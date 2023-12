Oroscopo Paolo Fox 2024: le previsioni del nuovo anno e i segni più fortunati

Cosa ci riserverà il prossimo anno? Manca poco all’inizio del 2024, che per molti rappresenterà un anno di svolta, mentre per altri ci sarà ancora da aspettare. Ci saranno, come sempre, alti e bassi, e alcuni segni zodiacali saranno più fortunati di altri.

Come al solito Paolo Fox, dopo aver consultato le stelle, ha chiarito quali saranno i segni più fortunati nel 2024, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera.

Quindi, quali saranno quelli a cui andrà meglio il 2024? Toro e Pesci vivranno un anno straordinario.

“Un anno con Giove in Toro e Saturno nei Pesci, ovvero con pianeti che transitano in segni conservatori e consolidano la tendenza a rivalutare tradizioni e regole. E sarà un anno importane per l’amore, perché nella prima parte dell’anno Giove in Toro rappresenta la coppia più tradizionale, mentre da giugno, Giove in Gemelli favorisce una mentalità più aperta. In generale, è un anno dominato da un certo rigore che può anche limitare la fantasia e l’allegria.

Nei primi sei mesi, i Pesci hanno eccezionali possibilità e un segno forte nella gestione di sentimenti, casa e famiglia è il Toro. L’Ariete, se non l’ha già fatto, potrebbe sposarsi”.

Buone nuove anche per il Capricorno, che andrà bene sotto il punto di vista del lavoro e degli affari. Ancor meglio sarà l’anno per il Cancro e anche il Leone avrà le sue soddisfazioni.

“Il Capricorno, la cui ascesa è già stata rilevata nel 2023 avrà stelle importanti, soprattutto a maggio. Il Cancro va molto bene per tutto l’anno nel lavoro. Il Leone si libererà di molte preoccupazioni dall’estate in poi”.

In via generale ci saranno alcuni segni che comunque se la vedranno meglio quest’anno, rispetto al 2023.

“Ad Acquario, Scorpione e Vergine. Il primo, dopo un 2023 abbastanza pesante, recupererà da fine maggio sia nei sentimenti che nel lavoro, lo stesso vale per lo Scorpione, che ha avuto e avrà Giove in opposizione su questioni di soldi, case, bollette e poi, fra estate e autunno, vivrà una rimonta. In risalita anche la Bilancia, che è stata male, anche fisicamente, e gioverà di un bel rilancio da primavera inoltrata”.

In cerca di un cambiamento positivo saranno Sagittario e Gemelli “che nel corso dell’anno si liberanno da un peso”