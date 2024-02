Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Dall’ariete ai pesci, scopriamo le ultimissime novità contenute nel nuovo oroscopo del 6 febbraio di Paolo Fox. Quali saranno i segni più fortunati?

Oroscopo Ariete: Giornata delicata nella quale il primo pericolo è l’intrusione di qualcuno che vorrebbe mettere scompiglio nel vostro rapporto di coppia: cercate di rimanere calmi ma, allo stesso tempo, capire cosa crea il problema e come affrontare la questione (possibilmente insieme al partner). Se le dinamiche nel rapporto non sono ottimali si potrebbe far più fatica del solito… Nel corso delle prossime ore, dunque, sarà fondamentale mantenere la pazienza e ragionare sulle soluzioni possibili.

Oroscopo Toro: É il momento di esplorare le vostre emozioni, capire cosa volete davvero e fare ordine tra pensieri e ambizioni: dovete recuperare il tempo perduto e innestare una marcia in più se volete riscattarvi dal periodo difficile che vi siete messi alle spalle, tuttavia alcuni tipi di pensieri hanno monopolizzato la vostra mentalità condizionandovi un po’ troppo… ad esempio qualcuno sta pensando di arrendersi o rassegnarsi riguardo qualcosa ma non è la cosa giusta da fare, continuate ad insistere se sentite che la strada è quella giusta!

Oroscopo Gemelli: Siete agitati e un po’ a disagio, colpa di un cielo non molto benevolo che complica le cose ai nati sotto questo segno. Ci vorrebbe una gestione più diligente e calma delle varie faccende, magari più conforto in amore e dalle persone care per vivere meglio e con maggior serenità. Il periodo che attraversate certamente non è dei più semplici ma dovrete farvi forza, solo così ne uscirete bene e imparerete che la perseveranza porta sempre risultati!

Oroscopo Cancro: Ore decisive e importanti per chi lavora con il pubblico e dovrà interfacciarsi con qualcuno, c’è un po’ di nervosismo per questa situazione ma è il momento di tenere a bada gli istinti “autosabotatori” e fare un passo verso il miglioramento delle cose. C’è crisi anche in amore, il recupero per ora potrebbe risultare difficile e servirà più tempo per ragionare su cosa fare. Il dubbio più comune è proseguire la relazione o interromperla.

Oroscopo Leone: State per ricevere una proposta interessante che potrebbe mettere in mostra ancor di più il potenziale e le capacità che avete: non lasciatevi sfuggire quest’occasione, anche se in alcuni casi dovrete valutare bene ogni singolo aspetto perché non è tutto oro quel che luccica… In amore favorite le storie nate di recente, chi invece ha a che fare con persone sfuggenti ed evasive potrebbero incontrare qualche problemino. State alla larga da situazioni troppo ambigue, a voi serve chiarezza!

Oroscopo Vergine: Non volete più gettarvi a capofitto nell’amore senza tutelare voi stessi: avete deciso di muovervi con calma nelle faccende di cuore, non siete più disposti ad innamorarvi velocemente a meno che non ci sia un richiamo fortissimo o sentiate che quella è la persona giusta! Piuttosto sono i tanti progetti che seguite a tenere impegnata la vostra mente, avete bisogno di concentrazione perché nelle prossime settimane ci saranno bei sviluppi!

Oroscopo Bilancia: Siete troppo nervosi, in queste condizioni rischiate di prendere decisioni dettate dall’impulsività e di commettere errori evitabili. C’è anche più di qualche preoccupazione economica a turbarvi, state facendo una revisione finanziaria per capire dove trovare alcune risorse e cosa manca per raggiungere la tranquillità. Vi sentite spinti verso una direzione ben precisa anche se qualcuno ha ancora dei forti dubbi…

Oroscopo Scorpione: Anche voi, come i nati sotto il segno della Bilancia, siete alla ricerca di serenità nonostante possibili tensioni e incomprensioni. Se c’è qualche problema nel rapporto con il partner evitate di cercare rappacificamenti in queste 24 ore, non è la giornata migliore per contrasti, discussioni o chiarimenti dai toni accesi. Potrebbe prevalere l’agitazione e compromettere il tutto, rimandate tutto ciò almeno a mercoledì.

Oroscopo Sagittario: Mettete da parte timori e preconcetti, non è il momento di farsi frenare da ciò che magari è solo nella vostra mente: è vero che in amore non ci sono certezze ora, e voi preferite sempre evitare di fare il passo più lungo della gamba, ma non disdegnate nuove conoscenze, incontri o possibilità di collaborazioni che potrebbero diventare molto proficue! Agendo in questa maniera avrete più possibilità di ritrovare ciò che volete da tanto, sia in ambito sentimentale che professionale.

Oroscopo Capricorno: Anche se il vostro rapporto affettuoso è solido potrebbero apparire piccoli ostacoli da dover oltrepassare con il partner, o magari ci sono già stati nelle scorse ore e ci state facendo i conti! Non fatevi condizionare troppo da questa situazione perché si tratta solo di un momento passeggero, tra l’altro non è nulla di ingestibile quindi affrontateli con calma e senza aprire inutili conflitti. Se avete discusso fate pace!

Oroscopo Acquario: In questa giornata sono favoriti gli spostamenti e tutto ciò che ha a che fare con la sfera relazionale: uscite (sia con gli amici che con il partner), amicizie, feste e chi più ne ha più ne metta, è tempo di depurare l’anima facendo ciò che possa rilassare la mente e lo spirito. Datevi anche il tempo di progettare il futuro, se necessario fermatevi per una riflessione interiore ma non mettetevi fretta da soli.

Oroscopo Pesci: Avete risorse economiche limitate (d’altronde chi ce l’ha?) e questo non va a vostro favore, è tempo quindi di muoversi con audacia e astuzia in modo da poter fare determinate cose anche senza un grande budget. Siete stanchi di delusioni e intoppi, certamente non soddisfatti di come stanno andando le cose e di alcuni eventi in particolare… tuttavia non mollate e continuate a gettarvi in nuove sfide, sarete premiati molto presto!