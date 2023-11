Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo a un passo dalla fine del mese, qualcuno è già proiettato al Natale e alle vacanze, ma c’è ancora un po’ di strada da fare. Come affrontare la giornata di martedì 28 novembre? Non resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Avere la Luna insieme a Marte, Sole e Mercurio in aspetto valido rappresenta un grande vantaggio per i nati sotto il segno dell’Ariete che adesso avranno campo libero per portare avanti in serenità i propri progetti di lavoro. Ci sarà modo di togliersi delle belle soddisfazioni anche dal punto di vista economico. Rimangono ancora alcuni problemi soprattutto di natura sentimentale a causa di incomprensioni con il partner. Le coppie che hanno dei progetti di vita importanti per il 2024 dovranno rimandare qualche importante decisione a causa di alcuni ostacoli.

Oroscopo Toro Paolo Fox: A maggio 2024 avrete Giove nel segno, solo allora molte questioni ancora in sospeso troveranno una soluzione definitiva. Fino ad allora sarete costretti ad arrancare un po’ per ritrovare un po’ di stabilità anche a livello emotivo. Questa settimana sarà fondamentale per recuperare una certa lucidità e una certa serenità interiore. Sarà importante cercare di recuperare un certo equilibrio in amore già dal mese di dicembre. Entro la fine dell’anno avrete le idee più chiare anche su cosa fare in amore. Solo le coppie più solide avranno la forza di resistere a questo momento piuttosto opaco.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Se la scorsa settimana è stata caratterizzata da parecchie tensioni, anche la settimana in corso è iniziata all’insegna delle grandi perplessità. Non è facile capire da che parte volete andare in questo momento, Siete come una barca in balia delle onde che ha smarrito la bussola. Saturno contro rappresenta un invito al cambiamento. Questo è il momento giusto per imprimere una svolta alla vostra vita non solo dal punto di vista professionale. Non dimenticate che questo periodo per voi è transitorio in attesa che entri Giove nel segno nel 2024.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Ciò che sta mancando in questo momento è la vostra condizione fisica. Siete molto stanchi e provati forse perché avete troppa carne al fuoco e non state riuscendo a gestire ogni cosa con la dovuta calma. Avrete bisogno di prendervi un periodo di riflessione, magari cercando di riposare di più concedendovi una vacanza in totale relax. In amore non è questo il momento di prendere decisioni importanti, anche perché solo a dicembre tutto vi sarà più chiaro e tante nubi che si sono addensate sulla vostra storia d’amore, di colpo potrebbero sparire.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Spesso tendete a voler essere protagonisti mettendovi contro tutto e tutti. In questo modo non fate altro che crearvi nuovi nemici oppure correte il rischio di apparire arroganti e presuntuosi. Questo è un buon momento per voi anche a livello progettuale, ma sarà importante evitate di voler strafare. L’eccesso di sicurezza, molto spesso, porta a fare delle scelte davvero azzardate che potrebbero complicarvi la vita. Meglio cercare di tenere un basso profilo per non correre rischi inutili. In amore, se ci sono state delle incomprensioni con il partner, sarebbe meglio chiarire subito per evitare che i problemi possano procrastinarsi anche nel 2024.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Anche la giornata odierna vi vedrà molto stanchi ed impegnati. Molti di voi arriveranno a fine serata davvero esausti a causa dei troppi impegni. Forse dovreste imparare a saper dire di no anche per non oberarvi di impegni. Dovreste cercare di decongestionare la vostra agenda anche perché non è possibile riuscire a fare tutto in poco tempo. Dicembre segnerà una fase di recupero in amore grazie al supporto di Venere. Sarà importante cercare di organizzare qualcosa di importante con il proprio partner a Natale, magari un bel viaggio di piacere o una settimana bianca.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Non è il caso di prendere decisioni drastiche soprattutto per quanto riguarda l’amore. A breve potrete contare sul fondamentale supporto di Venere che potrebbe sistemare le cose e annullare molte tensioni che sono in corso con il vostro partner. Il supporto di Saturno invece vi porterà a programmare qualcosa di importante, soprattutto per le giovani coppie. Ci saranno le condizioni per progettare le nozze o una futura convivenza. Ci saranno dei ritardi per chi vuole acquistare o vendere qualcosa di importante. Bisognerà attendere il 2024 per avere dei positivi riscontri.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Con queste stelle sarà possibile sperare di poter trovare l’amore. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono separate da poco e adesso sono in cerca dell’anima gemella. Già a dicembre (e per tutto il 2024), l’amore tornerà a sorridere anche per quelle coppie che in estate si sono allontanate o hanno avuto frequenti momenti di tensione. Adesso ci sono tutte le condizioni astrologiche per vivere una fase di serenità e di armonia con il partner. Dovreste cercare di curare di più il vostro aspetto fisico. Ultimamente avete un po’ esagerato con il cibo.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Il vostro modo di fare e la vostra attitudine ad essere dei veri vincenti potrebbe irritare e suscitare l’invidia da parte degli altri. Vi troverete spesso a dover sfidare, anche involontariamente, quelle persone che provano a mettervi i bastoni tra le ruote solo perchè non tollerano il vostro talento o le vostre grandi capacità. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco evitando di cadere nella loro trappola. Cercate di non farvi prendere dall’orgoglio o dall’eccessiva voglia di strafare per dimostrarvi superiori. A volte tenere un basso profilo può rivelarsi la scelta più saggia.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Qualcuno potrebbe cercare di interpretare male le vostre intenzioni finendo così per entrare in collisione con i vostri piani. In questa fase siete molto collerici e non riuscite a tollerare quelle persone che per incapacità o malafede cercano di mettere in discussione i vostri progetti. Forse dovreste cercare di essere meno istintivi nel vostro modo di rispondere a queste provocazioni, scegliendo delle maniere più soft e al contempo più incisive. Soprattutto i rapporti con Bilancia e Toro saranno molto tesi e astiosi. Cercate di non farvi coinvolgere in discussioni che non vi riguardano o che non vi coinvolgono direttamente.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Se è vero che l’inizio di novembre è stato piuttosto complicato per voi, l’ultima parte di novembre e il mese di dicembre saranno sicuramente molto più rassicuranti sotto tanti punti di vista. Se siete annoiati perché succede poco o nulla nella vostra vita, forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa e di dare sfogo ai vostri progetti anche per uscire fuori da questo momento statico. Dicembre sarà il mese giusto per progettare qualcosa di importante per il vostro futuro, cercate di essere risoluti e determinati nel portare avanti le vostre idee senza farvi condizionare dagli altri.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: In questo momento può capitare di discutere parecchio con qualcuno che non condivide le vostre idee. Secondo l’Oroscopo del giorno, non è vero che per tutti i problemi c’è una soluzione. A volte bisogna prendere atto della realtà ed accettarla così com’è, altrimenti si finisce solo per perdere tempo o crearsi inutili illusioni. Saturno, Giove e Venere sono in aspetto positivo e premieranno le vostre scelte anche quando possono apparire del tutto azzardate. I cuori solitari potrebbero chiudere il 2024 con una bella sorpresa.