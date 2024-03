Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Procediamo a passo spedito verso Pasqua, alle vacanze pasquali, ai giorni da trascorrere con le persone a cui vogliamo bene. Filerà tutto liscio? Scopriamolo leggendo il nuovo oroscopo del 26 marzo.

Oroscopo Ariete: Siete alla ricerca di un po’ di serenità, soprattutto in amore, e questo potrebbe voler dire rimettervi in discussione: c’è chi deve affrontare un problema fisico e personale, superare una prova che potrebbe essere anche impegnativa e tenere a bada l’ansia… serviranno coraggio e forza di volontà, ad essere decisivo però sarà soprattutto il desiderio di mettere ordine nella vostra vita. State recuperando energia e questo risulterà fondamentale, non cedete all’impulsività e andate avanti così!

Oroscopo Toro: Anche voi, come gli amici dell’Ariete, siete un po’ agitati quindi prendete con le pinze questa settimana! State vivendo un periodo interessante e di revisione totale, specialmente sul lavoro, con tante persone che stanno aspettando una risposta per portare avanti una scelta o un percorso entro il mese di maggio. Intanto questo periodo è buono e favorevole per fare progetti e pensare a qualcosa di nuovo che vorreste fare. C’è anche chi ha ricevuto da poco un bell’incarico o si sta già proiettando verso un autunno di grande impegno!

Oroscopo Gemelli: Giornata interessante che però precede un momento di stop o di riorganizzazione: c’è molta stanchezza soprattutto in chi lavora a chiamata, nel settore artistico o a provvigione, persone che hanno vissuto parecchi impedimenti negli ultimi sei mesi e che vorrebbero stare meglio. Non scoraggiatevi perché entro fine maggio arriverà una buona notizia, forse l’acquisizione di qualcosa che tanto desideravate… intanto tenete a bada un amore polemico e sospettoso! C’è anche chi vorrebbe una nuova relazione.

Oroscopo Cancro: La posizione attuale della Luna vi porta fiacca e stanchezza, la voglia di fare però è tanta. C’è da mettersi in gioco in maniera totale ma a voi le sfide piacciono molto quindi non siete spaventati. Vi capita spesso di vivere forti momenti di sbandamento ma anche di rivalsa, è proprio la sensazione di rivincita ad animarvi ora e il cielo di aprile conferma questa situazione; nel giro di pochi mesi avete riguadagnato fiducia e voglia di ripartire quindi rimboccatevi le maniche e andate a prendervi ciò che volete!

Oroscopo Leone: É tempo di avanzare un richiesta ma anche di fare qualcosa di costruttivo per migliorare una situazione che vi va stretta. Chi ha vissuto un problema di coppia deve cercare di risolverlo, ancor più delicata è la posizione di chi deve scegliere tra due persone o sanare problemi pratici in una coppia che scricchiola un po’… Va decisamente meglio nel lavoro perché Mercurio aiuta a vincere le prossime sfide, vi servirebbe però un po’ di riposo perché siete molto affaticati.

Oroscopo Vergine: Giornata fruttuosa e costruttiva, le prossime di riferimento (per fare una scelta importante ma non solo) saranno quelle del 27 e 28 marzo; lì dovrete prepararvi a cambiamenti che potrebbero riguardare la vita di tutti i giorni, ci penserà Giove favorevole a darvi una mano e farvi cadere sempre in piedi. In questo periodo però non state pensando all’amore, soprattutto con Venere in opposizione che vi induce a concentrarvi su altro a discapito dei sentimenti… Le coppie hanno molte cose a cui pensare, questioni economiche e lavorative stanno prendendo il sopravvento ma state attenti a non “arrendervi” e trovate comunque momenti di intimità!

Oroscopo Bilancia: State uscendo da un periodo di forte stress e finalmente intravedete la luce in fondo al tunnel: dal 23 gennaio a metà febbraio è successo di tutto e siete parecchio provati! Ora siete in una fase di revisione (anche totale) delle vostre vite ma con Giove dalla vostra parte potete essere ottimisti, non abbiate paura e abbracciate il futuro. Qualcuno è impegnato in una revisione finanziaria e potrebbe essere accusato di qualcosa da un’altra persona, non preoccupatevi perché con questo cielo ne uscirete indenni.

Oroscopo Scorpione: Ultimamente state prendendo tutto troppo di petto oppure siete arrabbiati per alcune ingiustizie: cercate di non stancarvi troppo, almeno in queste 24 ore, e di non infilarvi in inutili polemiche. Emozioni in arrivo grazie alla Luna attiva intorno al 27 marzo, in questo periodo ritroverete anche nuove amicizie e nuove passioni che vi stimoleranno! Se qualcosa si è concluso nel recente passato potrete contare sul prossimo fine settimana per recuperare, fisicamente ma soprattutto dal punto di vista psicologico ed emotivo.

Oroscopo Sagittario: Spesso siete tormentati da dubbi, soprattutto quando vi annoiate, e non sopportate quando qualcuno vi toglie la vostra libertà o è troppo geloso. Tutte le storie d’amore vessate da Venere contraria risentono di qualche dubbio sulla fedeltà o, appunto, sull’estrema gelosia e bisognerà parlare chiaro per risolvere alcuni problemi. Non lasciate il certo per l’incerto… Aprile sarà un mese migliore sotto tutti gli aspetti: sarete protagonisti di progetti che prenderanno piede e di cambi di rotta importanti in ambito professionale, intanto però attenzione alle parole di troppo e proiettatevi con cautela verso una primavera interessante e positiva!

Oroscopo Capricorno: Marte contrario potrebbe provocare qualche disturbo o perplessità, attenzione anche a qualche frase detta male che potrebbe scatenare fraintendimenti, tensioni o polemiche. Le prime due settimane di aprile vi vedranno lottare e prendere le distanze da tutto ciò che è complicato, tuttavia il cielo resta più che buono per voi e rimanete tra i segni migliori di questo periodo. Non ponetevi limiti e continuate a percorrere la vostra strada, dovete solo stare attenti ai piccoli incidenti di percorso prima di entrare in un’ottima primavera!

Oroscopo Acquario: State recuperando dalle tensioni dell’ultimo periodo, tuttavia avreste bisogno di una relazione più serena e che vi dia maggior positività… come se non bastasse siete in calo fisico e non dovete strafare, soprattutto se ultimamente state dormendo poco o male. Evitate strapazzi e non disperate (né sentitevi in colpa) se passate un po’ più di tempo al letto o sul divano, ricaricare le batterie è importante specialmente dopo quello che avete passato. Prendete tempo, inoltre, se dovete parlare d’amore o confrontarvi con un familiare su una questione delicata. Incontri stimolanti con Ariete, Sagittario o Acquario, persone che non limitino il vostro raggio d’azione ma che al contrario possano aiutarvi ad ampliarlo.

Oroscopo Pesci: Venere e Marte attivi in questo segno alimentano le passioni, fate però attenzione ai conflitti che potrebbero farvi perdere tempo. Dovrete mantenere la calma e la lucidità in un periodo nel quale non potete permettervi di fallire le scelte, soprattutto per i liberi professionisti che hanno qualcosa in ballo. In arrivo risposte su questioni legali, personali o anche di lavoro così come potrete accelerare alcuni percorsi burocratici. Non dimenticate l’amore, non sottovalutate nuovi incontri piacevoli…