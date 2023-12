Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Scopriamo come andrà il sabato che precede il Natale, tra corsa ai regali, momenti di festa e con le persone care e tanto altro. Ecco il nuovo oroscopo di Paolo Fox del 23 dicembre.

Oroscopo Ariete 23 dicembre: Torna la passione durante questi giorni di festa. Anche il rapporto con il partner, soprattutto se è ancora solido, potrebbe ancora di più cementarsi grazie alla condivisione di questi momenti di gioia. Nel lavoro potrebbe capitarvi di dover chiedere aiuto a qualcuno che ne sa più di voi. Si tratta di un atto di umiltà che vi servirà per progredire e non rappresenta di certo un atto di sottomissione. Servirà anche una bella camminata all’aria aperta o un po’ di meditazione per ritrovare l’armonia interiore.

Oroscopo Toro 23 dicembre: E’ importante curare di più la comunicazione con il vostro partner, soprattutto se ultimamente ci sono stati dei malintesi. Non è questo il momento di fuggire dalle vostre responsabilità. Adesso è venuto il momento di dire in faccia tutto quello che pensate, senza nascondervi. Per i single si apriranno nuovi spiragli per conoscere delle persone intriganti. Cercate di curare e di gestire bene le vostre risorse economiche. Ultimamente avete speso parecchio anche per acquistare oggetti futili.

Oroscopo Gemelli 23 dicembre: Siete piuttosto energici ed entusiasti. Questa vostra ritrovata vitalità sarà contagiosa anche per le persone che vi stanno attorno. Approfittate di questo momento così positivo per condividere momenti speciali con le persone che amate. Sarete anche molto creativi ed in grado di realizzare o ideare dei progetti importanti. Saprete anche trovare delle soluzioni geniali a dei problemi che vi affliggono da tempo. Cercate anche di mantenere uno stile di vita attivo magari facendo un po’ di yoga o di attività all’aperto.

Oroscopo Cancro 23 dicembre: Essere supportati dalle persone care sarà fondamentale per voi, anche per ritrovare l’armonia interiore. Secondo l’oroscopo del giorno, potrebbero presentarsi nuove sfide a livello professionale che richiederanno un grande sforzo. Coloro che sono determinati e hanno una solida preparazione alla base, sapranno gestire ogni situazione complicata con grande caparbietà. Nono dimenticate di riposare un po’ di più in queste giornate di festa, anche per recuperare le energie perdute.

Oroscopo Leone 23 dicembre: In queste giornate di festa sarà più facile per voi essere al centro dell’attenzione e condividere con gli altri dei momenti intensi. Cercate di non apparire troppo arroganti e presuntuosi e ascoltate i consigli degli altri se provengono da persone più esperte e preparate. Saprete essere anche voi una valida guida per gli altri grazie alle vostre doti di leadership. In questo momento dovreste cercare di mantenere in perfetto equilibrio la vostra vita lavorativa con quella privata anche per non stancarvi troppo.

Oroscopo Vergine 23 dicembre: Finalmente avrete un po’ di tempo in più da dedicare al vostro partner e alle persone più care. Siete più liberi anche mentalmente dopo un periodo caratterizzato da stress e tensioni. E’ importante concentrarsi sulla qualità del lavoro che state svolgendo, piuttosto che impegnarvi sulla quantità. Dovreste anche prendervi cura della vostra alimentazione evitando di mangiare troppi cibi grassi in questa giornata di festa. Altrimenti correrete il rischio di appesantirvi troppo.

Oroscopo Bilancia 23 dicembre: In questo periodo siete decisamente affascinanti e in grado di ammaliare gli altri con il vostro carisma e il vostro entusiasmo. Ci saranno delle sfide da affrontare a livello lavorativo che richiederanno un po’ di diplomazia e tanta competenza. Cercate di non affrontare di petto quelle persone che provano gusto nel cercare di provocarvi. Dovreste anche cercare di dedicare del tempo prezioso alla vostra crescita personale e culturale. La lettura e la meditazione potrebbero essere ottime compagne di viaggio e di svago.

Oroscopo Scorpione 23 dicembre: Siete particolarmente sensuali e affascinanti in questo periodo e vi basta veramente poco per attirare le attenzioni delle altre persone. La vostra determinazione sarà il vostro marchio di fabbrica per ottenere dei successi importanti anche nel lavoro. Secondo l’Oroscopo del giorno dovreste cercare di dedicarvi a delle pratiche di rilassamento per ritrovare l’armonia perfetta tra corpo e mente. Ultimamente vi siete stressati troppo e adesso avvertite la necessità di recuperare le energie mentali.

Oroscopo Sagittario 23 dicembre: Se sarete onesti e sinceri in amore ne potrete trarre tanto beneficio. Non è questo il momento di fare strategie soprattutto se si parla di sentimenti. Questo è il momento di tirare fuori le vostre emozioni, evitando di mascherarle. Se c’è qualcosa che non va con il partner, meglio parlare chiaro senza fronzoli o frasi non dette. Ci saranno dei cambiamenti nel lavoro che metteranno a dura prova la vostra capacità di adattamento anche alle situazioni più complesse. Solo se riuscirete a dimostrare la vostra flessibilità, potrete ottenere risultati importanti.

Oroscopo Capricorno 23 dicembre: Queste sono giornata di riflessione e di divertimento da dedicare ad amici e parenti. Mettete da parte le ansie e i pensieri che sono strettamente legati al lavoro e lasciatevi andare vivendo lo spirito natalizio in totale relax. Se avrete seminato bene nel corso degli ultimi mesi, adesso non tarderanno ad arrivare i frutti del vostro lavoro. Per la vostra salute mentale, sarebbe importante riposare correttamente, evitando di fare le ore piccole o di strapazzarvi troppo.

Oroscopo Acquario 23 dicembre: Cercate di essere aperti alle nuove idee e alle nuove ispirazioni, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Chi vuole vivere la propria diversità in maniera appagante dovrebbe mettere da parte ansie e paure e tirare fuori la propria vera natura. Sfruttate le vostre idee innovative anche nel lavoro per potere finalmente dimostrare agli scettici il vostro vero valore. La meditazione e lo yoga sono discipline che potrebbero aiutarvi a ritrovare l’armonia interiore.

Oroscopo Pesci 23 dicembre: Dovrete cercare di essere più creativi e meno scontati soprattutto se avete una grande voglia di stupire o attirare l’attenzione del vostro partner. Secondo l’Oroscopo del giorno, anche l’arte potrebbe aiutare a rafforzare il vostro rapporto di coppia. Andare insieme ad un evento culturare potrebbe aiutarvi a condividere con il partner dei momenti eccitanti. Cercate di gestire con oculatezza le vostre risorse anche per non rischiare di rimanere al verde.