Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo giunti alla fine del mese e a un passo dal Natale. Vediamo come si concluderà novembre e quali saranno i segni più fortunati. Ecco il nuovo oroscopo del 30 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Potreste essere colti dall’agitazione e dall’ansia di voler fare tutto, anche se magari è effettivamente impossibile in questo momento; se non vi darete una calmata rischiate di prendere decisioni sbagliate e soprattutto troppo affrettate, cosa che non potete permettervi soprattutto se siete a un bivio o alla fase cruciale di un progetto. Fatevi scivolare le cose addosso se venite provocati, evitate discussioni e litigate rimandando tutto almeno alla prossima settimana.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Giornata promettente riguardo i contatti e le relazioni (anche con persone di altre città) grazie alla Luna in Cancro, come spiegato nell’Oroscopo di Paolo Fox, potreste dare un’accelerata ad un bel progetto o gettare le basi per un trasferimento, in modo da soddisfare l’eventuale bisogno di ricominciare in un posto diverso. Stringete i denti e andate avanti con il lavoro, anche se magari le cose non stanno funzionando come vorreste. Presto si aprirà uno scenario buono e avrete modo di cogliere una bella occasione. In tutto ciò, ovviamente, cercate anche di riposare!

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: State pian piano intravedendo la luce in fondo al tunnel, la fine di un periodo difficile in cui ogni cosa partiva in salita e per il cui completamento ci voleva più fatica del solito. In queste 24 ore saranno favoriti soprattutto i liberi professionisti e chi lavora a contatto con il pubblico, gli astri premieranno la vostra pazienza o accelereranno “la raccolta dei frutti” dato quanto avete seminato negli ultimi tempi. Continuate così e presto arriverà il vostro momento, non mollate proprio ora che le cose vanno meglio!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siate prudenti in questa giornata, soprattutto al massimo, ed evitate di strafare: nelle prime ore di giovedì potreste avvertire qualche piccolo fastidio fisico o del disagio, c’è poi chi ha ancora qualche dubbio causato dai tanti impegni di questo periodo. Ci vorranno calma e sangue freddo, non fatevi trascinare dal nervosismo o dalla voglia di “montare sopra” ai problemi… meglio fare il minimo indispensabile almeno fino a sabato e domenica.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Avete una forza innata in questa giornata, conseguenza di un periodo che vi vede in gran crescita (meglio dire rinascita) rispetto alle settimane scorse in cui vi siete stancati parecchio. Grazie all’influenza positiva di Marte vi sentite pronti a vincere ogni battaglia, qualsiasi sfida che vi vedrà coinvolti, ma cercate di non polemizzare su ogni cosa e di non mostrarvi troppo presuntuosi. É vero che le stelle vi supportano ma non peccate di superbia! Vivete con più serenità i rapporti interpersonali.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Il consiglio di Paolo Fox per queste 24 ore è di fermarvi un attimo o almeno rallentare i ritmi, se lamentate un problema fisico o un disturbo potrebbe essere necessaria una visita da un medico specializzato. Qualcuno, inoltre, sta convivendo da tempo con un dilemma e non ne viene a capo… che ne dite di parlare con una persona fidata in grado di darvi un consiglio? Ritagliatevi del tempo per occuparvi di voi e pensare alla vita privata, non c’è solo il lavoro e il dovere!

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: State continuando a recuperare terreno, soprattutto in amore, riscattandovi alla grande nella vostra relazione (non si esclude il ritorno della passione) e tornando “prepotentemente” in pista se siete single; specialmente chi è solo da tempo, infatti, farebbe bene ad uscire di casa e mettersi in gioco… le possibilità di incontrare una persona carina o magari vivere belle emozioni sono molto alte perciò non sprecate quanto di buono vi offrono le stelle!

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: É tempo di iniziare a mettere in pratica ciò che avete ideato in queste settimane, è il momento di dire “basta” alla teoria e passare alla concretezza! Tenete davvero tanto ai progetti che avete tra le mani, dicembre è alle porte e vi porterà una spinta in più (oltre che quel pizzico di coraggio che vi servirebbe per inserire una marcia in più). Si preannuncia in ogni caso un mese ricco di soddisfazioni sia in amore che sul lavoro, non precludetevi nulla pur mantenendo il miglior equilibrio possibile con la salute.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Dovete trovare il coraggio di affrontare le conseguenze di ciò che avete fatto di recente: qualcuno non si è comportato bene, o ha fatto delle scelte sbagliate, e ora è tempo di rimediare e mettere a posto le cose perché non si può più scappare dalle proprie responsabilità. Qualsiasi cosa sia, comunque, potete contare sul sostegno delle persone a voi cara e in ogni caso non vi mancano l’energia e la lucidità necessarie ad affrontare le difficoltà. Se sentite di dover rallentare un po’ i ritmi, per qualunque motivo, fatelo senza ignorare i segnali del corpo o della mente.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Ai nati sotto questo segno Paolo Fox chiede di essere particolarmente pazienti, senza questa qualità non avrete modo di superare una difficoltà o un momento negativo. Siete alle prese con intoppi, ritardi e contrattempi, situazioni che vi stanno facendo anche arrabbiare perché odiate essere condizionato così tanto da fattori esterni, e la “colpa” è soprattutto della Luna opposta. Chiunque voglia provocarvi deve essere ignorato, meglio essere prudenti e lasciarsi scivolare tutto addosso invece che reagire in maniera potenzialmente scomposta.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Voi invece, al contrario degli amici del Capricorno, potete contare su una magnifica Luna che vi permetterà di recuperare fisicamente ed emotivamente: avevate proprio bisogno di un momento del genere, almeno 24 ore di relax e di rigenerazione psicofisica per vivere meglio ed essere più lucidi in tutti i sensi! Chi ha un’attività in proprio o ha in mente un progetto importante potrà sfruttare questa giornata e seminare in vista di dicembre, si prevede un ottimo momento dal punto di vista dei risultati e delle soddisfazioni.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Vi attende una giornata tutto sommato buona, nonostante la schiera di pianeti contrari, in cui magari sarà possibile fare una richiesta: c’è chi vuole cambiare lavoro o farlo in un altro posto, pensando quindi a un trasferimento, chi ha bisogno di più soldi e attende il momento giusto per chiedere un aumento, chi non è soddisfattissimo della sua vita personale e sta facendo una revisione generale… Attenzione però, andrebbe bene anche agire subito ma se si attenderà la prossima settimana i risultati saranno nettamente migliori!