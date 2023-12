Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo a un passo dal Natale, al 21 dicembre, un giovedì tanto atteso che ci conduce verso il fine settimana delle festività. Come andranno le cose? Ce lo svela in anteprima Paolo Fox con il suo ultimo oroscopo del giorno.

Oroscopo Ariete 21 dicembre: Vi potreste sentire sulle montagne russe, una giornata di alti e bassi a seconda del settore della vostra vita. Se alcuni aspetti attraversano una fase tranquilla e stabile, altri potrebbero richiedere più attenzione. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, mantenete il controllo delle vostre finanze. Qualche incertezza in amore, ma il destino della relazione è nelle tue mani.

Oroscopo Toro 21 dicembre: Ultimamente sei un po’ sballottato, in amore sono pochi i momenti felici, si viaggia per inerzia, la noia si fa avanti, ma avete le carte in regola per dare una smossa al vostro rapporto. Sul lavoro c’è qualcosa o qualcuno che ti blocca, sembra che tutti corrano più velocemente. Ricorda che la pazienza è la virtù dei forti, parti quando tutto è più chiaro e riuscirai comunque ad arrivare dove vuoi e magari prima degli altri. Non sperperare denaro, l’energia non è al top, la fortuna nemmeno.

Oroscopo Gemelli 21 dicembre: La giornata vi riserva delle sorprese. I rapporti con gli altri sono messi alla prova, non sempre chi vi circonda è sulla vostra frequenza d’onda. È un cielo abbastanza fortunato, per cui dovresti sfruttare le occasioni che vi capitano. Il lavoro procede a rilento e dare un’occhiata al portafoglio sarebbe l’ideale. Siete un po’ stressati, forse vi conviene trovare del tempo per rilassarvi.

Oroscopo Cancro 21 dicembre: Potrebbero esserci delle tensioni nelle relazioni interpersonali. Occhio a chi ti circonda, qualcuno potrebbe giocarti un brutto scherzo. In amore potrebbero esserci delle sorprese, ma niente di così entusiasmante. Siete troppo sedentari, vi conviene fare un po’ di moto. Nel lavoro c’è molta routine, economicamente fareste bene a non esagerare con lo shopping. L’energia è altalenante e la fortuna è da voi lontana.

Oroscopo Leone 21 dicembre: L’amore non è certamente il tuo punto forte in questo momento e il cielo indica di abbassare le aspettative se vuoi trovare l’anima gemella. Sul fronte lavorativo le cose procedono in modo interessante, non ci sono ostacoli. Fate leva sulle vostre forze, perché la fortuna non è con voi. Massima prudenza quando si tratta di spendere, l’energia è altalenante, datti da fare quando ti senti meglio.

Oroscopo Vergine 21 dicembre: Il periodo potrebbe essere interessante, la tua adattabilità potrebbe essere messa alla prova e forse troverai qualche ostacolo sulla tua strada. In amore le cose procedono senza infamia e senza lode. Segnali contrastanti sul fronte lavorativo, meglio tenere gli occhi aperti. Attenzione allo shopping compulsivo, non è il caso di spendere troppo. L’energia va a corrente alternata, bisogna aspettare il momento buono.

Oroscopo Bilancia 21 dicembre: Diciamo subito che la fortuna non è dalla vostra parte, l’amore non sembra stabile, troppi alti e bassi, ma se ci sono basi solide non c’è da preoccuparsi: è solo una fase transitoria. Nel lavoro qualcosa o qualcuno potrebbe darti una marcia in più. Date il meglio che potete visto le stelle contrarie, non esagerate con le spese, l’energia viene e va.

Oroscopo Scorpione 21 dicembre: Gli astri stanno mescolando un po’ le carte, in amore potrebbe esserci qualche sorpresa. Sul fronte lavorativo bisogna che vi diate una mossa, la fortuna non è vostra amica in questa giornata. Occhio come sempre alle finanze, centellinate l’energia che avete, siate sempre equilibrati e ponderate le vostre scelte.

Oroscopo Sagittario 21 dicembre: Tante montagne russe per i nati sotto questo segno. Non è un buon periodo per l’amore, meglio tenere i piedi a terra e attendere tempi migliori. Qualche intoppo sul lavoro vi farà perdere tempo prezioso, ma grazie alla vostra determinazione i danni saranno limitati. La fortuna fa il giro largo dalla vostra posizione, l’energia viene e va, buon periodo per le finanze ma non strafate.

Oroscopo Capricorno 21 dicembre: Non fa eccezione il Capricorno in questa fase di alti e bassi che coinvolge molti segni. Qualche problema potrebbe sorgere in amore, state decisamente allerta. Sul lavoro tutto procede molto bene e sta superando le tue aspettative. La fortuna si diverte a fare avanti e indietro, ma potrebbe riservarvi delle sorprese. Gestisci al meglio le finanze. L’energia è altalenante.

Oroscopo Acquario 21 dicembre: Potreste prendervi qualche rischio senza azzardare troppo, sembra sia venuto il momento di osare un po’. Ci sono sfide sul lavoro che vi attendono e che vi stuzzicano. Siete attivi e determinati, non farete mai dietrofront. La fortuna vi riserve delle sorprese inattese, gestite bene le finanze. In amore ci sono delle sorprese dietro l’angolo, la comunicazione è sempre la chiave giusta. L’energia non è al top ma non potete nemmeno lamentarvene. Abbi cura della tua salute psicofisica.

Oroscopo Pesci 21 dicembre: Le stelle vi riservano tante belle sorprese, anche se non tutte potranno essere d’oro. Non c’è dubbio che questa sia una giornata fortunata, soprattutto in amore, mentre il lavoro procede come sempre. Non restati fermi solo perché la fortuna vi assiste, bisogna essere audaci, pronti a controllare la sfera emotiva e attenti a non spendere troppo.