Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Per alcuni questi giorni di festività appena trascorsi sono stati all’insegna della buona compagnia, ma in tanti hanno dovuto fare i conti anche con i vari virus influenzali. Vediamo allora come andrà questa nuova giornata del 28 dicembre, secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 28 dicembre: L’oroscopo degli ultimi giorni non è stato certamente soddisfacente. Agitazione, tensione e ritardi vi hanno messo a dura prova. L’oroscopo di Paolo Fox prevede per le giornate di domani e venerdì un netto recupero, con le stelle che cominceranno a essere favorevoli. Finalmente, pare che la crisi sia alle spalle, ora c’è guardare avanti un futuro sorridente. Un occhio di riguardo agli affari.

Oroscopo Toro 28 dicembre: Nonostante l’assenza di stelle negative, l’oroscopo non brilla per niente. C’è tanta indolenza e stanchezza in più. Il consiglio di Paolo Fox è di fermarsi per prendere fiato, per recuperare una parte delle energie perse, con la possibilità di diventare protagonista nel fine settimana. Ricordate, un po’ di riposo e relax nelle prossime 48 ore.

Oroscopo Gemelli 28 dicembre: Ci sono delle priorità da stabilire, da appuntarsi, serve una giusta pianificazione da adesso ai prossimi giorni. Non si devono commettere passi falsi, non ci sarebbe tempo per riparare, bisogna farsi trovare pronti per un sabato che avrà un grande cielo, anche perché domenica ci sarà subito un calo, quindi, preparatevi alla giornata di sabato che potrebbe riservare fortuna e diverse sorprese.

Oroscopo Cancro 28 dicembre: A volte, si cade nell’errore di soffermarsi sul passato e fare paragoni con il presente. Su quale periodo sia stato migliore, scegliere poco importante se non nulla. L’unico modo per vivere bene è guardare al presente anche per poter progettare un futuro che auspicate. Il tutto deve essere vissuto e programmato senza pensare minimamente a ciò che è stato.

Oroscopo Leone 28 dicembre: La posizione della Luna con il vostro segno, e quella che assume nei confronti di Marte e Mercurio è un fatto rilevante che può portare grandi privilegi. La fortuna aiuta gli audaci ma a volte anche chi si predispone a riceverla. Quindi, preparatevi, importanti e grandi novità cominceranno ad arrivare già nei prossimi giorni.

Oroscopo Vergine 28 dicembre: Un oroscopo concentrato tutto sul lavoro. I nati del segno hanno vissuto lo scorso giugno un mese difficile, a dir poco, oppure ci sono state tensioni nel rinnovo di un contratto o di una collaborazione. La situazione è fortunatamente cambiata da allora, la qualità del vostro lavoro è stata riconosciuta e questo non può che farvi bene.

Oroscopo Bilancia 28 dicembre: Gli avvenimenti non cambiano il vostro modo di essere e di agire. Per indole scegliete la strada della linearità, i vostri gesti sono genuini e sinceri e vi aspettate altrettanto dagli altri. Ma questo è un momento in cui le altre persone non lo sono e sgomitano scorrettamente per farsi largo, voi detestate codesti personaggi e ve ne tenete alla larga.

Oroscopo Scorpione 28 dicembre: Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, sono un po’ particolare e potrebbero distorcere un po’ la verità davanti ai vostri occhi, la vostra visione della vita diventa un po’ annebbiata. Cosa fare? Il consiglio di Paolo Fox è che quando ci si sente così, non ci si deve abbattere ma andare avanti, fino a quando verranno giorni migliori e la realtà delle cose e delle persone più chiara.

Oroscopo Sagittario 28 dicembre: A volte, anzi, spesso, per cominciare a risalire è necessario toccare il fondo. Per molti di voi i primi mesi dell’anno sono stati molto pesanti ma vi hanno fatto capire cosa volevate e la strada per raggiungere gli obiettivi. Finalmente, adesso siete più soddisfatti, ma non si finisce mai di crescere in tutti i sensi.

Oroscopo Capricorno 28 dicembre: Nel vostro cielo, finalmente non ci sono più stelle contrarie, nervose e agitate degli ultimi giorni. Per voi è stato un incubo, ma adesso potete approfittarne per riposarvi, tirare un lungo sospiro di sollievo, il tutto senza perdere di vista l’obiettivo di recuperare le energie psicofisiche per ripartire con un rinnovato piglio.

Oroscopo Acquario 28 dicembre: Le prossime 48 ore saranno da dimenticare, è tangibile come le cose non vadano per il verso giusto. Ci sono tensioni nei rapporti con gli altri, non si respira aria buona. Cosa fare? Il consiglio di Paolo Fox è di mantenere la calma e non farsi prendere dal nervosismo, non fatevi trascinare dagli eventi in fondo, tenetevi a galla in attesa di novità migliori.

Oroscopo Pesci 28 dicembre: Giovedì e venerdì sono giornate interessanti perché si recupera in generale, ma soprattutto per quanto concerne i sentimenti. Attenzione, una persona potrebbe tornare dal passato e complicare la situazione, dovete subito capire che è il caso di stargli lontana, d’altronde le minestre riscaldate non sono mai buone.