Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci svela come andrà questo ultimo fine settimana dell’anno, rivelandoci le sue previsioni astrali. Scopriamo insieme, dall’ariete ai pesci, cosa ci riservano le stelle secondo l’oroscopo del 30 dicembre.

Oroscopo Ariete: Giornata interessante per i nati sotto questo segno, con una serie di pianeti a favore (Luna, Mercurio, Venere e Marte) e possibilità di grandi vantaggi o addirittura soluzioni a problemi di lunga data. Attenzione però a qualche acciacco maturato nelle ultime settimane, magari addirittura un infortunio o stress eccessivo causato da una distrazione. C’è poi chi sta avendo a che fare con qualche perplessità ma con queste stelle svanirà tutto molto presto, anzi… se si vogliono recuperare rapporti o “cavalcare” una situazione sentimentale potenzialmente interessante questo è il momento di darsi da fare!

Oroscopo Toro: La Luna contraria vi ha “inguaiati” in qualche modo, soprattutto attorno al 16 dicembre, con controversie e problemi delicati da affrontare ma non dovete avere paura né perdere la speranza: molte delle cose che ora sembrano irrisolvibili, infatti, saranno affrontabili nel corso del tempo quindi abbiate pazienza e fiducia! Entro fine maggio, ad esempio, arriveranno soluzioni a questioni legali rimaste in sospeso ma dovrete fare anche voi la vostra parte, agevolare in qualche modo il destino. L’amore ha bisogno di spazi e intese, Capodanno nascerà con la Luna buona in tal senso ma non fatevi distrarre da problemi di lavoro o di altro tipo…

Oroscopo Gemelli: Qualcuno potrebbe annoiarsi in queste 24 ore o sentirsi privato di una realizzazione, specialmente se un progetto è finito ma non sono arrivati i risultati sperati: vorreste rimettervi subito in gioco, magari entro maggio, ma non sapete se ci sarà modo di farlo o meno… c’è comunque chi va avanti lo stesso senza però entusiasmo né particolari spinte, bisognerà ritrovare stimoli e grinta entro la prossima primavera. Possibili dubbi in amore soprattutto nelle storie in cui ci sono state delle difficoltà, con pazienza e lucidità si arriverà comunque a superare la fase di stallo o di forte stanchezza.

Oroscopo Cancro: Il 2024 si aprirà in maniera interessante con conferme tra febbraio e marzo, intanto però c’è da pensare ad un Capodanno in cui si potrebbero fare riflessioni importanti su ciò che è stato fatto negli ultimi mesi! Ampio spazio a nuovi progetti di lavoro così come alle storie nate a dicembre, situazioni più che valide e da portare avanti con impegno e attenzione; gli amori che nasceranno nelle prossime settimane, inoltre, saranno di grande rilevanza! Il cielo sarà favorevole per ben due anni, dunque fino a 2025 inoltrato, dovrete sfruttarlo al meglio!

Oroscopo Leone: É tempo di superare il passato, metterci una pietra sopra e andare avanti con determinazione: tra agosto e settembre avete vissuto colpi di scena clamorosi, o almeno cambiamenti importanti più o meno voluti, ma dovete reagire o (se le novità sono state positive) continuare a cavalcare l’onda per stare sempre meglio. A soffrire di più sono i liberi professionisti stanchi di fare sempre le solite cose, o che non si sentono valorizzati, e che vogliono iniziare a poggiare le basi per un 2024 di rivincita e riscatto. La Luna attiva in questo segno è di ispirazione per il futuro!

Oroscopo Vergine: É giunto il momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, di eliminare il superfluo dalle vostre vite: per troppo tempo avete sopportato persone e situazioni che vi hanno solo creato problemi, a volte vi siete addirittura sentiti “sfruttati” da chi avete attorno ed avete deciso di dire “basta”! É tempo di una revisione totale di tutto ciò che avete fatto finora, oltre che di allontanarsi da ciò che non vi interessa in favore di qualsiasi cosa che vi stimoli. Non è senz’altro un passaggio facile ma necessario per vivere più serenamente. In tanti sono finalmente usciti da una fase di grande tensione e ora sembrano avere maggiori riferimenti, anche se fare paragoni con il passato non è sempre giusto.

