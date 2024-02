Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Siamo arrivati all’ultimo giorno del mese, che quest’anno termina con il 29, segnando l’anno bisesto, nella speranza che non sia poi così funesto. Intanto vediamo come andranno le cose nella giornata di giovedì secondo l’oroscopo del 29 febbraio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: I rapporti con gli altri (e in generale con chi vi circonda) sembrano essere buoni ora ma c’è qualcosa che vi turba, forse il fatto che state entrando in un terreno impervio e vi manca la serenità che vorreste. Potreste incontrare qualche ostacolo che però andrebbe aggirato con astuzia, non necessariamente prendendolo di petto o affidandosi a una fortuna che non sembra farsi valere granché al momento… Ci vorrebbero un po’ di riposo (soprattutto con l’avvicinarsi al weekend) e prudenza nelle questioni che riguardano i soldi.

Oroscopo Toro: Allarme malintesi e discussioni a causa delle stelle che sembrano aver mescolato le carte, mettendo a dura prova la compatibilità con gli altri e la tenuta di alcuni progetti. Sfide in arrivo in amore ma, allo stesso tempo, un periodo di stallo sul lavoro; in questo tipo di situazioni, dove non c’è da esaltarsi ma neanche da piangere, il primo consiglio è tenere a bada il denaro ed evitare spese pazze che potrebbero mettervi in difficoltà. “Indossate” il vostro miglior sorriso e con il passare dei giorni sarete più sereni.

Oroscopo Gemelli: Periodo di alti e bassi, a “farvi pensare” è soprattutto la sfera sentimentale perché potreste avere a che fare con qualche intoppo o rallentamento, anche se nulla di ingestibile. Forse è il momento di giocare un po’ d’astuzia, di sfruttare un’occasione tenendo gli occhi ben aperti, in modo da scuotere la situazione. La fortuna vi fa l’occhiolino da lontano e vi invita ad essere pronti quando arriverà il momento (oltre che a riposare di più). Periodo “così così” anche per i soldi, magari servirebbe un’entrata extra…

Oroscopo Cancro: La magia delle stelle si sta esaurendo ed è ora di tornare con i piedi per terra, specialmente perché non avete granché denaro a disposizione e questo potrebbe agitarvi un po’… tuttavia qualcosa di inaspettato vi darà una marcia in più, approfittate dei momenti in cui siete al top per premere sull’acceleratore e superare la negatività. É anche vero che la fortuna sembra essersi presa una pausa con voi ultimamente, i pianeti non vi stanno premiando più di tanto ma tenete duro!

Oroscopo Leone: State navigando in acque un po’ mosse tra problemini di salute (o, meglio dire, disturbi) e vibrazioni miste in amore che vi fanno sentire come su un’altalena; siete particolarmente emotivi in questo periodo ma non potete abbassare i ritmi, soprattutto sul lavoro perché vi trovate in un momento potenzialmente decisivo. Avete anche parecchia energia quindi sarebbe un peccato gestire male questa situazione per via della troppa sensibilità, tenete gli occhi aperti e rimanete lucidi!

Oroscopo Vergine: Date spazio alla creatività in queste 24 ore ma, allo stesso tempo, cercate di non strafare perché non siete proprio in gran forma… il top della condizione al momento è lontano e vi ci vorrebbe un po’ più di riposo ma niente paura, vi basterà anche solo una mezza giornata per poi liberare la fantasia senza freni! Una brezza favorevole, infatti, vi sta per toccare favorendo sia il lavoro che l’aspetto economico, un qualcosa che possa farvi compiere un passetto in avanti.

Oroscopo Bilancia: Siete nel mezzo di un momento delicato in cui nulla sembra andare come dovrebbe: l’amore è instabile, nessun “gratta e vinci” vincente all’orizzonte e sul lavoro non è tutto oro ciò che luccica. Cosa fare? Sicuramente mantenere la calma ed evitare discussioni (o addirittura brutte liti che rischierebbero di mandare all’aria qualcosa), poi un po’ di riposo per recuperare tranquillità e lucidità… infine fare il minimo indispensabile almeno fino al weekend in modo da tenere botta e attendere tempi migliori che arriveranno a breve.

Oroscopo Scorpione: Alti e bassi anche per voi, come la maggior parte dei segni zodiacali in questo 29 febbraio: sentirete l’energia fluttuare come le maree ma non temete, lasciatevi scivolare le cose addosso senza mettere in crisi nulla. A volte gestire e osservare è meglio che agire… A sorprendervi potrebbe pensarci l’amore mentre il lavoro richiederà ancora un po’ di pazienza e la fortuna, per il momento, è meglio non considerarla più di tanto perché sarebbe sbagliato affidarsi solo ad essa!

Oroscopo Sagittario: Tenetevi forte in questo periodo di alti e bassi, soprattutto in amore dove si alternano “mosceria” a momenti di grande emozione e passione; l’ideale sarebbe trovare un equilibrio che al momento stenta a farsi vedere! Sul lavoro vi sentite come se remaste controcorrente, il che potrebbe creare qualche bisticcio o incomprensione con i colleghi, ma le stelle stanno per passare dalla vostra parte. I soldi ci sono, le finanze quindi non vi preoccupano, ma non fate i magnati ed evitate di sperperare tutto!

Oroscopo Capricorno: L’imprevedibilità è la parola d’ordine di questa giornata (e di tutta la settimana): quando una cosa sembra andar bene arriva il classico fulmine a ciel sereno e, viceversa, una soluzione inaspettata può risolvere una situazione complessa. Sarà fondamentale avere prontezza e capacità di adattamento all’evolversi delle cose, soprattutto in amore dove ci sono segnali contrastanti che potrebbero farvi fraintendere una situazione. Un traguardo di lavoro andrebbe festeggiato come si deve!

Oroscopo Acquario: Sembra che certe stelle si siano un po’ impigliate nei vostri flussi energetici! Tra incertezza e occasioni mancate, però, dei piccoli colpi di fortuna potrebbero spuntare quando meno ve l’aspettate e farvi sorridere, emozionare o gioire. Nessuna grande novità sul lavoro ma almeno le finanze sono stabili, evitate quindi di rovinare tutto con investimenti strampalati e continuate sulla strada della gestione economica razionale. Recuperate energia perché a breve vi servirà tutta!

Oroscopo Pesci: Attorno a voi c’è un po’ troppo nervosismo, mancano anche le condizioni per dare una svolta subito alla vostra vita… in questi casi meglio non lanciarsi in acque troppo agitate e rimanere vigili in attesa di tempi migliori. In amore servirebbe una boccata d’aria fresca e sul lavoro sembra esserci qualche problemino, la fortuna sembra non essere dalla vostra parte al momento ma rimanete calmi perché si tratta solo di una fase passeggera. Conservate quanta più energia possibile!