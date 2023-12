Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Le nuovissime previsioni astrali di Paolo Fox ci catapultano direttamente nel primo weekend del mese delle festività. Come andranno le cose e quali saranno i segni favoriti dalla Luna? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo del 2 dicembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Luna favorevole per i nati sotto questo segno, avrete sempre più forza man mano che il mese di dicembre entrerà nel vivo: in questo modo godrete quindi più di forza e determinazione per risolvere eventuali dispute, la cosiddetta “marcia in più”. Alcuni pianeti restano comunque in opposizione, avete molte cose da fare (forse anche troppe…) e di conseguenza correte parecchi rischi di intoppi o, almeno, c’è poco tempo per pensare a voi stessi. Potreste pensare di rimandare un progetto di qualche mese, in modo da riprendervi prima dai problemi fisici o risolvere eventuali situazioni personali.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Luna dissonante che rappresenta un problema per chi proprio non riesce a lasciarsi scivolare le cose addosso: state attenti a chi vi sta attorno, alle parole che dite e al pericolo “polemiche” perché potrebbe risultare molto semplice arrabbiarsi e addirittura perdere le staffe. É nel pomeriggio o in serata che nascerà una certa indolenza, talmente forte da farvi declinare un invito per il tanto nervosismo… Se non ve la sentite meglio rimanere a casa e in tranquillità! Periodo di chiarimenti in amore, le coppie che hanno discusso in passato saranno di nuovo chiamate a un confronto.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: C’è voglia di fare, di agire e di smuovere le acque… ma anche questioni in sospeso da risolvere e situazioni sentimentali da gestire con cautela; qualcuno si è sentito un po’ messo da parte o sente il partner più “lontano”, cercate di non trasformare l’atmosfera da positiva a ultra negativa altrimenti sprecherete un’occasione. Un incontro importante potrebbe stupirvi, l’ideale soprattutto per i separati che vogliono tornare in pista dopo momenti di solitudine. Buon periodo per la creatività: favoriti artisti, pubblicitari e imprenditori che stanno lavorando a progetti per il prossimo anno.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Buone intuizioni per voi in questo fine settimana, avete messo nel mirino il grande rilancio previsto per il 2024: c’è chi pensa ad una convivenza (dunque ad un salto di qualità nella relazione sentimentale), al miglioramento di una situazione o almeno a tenersi lontano da pensieri negativi. Alcuni di voi però, nonostante la presenza di stelle molto favorevoli in amore, sono alle prese con tante responsabilità e iniziano ad accusare un po’ di fatica… se si riuscirà a tenere testa ai problemi, mettendo in campo la miglior strategia possibile per risolverli, andrà tutto bene!

Oroscopo Leone Paolo Fox: La Luna nel segno vi regala energia e forza di volontà a go go, è davvero difficile tenervi a bada in questo periodo; siete straripanti anche dal punto di vista fisico e avete deciso di provare nuove esperienze, un toccasana soprattutto per chi nella prima parte dell’anno ha vissuto un momento di crisi o ha cambiato gruppo/ruolo. Il nervosismo per alcune situazioni, a volte anche esasperate, sta per lasciare il posto alla soddisfazione per il successo finale che aspetta solo di essere raccolto! Momenti romantici per le giovani coppie, se c’è qualcosa di cui parlare ora avete più calma per farlo.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Non riuscite proprio a stare senza far niente, è tempo di pensare ad un progetto e mettere in campo le vostre migliori qualità! Da una parte avreste solo voglia di riposare e scaricare tutti i fastidi e gli impegni superflui che non volete più, dall’altra però c’è malinconia per mancanza di stimoli… La prima cosa da fare, perciò, sarebbe capire cosa si vuole davvero e partire da lì! L’amore può risvegliarsi nei prossimi giorni, abbandonate ogni risentimento e tuffatevi in una nuova avventura che potrebbe rivelarsi meravigliosa. Il discorso vale non solo in amore ma anche sul lavoro se siete tentati da una possibilità intrigante.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: Disagio e nervosismo caratterizzano questa giornata, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, ed è davvero ammirevole la determinazione che vi contraddistingue oltre (soprattutto) al modo in cui siete riusciti a risolvere un problema anche consistente. Sarebbe il caso di organizzare un weekend piacevole, un viaggetto fuori porta con le persone che preferite, il modo migliore per liberarvi dello stress… in più se c’è qualcuno che vi intriga non esitate a farvi avanti, a maggior ragione se vi sentite anche ricambiati! Nonostante la Luna storta in queste 24 ore, state vivendo un bel periodo che porterà successi e vi aiuterà a dimenticare chi vi ha fatto del male.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: I nuovi incontri saranno i protagonisti di questo sabato e possono portarvi lontano, bene anche le emozioni che saranno da approfondire in questo mese! Ora avete più risorse anche in amore, per questo non dovete rifiutare proposte di uscite e di frequentare persone. Vivete con entusiasmo le passioni, anche se si tratta di piccole avventure perché ne avete bisogno! Unico neo di un weekend positivo è la presenza di qualche lieve malessere stagionale, o magari un fastidio legato a qualcosa che vi fa innervosire; non preoccupatevi però, nulla potrà scalfire questo magic moment!

