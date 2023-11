Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Per alcuni ci saranno fastidi in vista, per altri momenti molto favorevoli per cambiare rotta. Questo e molto altro nell’oroscopo del 29 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: La giornata si apre con un senso di agitazione, ci sono molte cose da fare. Il rischio di scatenare tensione è molto alto, quindi evitate le discussioni. In campo professionale fatevi scivolare le cose addosso. Anche in amore dovete cercare di evitare lo scontro, magari non siete in polemica con il partner ma potreste essere voi a cercare qualche motivo di scontro senza una ragione ben precisa.

Oroscopo Toro Paolo Fox: La Luna in sestile promette bene. Il quadro astrale è valido per quanto concerne i contatti. Non potete rinunciare ad un lavoro anche se non funziona come vorreste, almeno fino a maggio del prossimo anno sarà un bene tenere le cose sotto controllo. Questo, è un periodo migliore per quanto riguarda l’amore. Chi, però, ha chiuso una storia di recente si diverte perché non vuole complicazioni, fino alla fine di dicembre l’amore andrà vissuto giorno per giorno. I single dovrebbero guardarsi attorno. I separati che ancora non hanno risolto un conflitto con l’ex, a dicembre dovranno ancora lottare.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Chi possiede un’attività commerciale, chi può stringere patti e alleanze o fare accordi dovrebbe muoversi con discreta prudenza. I lavori a contatto con il pubblico sono ottimi, forse si torna a casa stanchi ma il successo non manca. Non avete vissuto un periodo facile ma sembra che voi stiate uscendo fuori dal tunnel. Anche in amore è un oroscopo che promette innamoramenti, Paolo Fox raccomanda di non correre dietro a persone che sono lontane o difficili da raggiungere.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La giornata nasce con qualche perplessità e piccolo fastidio, la colpa è delle troppe cose da fare, ma anche nel vostro atteggiamento perché ultimamente vi sentite insicuri e nervosi. Forse temete ciò che sarà, qualche ansia resta, bisognerebbe guardare al futuro con soddisfazione visto che il 2024 funzionerà e sarà un anno favorevole. In amore evitate di farvi il sangue amaro, se qualcosa non va bene non tergiversate, se non chiarite le cose in un rapporto, potreste pentirvene un domani.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Con Marte favorevole vi sentite più guerrieri, pronti a superare ogni tipo di fastidio, inibizione anche con l’impegno e una buona dose di ostinazione. Dovete cercare di fare l’impossibile per ritrovare serenità, gioia di stare in mezzo agli altri. In questo momento possono esserci spese maggiori, critiche che non accettate…cercate di tenere sotto controllo i nervi. Se parlate troppo rischiate di passare dalla parte del torto anche se avete ragione. Per l’amore è opportuno affrontare adesso qualcosa che non va. I single possono fare nuovi incontri, chi è innamorato può dimostrare al partner quanto sia forte un sentimento. Dicembre sarà un mese da dentro o fuori definitivo per alcune relazioni, chi non è più contento di una storia se ne libererà senza soffrire troppo.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Sarebbe il caso di curare maggiormente la forma fisica, se da molto tempo rimandate l’incontro con uno specialista che può aiutarti a superare un piccolo problema, non perdere altro tempo. Forse un errore che state facendo in questi giorni è di vivere un po’ troppo per il lavoro, mettendo da parte altre situazioni che non riguardano l’amore. Attenzione a non lasciare da parte i sentimenti, sarebbe un errore madornale, considerando il fatto che non sapete vivere da soli.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: In questa giornata ci sarà un buon recupero, sono più liberi i single che finalmente possono fare un incontro speciale. Anche le coppie che stanno ancora insieme pur avendo avuto un’estate difficile, possono recuperare. Arrivano un paio di giorni in cui dovrete affrontare qualche complicazione, Paolo Fox è convinto che il vostro spirito d’iniziativa riuscirà a fare miracoli. Nuove idee di lavoro favoriscono i creativi.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Fate iniziare le cose a cui tenete senza remore, più ci si avvicina a dicembre e meglio è, visto che molto presto Venere sarà nel vostro segno zodiacale. Cercate anche voi di essere più comprensivi nei confronti di persone che potrebbero avervi tenuto testa di recente. In vista di un 2024 interessante, queste giornate vanno spese al meglio. E in amore, stasera avrete una marcia in più, un nuovo incontro può rallegrare coloro che sono rimasti troppo frenati da delusioni del passato…

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Questa settimana è risolutiva, non serve a nulla scappare, dovete affrontare le conseguenze di ciò che avete fatto. Avete una grande carica di energia in più, il conto alla rovescia è iniziato. E’ importante evitare di desiderare a tutti i costi quello che non è possibile ottenere, questo cielo consente di chiarire energicamente situazioni in sospeso e va utilizzato al meglio. L’importante è non lasciarsi prendere dall’agitazione. Sei al centro dell’attenzione, fine settimana di nuovi contatti.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Non dovete preoccuparvi se oggi non proprio tutto quello che fate va a buon fine. Ci sono molte perplessità, ritardi e piccoli intoppi, e ancora situazioni che possono infiammare il vostro animo o farvi arrabbiare. Paolo Fox consiglia di rimandare a venerdì qualsiasi tipo di discussione. A proposito di tensioni, questa sera e domani in amore è meglio tenere tutto sotto controllo, potrebbe scappare una parolina errata di troppo.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: La Luna in ottimo aspetto oggi e domani procura un miglioramento psicofisico che può essere utile, sfruttabile dalle persone che hanno un ‘attività in proprio e che, dopo la pausa di inizio novembre, sono ripartite nell’ambito del lavoro con un programma o un progetto. Dunque, non escludo che tra oggi e domani ci sia più movimento attorno. Momento complesso solo per le coppie che hanno vissuto una crisi d’amore durante l’estate. Dicembre sarà un mese che non farà sconti a nessuno, alcune verità nascoste torneranno evidenti.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: L’ostilità di alcuni pianeti confonde, Sole, Marte e Mercurio portano agitazione nella vostra vita, ansia perché dovete riuscire in un progetto e non sapete bene come migliorarlo o farlo partire. Oggi le stelle sono con voi. Se dovete fare una richiesta per un cambiamento, un trasferimento, muovetevi con attenzione dalla prossima settimana. Se avete già fatto una domanda nel passato, arriveranno risposte entro fine dicembre. In amore dal prossimo mese ci sarà la possibilità di vivere un sentimento con gioia, se ci sono state incomprensioni si potranno superare.