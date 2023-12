Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Vi proponiamo il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox per la giornata di venerdì 22 dicembre. In questo modo potrete scoprire in anteprima l’andamento del weekend, in attesa che arrivi il Natale.

Oroscopo Ariete 22 dicembre: La giornata inizierà un po’ al rallentatore, forse perché avete esaurito le energie e vi sentite un po’ fiacchi. Le stelle vi consigliano di non farvi coinvolgere in situazioni che sono potenzialmente pericolose. Quando siete un po’ a corto di energia, finite facilmente per perdere la pazienza ed entrare in contrasto con gli altri anche per futili motivi. Anche in amore sarete un po’ indolenti. Non volete stare accanto a persone che tendono a lamentarsi sempre senza costrutto. Forse avreste bisogno di riposare un po’ di più.

Oroscopo Toro 22 dicembre: La fase di stress e di tensione dei passati giorni sembra essere finalmente svanita. Adesso state recuperando la lucidità e sapete trovare più facilmente una soluzione ottimale ai vostri problemi. In questo momento sarebbe meglio uscire e cercare di vedere gente nuova anche per ritrovare la voglia e il desiderio di stare con gli altri. Nelle coppie di lunga data permane uno stato di agitazione, forse perché sentite di avere dato troppo senza aver ricevuto in cambio nulla.

Oroscopo Gemelli 22 dicembre: Ci sarà qualche spesa di troppo in questo periodo di Natale, ma tutto sommato le cose adesso vanno meglio rispetto a qualche giorno fa. Non siete ancora pronti ad accettare delle critiche e siete sempre un po’ permalosi soprattutto se qualcuno critica i vostri modi di fare e di pensare. Chi ha una storia che funziona, adesso potrebbe cercare di programmare il futuro magari pensando alle nozze o ad una convivenza, mentre chi sta vivendo un rapporto che ormai non funziona più, adesso sta meditando di dire addio per sempre.

Oroscopo Cancro 22 dicembre: Venere e Luna in posizione favorevole riportano in auge il desiderio di amare e di trovare il partner ideale. Avete voglia di vivere una storia d’amore coinvolgente anche se provenite da un rapporto fallimentare. Chi si è separato da poco, adesso avrà il forte desiderio di rimettersi in gioco. Secondo l’Oroscopo del giorno, saranno ottimi i rapporti soprattutto con persone dei Pesci e dello Scorpione. Vi sentite affascinanti e attraenti e avete voglia di fare conquiste.

Oroscopo Leone 22 dicembre: La giornata inizierà in maniera molto strana forse perché ti senti un po’ rallentato a causa delle troppe pressioni sul lavoro. Hai tante idee da portare avanti, ma prima della seconda parte del 2024 questi progetti non avranno alcuno sbocco. Sei un po’ nervoso anche perché stai cercando alcune soluzioni ai tuoi problemi economici, senza riuscire a cavare un ragno dal buco. In amore dovrai cercare di evitare le provocazioni anche perché potrebbero facilmente verificarsi delle incomprensioni con il partner che potrebbero sfociare in liti furibonde.

Oroscopo Vergine 22 dicembre: La sensazione di solitudine che vi pervade non vi mette in condizione di vivere serenamente questo periodo natalizio. Avreste bisogno di essere circondati da amici o da persone costruttive che sappiano tirare fuori la vostra voglia di vivere. Invece spesso tutto questo manca e vi sentite un po’ sottotono. In amore c’è un po’ di diffidenza, soprattutto se provenite da una storia che si è rivelata fallimentare. Chi un rapporto complicato con il partner, forse adesso dovrebbe parlare chiaro una volta per tutte.

Oroscopo Bilancia 22 dicembre: La situazione astrologica è molto positiva soprattutto per coloro che hanno il desiderio di imporsi sugli altri o per coloro che vogliono ripartire dopo un fallimento economico o sentimentale. Adesso c’è più voglia di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare una nuova vita. Le giovani coppie che vogliono avere un figlio o iniziare una convivenza, adesso avranno finalmente campo libero. Le stelle esaltano il vostro fascino e la vostra sensualità.

Oroscopo Scorpione 22 dicembre: Queste stelle molto costruttive favoriscono la nascita di nuove amicizie o di nuove situazioni sentimentali. Secondo l’Oroscopo del giorno adesso c’è più voglia di lasciarsi il passato alle spalle senza remore e senza rimpianti. Per troppo tempo avete sperato che un progetto funzionasse, ma adesso state pian piano prendendo atto della realtà e state capendo che non vale la pena perdere tempo in situazioni che non portano da nessuna parte. Venere nel segno vi aiuterà a vivere l’amore in maniera più aperta e sincera.

Oroscopo Sagittario 22 dicembre: Questo cielo sta cambiando e rinnova le vostre ambizioni e il vostro desiderio di cambiamento e di progresso. Adesso non vi accontentate più di ciò che avete e volete costruire qualcosa di importante per il vostro futuro senza accontentarvi della sufficienza. Mercurio, Marte e Venere nel segno in questi ultimi giorni dell’anno vi aiuteranno a riprendere quota in maniera molto vigorosa e ad alzare l’asticella delle vostre ambizioni. Non chiudetevi in casa e cercate di costruire nuove amicizie o nuove alleanze

Oroscopo Capricorno 22 dicembre: Queste stelle vi invitano ad assecondare i vostri desideri e la vostra voglia di progredire evitando di perdere tempo in situazioni che non portano da nessuna parte. Cercate di contare fino a dieci prima di parlare perché qualcuno potrebbe usare quello che dite contro di voi. Dovrete essere seriamente convinti di ciò che dite e che fate per non pentirvene in un secondo momento. Chi sta iniziando un nuovo lavoro o si sta tuffando in un nuovo progetto, adesso potrebbe essere preda dell’ansia. Cercate di fare una cosa per volta senza mettere troppa carne al fuoco.

Oroscopo Acquario 22 dicembre: La famiglia potrebbe essere il “luogo” giusto dove rifugiarvi se negli ultimi giorni avete sofferto d’ansia oppure avete patito per un fallimento lavorativo. In questo momento avete bisogno di sentire il conforto delle persone che vi amano anche per ritrovare la vostra armonia interiore. Anche se siete ancora molto nervosi, sarà meglio evitare le discussioni in famiglia o i confronti a muso duro. Meglio cercare di essere accomodanti e accettare anche il punto di vista degli altri senza battere ciglio.

Oroscopo Pesci 22 dicembre: L’esperienza maturata in passato vi metterà in condizione di affrontare una discussione ben sapendo su quali tasti battere. Adesso avvertite l’esigenza di mettere in chiaro una situazione con qualcuno per evitare che certe situazioni possano procrastinarsi anche in futuro. Secondo l’Oroscopo del giorno, queste stelle favoriranno soprattutto le amicizie e i legami familiari. Adesso c’è più voglia di stare accanto al partner e condividere dei momenti emozionanti soprattutto in armonia con lo spirito natalizio.