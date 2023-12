Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Pronti per assaporare un lungo weekend da trascorrere con le persone che amate o come preferite? Vediamo cosa programmare e cosa fare ma prima scopriamo come andranno le cose nella giornata del 7 dicembre, leggendo il nuovo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Queste stelle di oggi portano tante sfide intriganti nella vita delle persone del segno dell’Ariete. Vi sentite dentro una sorta di roulette russa che potrebbe disorientarvi un po’. In realtà avete sempre fame di successi e non vi fermate mai neanche davanti al rischio. L’amore vivrà dei momenti dolci e romantici alternati a scontri e tensioni per via di alcune divergenze di vedute. In questo momento è importante per voi essere in forma dal punto di vista fisico per affrontare tutte le sfide che vi attendono. Curate di più l’alimentazione e il vostro benessere psico-fisico.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Il destino sta mettendo a dura prova la vostra tenuta mentale. Sono tante le sfide che vi attendono anche nella giornata di oggi. Voi siete persone estremamente resilienti in grado di affrontare qualsiasi sfida sempre a testa alta, ma a volte anche voi tendete a deprimervi un po’ se qualcuno mette a dura prova il vostro equilibrio interiore. Non perdetevi d’animo anche perché all’orizzonte si profila un futuro pieno di successi e di conferme. Ben presto avrete anche voi dei colpi di fortuna che vi faranno tornare il buonumore.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Il momento che state attraversando non è di certo tutto rose e fiori, ma non si può neanche dire che sia tutto da buttare. Vi sono dei campi e degli ambiti in cui vi sentite a vostro agio e altri in cui non riuscite ad affermarvi come vorreste. Anche in amore non tutto sembra essere così chiaro come vorreste, quindi bisogna avere pazienza ed attendere tempi migliori. La vostra creatività è fondamentale in questo momento per riuscire a portare a termine un compito gravoso.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Non è il momento giusto per programmare il vostro futuro a lunga scadenza. Sarebbe meglio cercare di gestire la quotidianità evitando di fare voli pindarici con la fantasia. Ecco perché dovreste cercare di gestire con parsimonia le vostre risorse evitando spese folli o investimenti non propriamente assennati. Secondo l’Oroscopo del giorno la fortuna potrebbe giocarvi qualche tiro mancino, ma non sarà il caso di prendervela troppo anche perché all’orizzonte si profilano dei successi e delle importanti affermazioni.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Ci sono da affrontare ancora nuovi alti e bassi in amore. Molte persone del Leone stanno avendo a che fare con un partner capriccioso o bizzarro e questo vi sta mandando fuori giri. Forse servirebbe veramente una pausa di riflessione anche per capire se avete veramente accanto la persona giusta. Nel lavoro dovreste evitare di andare oltre i vostri limiti soprattutto se svolgete un lavoro che richiede tanta energia e ritmi sostenuti. Cercate di gestire bene le consegne e i compiti che vi sono stati assegnati evitando di strafare o di pretendere troppo dal vostro fisico.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Non è di certo un periodo particolarmente positivo per l’amore per le persone nate sotto il segno della Vergine. Cercate di non fare troppo affidamento sulla fortuna anche perché non è proprio il momento giusto. Anche dal punto di vista finanziario in questo momento fareste bene ad essere cauti nella gestione delle vostre finanze, evitando di fare investimenti azzardati che potrebbero avere esiti disastrosi. Anche dal punto di vista delle energie non è questo il momento giusto per fare sforzi eccessivi: meglio gestire con la dovuta calma le energie senza esagerare.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Alcuni aspetti della vostra vita sembrano darvi delle belle soddisfazioni in questo momento, mentre in altri ambiti fate ancora fatica ad eccellere. Ci saranno delle sfide che riguarderanno il lavoro e che metteranno a dura prova le vostre capacità e il vostro equilibrio interiore. Cercate di fare leva sulle vostre risorse mentali ed energetiche, evitando di strafare o di pretendere troppo da voi stessi. Le finanze non rappresentano un cruccio in questo momento, ma cercate di evitare investimenti azzardati.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Non state navigando in buone acque secondo l’Oroscopo del giorno. Ci saranno delle sfide da affrontare che richiederanno una certa grinta e una certa determinazione. Il vostro equilibrio interiore sarà messo a dura prova da alcune circostanze non facili da gestire. La fortuna vi aiuterà a fasi alterne. A volte avrete la sensazione che tutto stia filando liscio, altre volte invece avrete la netta percezione di trovarvi su un ottovolante dove bassi e alti si alternano continuamente. Occhio alla gestione dei soldi, qualcuno potrebbe rifilarvi un colpo mancino.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Non è di certo un periodo interessante per voi, soprattutto a livello finanziario. In questo momento tutto sembra girare per il verso storto mentre la fortuna sembra avervi davvero voltato le spalle. Ovviamente si tratta di un momento transitorio in cui sarebbe opportuno evitare di fare investimenti che potrebbero rivelarsi fallimentari. Sul fronte sentimentale la situazione è sostanzialmente stabile anche se dare tutto per scontato potrebbe appiattire il vostro rapporto di coppia. Magari potreste approfittare del fine settimana per organizzare qualcosa di intrigante.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: In questo periodo le stelle stanno facendo i capricci anche con il segno del Capricorno. La fortuna non sembra sorridervi anche se avete conosciuto decisamente momenti peggiori di questo. In amore dovrete gestire questa fase piuttosto statica in cui non accade nulla di nuovo e di intrigante, anche se non vi sono nubi all’orizzonte e questa è sicuramente una buona notizia per voi. Cercate di non trascurare la vostra salute e di dedicare più tempo all’attività fisica anche per non prendere qualche chilo di troppo.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: La vostra energia sembra segnare il passo in questo momento forse anche perché avete preteso un po’ troppo da voi stessi. Sul lavoro ci sono ancora alcune sfide che dovranno essere affrontate con il giusto piglio. In amore ci sarà ancora qualche piccolo scivolone emotivo che potrebbe farvi entrare in collisione con il partner. Sarebbe meglio evitare di rincarare la dose se ultimamente c’è stata qualche tensione di troppo. Meglio cercare di fare buon viso a cattivo gioco piuttosto che rilanciare una polemica.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: In questo momento la fortuna è avara con i nati sotto il segno dei Pesci. Anche l’amore, secondo l’Oroscopo del giorno, potrebbe giocarvi qualche tiro mancino. Cercate di gestire le vostre energie in maniera saggia soprattutto per quanto riguarda il lavoro. È vero che i flussi sono altalenanti in questa fase, ma voi avrete le giuste risorse mentali per affrontare ogni cosa nel modo giusto. Le persone che sanno di essere ben preparate, dovrebbero affrontare gli esami della vita con una certa fiducia.