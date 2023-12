Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Questa per molti rappresenta una settimana corta, durante la quale sarà possibile mettere in cantiere tanti progetti privati e non. Vediamo allora come organizzare, intanto, la giornata di martedì 5 dicembre secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Sembra essere un ottimo momento questo per voi, sia in amore che sul lavoro: in ambito sentimentale, infatti, potreste fare una scoperta sorprendente o avere l’occasione di rafforzare un legame (oppure magari iniziare qualcosa di nuovo, bello e intrigante) mentre professionalmente parlando la determinazione e l’energia che mettete in campo ogni giorno vi porteranno verso traguardi importanti. Non è facile mantenere l’equilibrio tra le due cose, anzi… se avete bisogno di prendervi un po’ di tempo per riposare e ricaricarvi non esitate a farlo!

Oroscopo Toro Paolo Fox: In questa giornata sarà fondamentale tenere una buona comunicazione, parlare apertamente con le persone “a rischio malintesi” (soprattutto il partner ma anche collaboratori e colleghi) ed evitare incidenti di questo tipo; i progetti di gruppo stanno procedendo bene, grazie ad una buona cooperazione con gli altri, dunque presto vedrete risultati davvero sorprendenti e non vale la pena rovinare tutto con discussioni evitabili. L’allenamento, inoltre, non deve mai mancare per tenere sempre il corpo allenato e reattivo, oltre che per migliorare sempre di più la salute generale.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Siete affascinanti e a tratti irresistibili ora, l’amore è nell’aria perciò i single non devono chiudersi in casa né rifiutare qualsiasi occasione per uscire e stare in mezzo alla gente; bene anche le coppie in cui può riaccendersi la passione, se ultimamente si era un po’ spenta, o si può pensare ad un salto di qualità (convivenza, matrimonio o un figlio). Anche la creatività non è da soffocare perché proprio da essa possono nascere ottime opportunità professionali, le idee che avete possono portarvi lontano ora. Non trascurate la salute, soprattutto la tenuta mentale, e ricavatevi spazi sia per riposare che per meditare.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Sarà importante in questa giornata gestire al meglio le emozioni, dato che siete particolarmente sensibili ed emotivi (anche suscettibili): non vorrete incappare in litigate o discussioni pericolose? Sfruttate la saggezza che vi contraddistingue per gestire la situazione ed evitare guai, rimanete concentrati sui vostri obiettivi e non cadere in distrazioni inutili che magari potrebbero costarvi caro. Una corretta alimentazione è fondamentale ora più che mai, assicuratevi di bere abbastanza acqua e garantire al corpo il giusto equilibrio!

Oroscopo Leone Paolo Fox: Non ci sono barriere per voi in questo momento, dato che non vi fermate mai e siete sempre inesauribili, tuttavia qualche dubbio potrebbe sorgere in ambito sentimentale. Le coppie sposate (o conviventi da tempo) forse hanno dato tutto troppo per scontato, uno degli errori più comuni ma anche gravi in un rapporto; se c’è anche competizione tra i membri della relazione, e non condivisione, si rischia di arrivare a discussioni o anche brutte litigate. Dicembre sarà il mese dei dubbi da chiarire, in modo da iniziare al meglio il 2024, quindi non lasciate nulla al caso!

Oroscopo Vergine Paolo Fox: La settimana si è aperta in maniera interessante, c’è una grande lucidità mentale che vi sta aiutando molto a superare gli ostacoli generati da Saturno in opposizione. Tuttavia c’è un po’ di stanchezza, in alcuni casi anche frustrazione, sotto l’aspetto professionale o dei progetti da portare avanti: quando un qualcosa vi sembra completo dovete invece ripartire da zero, questo perché state facendo tutto da soli e non avete nessun tipo di aiuto nel dare una svolta alle cose, il che quindi comporta doppia energia da parte vostra nel dedicarvi a ciò che desiderate. Non perdete di vista l’amore!

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: La Luna transiterà nel vostro segno tra giovedì e venerdì, in quelle date fareste bene a programmare un incontro, portare avanti un’idea o organizzare qualcosa di bello. La settimana sarà all’insegna della creatività, state ripartendo dopo una fase di blocco e un’intuizione geniale potrebbe esservi molto di grandissimo aiuto per risolvere un problema o arrivare alla svolta che tanto aspettavate. Buone notizie entro la fine di questa settimana, continuate ad impegnarvi e lavorare sodo con uno sguardo sempre e comunque all’amore e alle esigenze del partner!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Sabato 9 e domenica 10 dicembre vi vedranno con Luna e Venere favorevoli: programmate assolutamente un incontro passionale e intrigante, o anche solo qualcosa che vi fa piacere fare, perché in quelle giornate avrete modo di vivere belle emozioni e rigenerarvi dal punto di vista emotivo. Avete senz’altro meno ansie rispetto alle travagliate settimane di novembre e qualcuno sta anche ricevendo delle risposte in più; in compenso la stanchezza fisica si fa sentire, bisognerebbe trovare il tempo di riposare un po’!

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Da lunedì siete un po’ nervosi, spenti e “fuori gioco”, dovete forse fare troppe cose o rispondere a troppe domande il che vi genera stress ulteriore… Resistete fino a venerdì 8/12 perché da quella giornata avrete stelle migliori e una maggior capacità di manovra. Attenzione però, è vero che avete un grande cielo ma intendete rimanere fermi ai vostri princìpi evitando quindi azzardi che riguardano i soldi o il mettersi eccessivamente in gioco sul lavoro. Dipenderà a quel punto dalle singole situazioni se varrà la pena “buttarsi” o rimanere ad osservare. In amore nuovi sviluppi in arrivo!

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Mercurio in transito in questo segno vi aiuterà a risolvere alcune questioni finanziarie, legali o legate alla casa, e farà da apripista ad un 2024 di grande rilievo (soprattutto nella prima parte). Cercate di essere un po’ più rapidi, nell’ottica di avvicinarvi al mese di maggio, se dovete portare avanti un progetto o sviluppare un’idea nell’arco di sei-sette mesi; è vero che voi di solito vi muovete “al rallentatore”, per essere certi dei risultati, ma Paolo Fox vi invita a sfruttare al meglio le buone stelle di quel periodo! Datevi da fare e non fatevi distrarre da cose inutili, è il momento di costruire delle ottime basi.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: State vivendo un periodo di tensioni e provocazioni, soprattutto in amore: tutto ciò che riguarda progetti, esami, verifiche e rapporti con gli altri sta avendo una marcia in più, al contrario l’ambito sentimentale sta passando in secondo piano e questo non va bene. La prima cosa da fare è evitare tensioni e litigate con il partner, in modo da vivere con più serenità, dopodiché tagliare anche le situazioni noiose che rendono un rapporto stagnante e monotono. Spesso tendete a mettervi in gioco ripartendo anche da zero pur di fare ciò che desiderate, va benissimo ma occhio a non esagerare se non in certi casi non potreste permettervelo…

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Questa giornata è ancora sotto l’egida di una Luna opposta, anche se non ci sono più le stelle pesanti e “dispettose” dei giorni scorsi: il prossimo weekend si rivelerà bellissimo dal punto di vista sentimentale, sabato 9 e domenica 10 potreste dar spazio a idee importanti riguardo il rapporto di coppia o il consolidamento di una relazione. Intanto però non fatevi prendere troppo dall’ansia se dovete varare un progetto. Avete scelte da fare in questa settimana, soprattutto dal punto di vista pratico, ma sarà fondamentale dare spazio alle emozioni più vere.