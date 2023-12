Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Siamo nel pieno della settimana di Natale, che culminerà con la tanto attesa vigilia. Corsa ai regali, chiusure lavorative e tanto altro animeranno questi giorni. Ma intanto vediamo come andranno le cose nella giornata di martedì 19 dicembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 19 dicembre: Vi trovate in un periodo dove regna il caos, la confusione e l’agitazione sono le sensazioni che provate. Paolo Fox vi consiglia almeno di provare ad essere più tranquilli, ponderando e ragionando prima di agire. D’altronde, questo è solo il preludio a una fase di cambiamenti dove dovrete davvero darvi da fare, ma sarete ripagati con buoni risultati e grandi soddisfazioni.

Oroscopo Toro 19 dicembre: A volte i cuori solitari sono tali per comodità, perché non vogliono rapporti troppo impegnativi. Così è per i single del Toro che vogliono vivere in pace e con leggerezza, vanno bene i flirt, le frequentazioni piacevoli ma niente nuovi amori. Molti di voi trascorreranno un buon Natale e approfitterete di questi giorni per fare nuove conoscenze e amicizie.

Oroscopo Gemelli 19 dicembre: E’ un periodo dove state mandando in pappa il cervello con le vostre inesauribili domande che riguardano soprattutto la sfera sentimentale. Finalmente, ci sono stelle importanti per voi che vi renderanno più chiare le varie situazioni. In molte coppie regna la gelosia, fate attenzione a un terzo incomodo ma fareste bene anche ad essere razionali per comprende se ci sono davvero i presupposti per essere gelosi.

Oroscopo Cancro 19 dicembre: In questo periodo tutto è molto incentrato sul lavoro, state imparando a gestire le emozioni in questo settore, dando meno spazio agli impulsi e ragionando bene sulle cose prima di parlare. Indubbiamente sono in molti a non essere soddisfatti del loro lavoro, ma è necessario non avere fretta di cambiare, qualcosa si smuoverà, ma difficilmente avrete reali chanche prima di marzo.

Oroscopo Leone 19 dicembre: Paolo Fox dice che avete un cielo importante che vi dà una grande energia positiva, grazie alle buone stelle sarete brillanti sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Sono previsti incontri interessanti, quindi, uscite! Se state vivendo una storia importante sicuramente porterà a qualcosa di positivo. Il vostro smisurato orgoglio vi impedisce di ammettere che non vi sentite amati come vorreste. Se avete avuto una storia troppo problematica, probabilmente siete già passati ad altro. Nel lavoro dovrete affrontare un periodo decisamente faticoso e complicato nei rapporti di collaborazione.

Oroscopo Vergine 19 dicembre: La vostra situazione è simile a quella dell’Ariete, in voi regna la confusione accompagnata da una certa agitazione. Il consiglio di Paolo Fox è lo stesso, fate in modo di stare più tranquilli, rilassatevi o meditate, aspettate con pazienza una girandola di cambiamenti che vi impegnerà abbastanza ma da cui uscirete alla grande.

Oroscopo Bilancia 19 dicembre: Attenzione ai conflitti che potrebbero scoppiare nei prossimi giorni, il monito di Paolo Fox è riferito soprattutto alle persone separate e per chi non è in buoni rapporti con figli e parenti. Vorreste alleggerire il fardello delle responsabilità che vi portate addosso, ma questo non è il momento di mollare, di cedere, e anche se vi spiazza un po’, tenete duro.

Oroscopo Scorpione 19 dicembre: Un occhio particolare alle persone che frequentate, alcune potrebbero remarvi contro o darvi comunque problemi. Potreste anche decidere di frequentare persona non tranquille e che mettono in gioco in maniera pesante i vostri sentimenti. Agite per come vi sentite e non sbaglierete, a volte la vita va presa per come viene, con tutti i rischi del caso.

Oroscopo Sagittario 19 dicembre: State attraversando una fase molto critica, la routine vi sta annoiando, c’è qualcosa che vi fa sentire come un animale a cui hanno legato un guinzaglio. Dentro vi portate una grande voglia di ribellione che nel frattempo è cresciuta dentro di voi e rischia di implodere se non la fate uscire. Venere accompagna il vostro segno, in questi giorni non ci sarà da preoccuparsi, Sarete intransigenti ed esigenti. Siete pignoli, sin troppo, questo atteggiamento porterà inevitabilmente a polemizzare. Attenzione nei rapporti di coppia che hanno vissuto crisi nel passato. Fronte lavoro, siete proiettati verso il successo, ma se da poco avete voluto un cambiamento potreste non essere del tutto contenti.

Oroscopo Capricorno 19 dicembre: Vi sentite carichi di energia, forti, con grandi ambizioni, questa è la migliore condizione possibile per portare avanti dei progetti o per intraprenderne di nuovi. Se avete avuto un calo fisico o psicologico è ormai alle spalle. L’amore? Non sembra essere la priorità di molti in questo momento, o perché si è single e si sta comunque bene o perché vivete una relazione di coppia tranquilla.

Oroscopo Acquario 19 dicembre: Se siete sposati da tempo dovete stare allerta, quel che resta di dicembre può portarvi qualche ostacolo, anche se non si tratterà di grandi problemi da affrontare. In realtà tutto scorre in una sorta di abitudinarietà tra il lavoro e l’amore. Ma l’andazzo può sempre cambiare se volete…magari l’anno nuovo porterà con sé nuove emozioni da vivere.

Oroscopo Pesci 19 dicembre: Siete sereni, dolci come il miele e generosi, come solo voi sapete esserlo. In questi casi, fortunati chi vi sta vicino. Non sono da escludere incontri interessanti per i cuori solitari. Una sferzata di romanticismo nella coppia, anche se in tutto questo zucchero ci vorrebbe un po’ di sana passione in più: così Paolo Fox consiglia.