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: L’imperativo è evitare litigate e incidenti diplomatici causati dall’irruenza e dall’eccessiva voglia di fare, avete una gran voglia di cambiare la vostra situazione ma non dovete cedere all’impulsività e all’istinto di “montare sopra le cose”. Non siete invulnerabili quindi cercate di non mettervi a rischio senza calcolare le conseguenze. Avete competizioni aperte con Ariete, Toro e Leone, il che alza la posta in gioco e la pressione, ma dovete rimanere sereni perché avete tutte le carte in regola per vincere! State anche cercando nuovi stimoli, abbracciare la novità (positiva) allontanandovi dalle vecchie preoccupazioni e un amore può rinascere nel giro di poco tempo!

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Ultimamente avete speso molti soldi tra iniziative varie, cose per la casa o una compravendita… attenzione quindi a farvi due conti ora, le vostre risorse non sono infinite quindi meglio approfittare di quest’ultimissima parte dell’anno per ricapitolare la situazione! Se siete in ansia per quest’aspetto economico, il che comunque sarebbe comprensibile, non riversate le tensioni sull’amore e sul rapporto con il partner (specialmente se la vostra relazione è un po’ in crisi da ottobre). Le coppie più stabili, invece, potrebbero programmare un bell’evento entro maggio 2024: Giove e Saturno favorevoli vi aiuteranno a dar vita qualcosa di speciale!

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Mattinata di disagio a causa della Luna in opposizione: il voler sempre cavalcare l’onda dell’originalità, allontanandovi dalla massa, vi porta inevitabilmente contro corrente e a volte vi sentite come pesci fuor d’acqua. Ciò ovviamente non significa che dovete per forza omologarvi “al popolare”, quindi quando vi sentite così ricordate che sono solo momenti passeggeri! D’altronde presto avrete la conferma che il lavoro fatto finora sta dando i suoi frutti, in un periodo buono anche per vagliare cambiamenti e nuove iniziative per il prossimo anno. Date spazio al relax, magari proprio questa sera potreste svuotare la mente da dubbi e ripensamenti.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: Permangono dubbi e preoccupazioni riguardo una persona della vostra famiglia, ci vorrà pazienza per non alzare troppo la tensione e fronteggiare l’opposizione di almeno tre pianeti che fanno luce sull’aumento delle esigenze familiari. Allarme discussioni nelle coppie in cui c’è diversità, sia di età che di carattere, dunque potrebbe nascere l’esigenza di verificare un sentimento… in ogni caso evitate le polemiche almeno fino al 4 dicembre perché questo non è un buon periodo per le rese dei conti. Riposatevi il più possibile e non strapazzatevi troppo fisicamente!