Oroscopo Bilancia: É tempo di nuovi bilanci e risorse in un periodo di profonda riflessione su ciò che è stato fatto: molti di voi hanno dovuto fronteggiare qualche problema fisico, altri si ritrovano ora senza energie perché hanno dato tantissimo e comunque più di quanto abbiano ricevuto. Il 2024 sarà senz’altro migliore dell’anno che sta per concludersi, soprattutto in termini di sostegno e solidarietà quindi ci si innervosirà molto meno! Pensate piuttosto a vivere Capodanno in serenità, avvicinandovi ai nati sotto il segno del Toro e stando lontani dai Gemelli con i quali potrebbe nascere qualche tensione.

Oroscopo Scorpione: Nei primi mesi del 2024 sarete costretti a rivedere i conti, fare un punto della situazione finanziaria e capire in che direzione andare: l’obiettivo è arrivare ad una consapevolezza di ciò che si sta facendo, evitare l’impulsività in un settore nel quale bisogna essere lucidi (sia in grande che in piccolo). L’augurio è che al vostro fianco abbiate la persona giusta, va bene dare importanza al denaro ma non dimenticate che siete portati per amare e per seguire il corso dei sentimenti. Decisioni importanti in arrivo sul lavoro!

Oroscopo Sagittario: Venere, Mercurio, Marte e la Luna sono attivi in questo segno, chi è sul “sentiero di guerra” e pronto a scendere in battaglia avrà buone possibilità di vincere! L’importante però, aldilà di qualsiasi disputa, è sentirsi soddisfatti di se stessi, guardarsi allo specchio ed essere fieri di ciò che si è e di cosa si sta facendo. Questo “mood” aiuterà molto il lancio di nuovi progetti, specie di coloro che devono riscattarsi, e la prima parte del 2024 sarà di grande consiglio per fare le cose come si deve.

Oroscopo Capricorno: La vostra ambizione dovrà essere cavalcata nel 2024, avete il Sole nel segno e altri pianeti a favore dunque potete progettare la tanto agognata ascesa! Non aspettatevi tutto subito però, soprattutto se siete molto giovani, e procedete per gradi in modo da tenere tutto sotto controllo e avere più probabilità di raggiungere gli obiettivi senza perdervi per strada. Seguite le vostre intuizioni, che in questo periodo sono ottime, e date continuità ai piani che avete ideato. La fine di quest’anno è importante proprio per stabilire a cosa dare la precedenza nell’immediato futuro. Incontri fortunati!

Oroscopo Acquario: Siete sicuramente più sereni e calmi rispetto alle scorse settimane, sembrate persone “nuove” pronte a reagire al meglio a qualsiasi provocazione della vita e soprattutto a vivere sensazioni speciali. Vi sentite più disposti ad amare e a fare amicizie, aspetti per voi molto importanti che ultimamente sono stati “oscurati” da problemi e dubbi che avevate (o che magari sono ancora presenti ma ai quali si dà meno rilevanza). Chi si è chiuso deve iniziare a riaprirsi, questo cielo vi aiuterà senz’altro a farlo.

Oroscopo Pesci: Il 2023 si chiude con qualche piccola perplessità anche personale: potrebbero nascere discussioni improvvise per un problema fisico o (soprattutto) d’amore, c’è senz’altro del nervosismo con cui fare i conti oppure ci si è resi conto che il partner non vi è così vicino come vorreste. Ora però si va incontro a Capodanno e l’imperativo è organizzarlo al meglio, rimandare gli appuntamenti indesiderati (o prendere tempo se bisogna spostarsi) e pensare solo a viverlo al meglio. Non arrivate all’ultimo momento agli appuntamenti, mettete in conto qualche piccolo ritardo dovuto a organizzazione di cenoni e quant’altro!