ci sono alcuni pianeti che insistono sul settore lavoro: ultimamente vi sarà capitato di rivedere alcuni piani o magari essere un po’ troppo preso da quel che state facendo. Provate a limitare le emozioni negative. È un periodo in cui il nervosismo aumenta e bisogna cercare di non portarlo in casa o riversarlo in amore. Questa giornata vede una bella Luna favorevole, può limitare i danni di qualche malinconia latente.