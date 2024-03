Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Andrete incontro a un momento molto interessante per i sentimenti o sarete molto agitati in queste ore perché c’è qualcuno che si diverte a provocarvi? Non ci resta che scoprirlo con l’ultimo oroscopo del 23 marzo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Questo weekend riporterà in auge i sentimenti, inoltre il periodo attuale è perfetto per pensare a come programmare la seconda parte dell’anno. Da giugno Giove sarà favorevole e darà una bella spinta a tutto ciò che ha un valore, iniziate a lavorare adesso per il futuro e raccoglierete frutti importanti. Con tempra e coraggio, tipici dei nati sotto questo segno, sarà più facile raggiungere obiettivi importanti ma attenzione anche a recuperare la forma e a riprendersi da un mese di febbraio che vi ha spiazzati dal punto di vista fisico.

Oroscopo Toro: State vivendo un 2024 ad alta intensità: con Giove nel segno, che illumina sia le situazioni buone che quelle cattive, sarete chiamati a fare scelte importanti quindi tenetevi pronti a tutto! Se avete commesso un errore in passato dovrete risolvere la questione o anche pagare pegno. Andate incontro a un momento molto interessante per i sentimenti e ad avere dubbi sarà solo chi ha detto “stop” troppo presto ad una passione o a un amore che stava nascere, agendo più di istinto che di logica. Liberatevi di tutto ciò che in passato è stato negativo!

Oroscopo Gemelli: Fate molta attenzione in queste ore, siete agitati e c’è qualcuno che si diverte a provocarvi. La tensione è tanta e bisogna capire come scaricarla, non fatelo però in amore perché questa giornata potrebbe regalare complicazioni ulteriori con il partner. Chi ha vissuto una crisi, o sta passando un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, dovrebbe guardare in faccia la realtà e prendere atto che magari certe situazioni non sono più le stesse, agendo quindi di conseguenza. Mantenete la calma e la lucidità!

Oroscopo Cancro: Se state facendo una cosa ma i vostri collaboratori (o i familiari) non sono dalla vostra parte proseguite senza problemi: ciò che conta è circondarsi di persone che vi appoggino, soprattutto se state andando bene e se sentite che quella è la vostra strada. Programmate un weekend di riflessioni, puntando su Giove e Venere favorevoli che stimolano le storie d’amore che nascono ora. Rispolverate il vostro lato romantico e se c’è stata una separazione si può tornare a più miti consigli!

Oroscopo Leone: State lavorando per una seconda parte dell’anno migliore della prima, soprattutto in ambito personale e sentimentale perché in realtà del lavoro non potreste proprio lamentarvi. Avete vinto tante sfide e dimostrato coraggio nell’affrontare il futuro, lo stesso atteggiamento dovrà essere adottato per sistemare vicende d’amore e capire cosa fare. Chi è in dubbio tra due storie, in ogni caso, sarà chiamato alla scelta definitiva entro metà aprile, mese in cui si faranno anche incontri piacevoli.

Oroscopo Vergine: State uscendo da un periodo tumultuoso con Marte in opposizione che sta ancora creando qualche conflitto, soprattutto ai nati a fine agosto. Periodo di grandi scelte dettate soprattutto dalla convenienza, anche se giustamente quando vi impegnate in qualcosa pretendete la giusta ricompensa. Siete allettati da alcune trattative ma valutate bene ogni cosa, non commettete l’errore di accettare qualcosa solo per far dispetto a qualcuno. L’amore recupera tono ma ancora non c’è una grande passione, arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Bilancia: Avete deciso di abbandonare la diplomazia in favore della verità, è il momento di scoprire le carte in tavola perché qualcuno vi ha fatto arrabbiare e volete ripartire alla grande! Avete capito che certi percorsi non vanno più bene, sia sentimentali che lavorativi, e in tanti si sono sentiti sotto pressione negli ultimi mesi. La stanchezza si farà sentire ma il cuore è pronto a vivere nuove emozioni e vi sentite come se doveste ripartire da zero. Ciò che nasce a partire da giugno è importante, chi ha cercato di mettervi in un angolo non si è reso conto ora ha capito che per voi il senso di libertà e di rivalsa è fondamentale!

Oroscopo Scorpione: Marte e Venere vi sorridono, sarà impossibile non notare vantaggi o miglioramenti qualunque sia la vostra situazione generale! Lo scenario non è ancora vivace come quello che vi attende a giugno, e venite da una settimana non proprio da ricordare, ma questo weekend può darvi stimoli interessanti e intuizioni piacevoli soprattutto in amore. Tra qualche mese Giove non sarà più contrario, dunque il consiglio è di iniziare a pensare a cosa fare in estate anche se al momento la preoccupazione è mettere a posto qualche questione di famiglia o legata a soldi e proprietà.

Oroscopo Sagittario: Siete un po’ scontenti ma dovete evitare di riversare tutto ciò in amore; se al vostro fianco c’è una persona accomodante e comprensiva, in realtà, potrebbero non nascere problemi ma se cercate per forza la polemica potreste anche vivere brutti momenti e perdere la calma. Stanno nascendo dubbi profondi sul “perché” di un amore, su cosa vi può dare una relazione che non vi soddisfa e come uscire da questa situazione. Le coppie in crisi devono stare attente, ancor di più chi ha due storie in mente e non riesce a decidersi su cosa fare. Resistete fino ai primi giorni di aprile!

Oroscopo Capricorno: Sabato senz’altro migliore di domenica, chi deve parlare con qualcuno o adempiere ad alcuni obblighi lo faccia subito senza attendere l’ultimo giorno della settimana! Oroscopo utile per l’amore con Marte e Venere in ottimo aspetto, anche se difficilmente vivete emozioni romantiche fini a se stesse visto che date molta rilevanza alla razionalità. Questo weekend aguzza l’ingegno e può portare riflessioni profonde in tutte le coppie, sia quelle stabili che potrebbero pensare al salto di qualità nella relazione e sia quelle in crisi che hanno qualcosa da mettere a posto.

Oroscopo Acquario: É tempo di scelte importanti in vista del futuro: affrontate le novità con coraggio e non preoccupatevi se c’è ancora qualche dubbio, fino a maggio sarà così e non arriverete alla chiarezza definitiva. Chi ha chiuso da poco un lavoro e deve iniziarne un altro potrebbe essere un po’ perplesso a causa di un esame da superare, andate avanti per la vostra strada! Amore intrigante, favorite le relazioni e gli incontri dell’ultimo periodo quindi non rimanete chiusi in casa e accettate qualsiasi tipo di proposta!

Oroscopo Pesci: Marte, da poco entrato in questo segno, vi spinge a fare delle scelte (sia d’amore che di lavoro) che inizialmente avevate rimandato. Siete tentati dal fare un cambiamento radicale, spinti da pulsioni emotive e da un istinto che vi invita a ribellarvi a meccanismi che vi stanno stretti e non vi piacciono più! In effetti c’è stata (e c’è ancora) un po’ di agitazione a causa della Luna contraria ma quella di domenica sarà una giornata migliore, chi ha un dubbio da esprimere farebbe bene ad evitare di “sbottare” in queste 24 ore.