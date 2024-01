Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Il famoso astrologo televisivo Paolo Fox ci racconta in anteprima come andrà la giornata di giovedì nel suo ultimo oroscopo del 18 gennaio.

Oroscopo Ariete: E’ un periodo, nel complesso, molto statico e noioso per voi che in genere amate le sorprese e vivete di slanci e di imprevedibilità. La solita routine potrebbe iniziare a stancarvi e ad indurvi a fare cose nuove. Cercate di non cedere all’impulsività, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Potreste sentirvi attratti da una persona che si trova, in questo momento, in un luogo molto distante da voi. La Luna nel segno vi indurrà a risolvere alcune questioni che per lungo tempo sono rimaste in sospeso.

Oroscopo Toro: Le tensioni che sono nate nel mese di dicembre potrebbero nuovamente ripresentarsi e gettarvi nello sconforto. Cercate di mantenere sempre la barra dritta e di non innervosirvi. Meglio avere a che fare con persone del Cancro o della Vergine per ritrovare un certo entusiasmo e sentirvi gratificati da qualcuno che vi ammira. Potreste vivere qualche momento di disagio soprattutto dal punto di vista economico. Questo vale per chi sta ancora cercando un lavoro e non riesce a trovarlo.

Oroscopo Gemelli: Siete un po’ nervosi forse perchè avete accanto delle persone che non sono in grado di assecondare le vostre esigenze oppure perchè non state riuscendo a decifrare cosa ha in mente la persona che amate. Qualcuno potrebbe rimproverarvi il fatto che non siete riusciti a liberarvi di una situazione che per voi è stata motivo di frustrazione. Se siete ancora convinti delle vostre scelte, portatele avanti senza farvi condizionare da niente e da nessuno.

Oroscopo Cancro: Nei prossimi mesi agirete per liberarvi da tutte quelle situazioni che in questo momento rappresentano per voi un motivo di stress e di tensione. Ci sarà da sbrogliare un problema che vi assilla da tempo e che non avete creato voi. Secondo l’oroscopo del giorno, ben presto riuscirete a ritrovare quell’armonia interiore che ultimamente avete smarrito. Finalmente riuscirete a riprendere in mano completamente la vostra vita senza dipendere da niente e da nessuno.

Oroscopo Leone: Qualcuno sarà premiato in questi giorni per aver fatto qualcosa di meritevole. Provenite da una fase che, soprattutto nell’ultima fase dello scorso anno, è stata contrassegnata da momenti di frustrazione e di sconforto. Adesso però state ritrovando quell’armonia interiore che ultimamente avevate smarrito. Sta crescendo in voi un grande desiderio di riscatto e un moto di ribellione. Fra poco si aprirà per voi una fase che vi porterà verso un’estate che si preannuncia già ricca di momenti esaltanti.

Oroscopo Vergine: Ultimamente vi siete liberati da quelle false compagnie di cui non ne apprezzavate la falsità e l’ipocrisia. Le stelle positive che avete in questo periodo vi metteranno in condizione di cambiare l’atteggiamento nei confronti della vita e di vedere delle situazioni che in passato erano fonte di stress, con occhi nuovi. Sta arrivando anche qualche buona chance sul fronte lavorativo. Se ci sarà da tagliare ancora qualche “ramo secco” della vostra vita, fatelo senza indugiare.

Oroscopo Bilancia: Spesso vi fate prendere dall’istinto e commettete qualche gesto che poi è motivo di pentimento. Una situazione piuttosto anomala per un segno che generalmente si presenta saggio ed equilibrato. Questa grande voglia di riscatto che alberga nel vostro cuore, spesso vi conduce verso atteggiamenti che per qualcuno possono essere discutibili. A volte fare il passo più lungo della gamba può essere foriero di fallimenti o di tensioni. Cercate di avere un atteggiamento più maturo nei confronti dei problemi della vita quotidiana.

Oroscopo Scorpione: Alcune tensioni che ultimamente hanno fatto capolino nella vostra vita, stanno pian piano dissolvendosi. Secondo l’Oroscopo del giorno, adesso è il momento di tenere alta la concentrazione sui vostri obiettivi principali. La mancanza di stimoli può sempre rappresentare un’insidia in grado di vanificare tutto quello che avete fatto prima. Dopo alcuni giorni di disagio, l’ultima parte di gennaio vi riserverà tante occasioni di riscatto per ritrovare il vostro benessere interiore. Cercate di sfruttarle a dovere.

Oroscopo Sagittario: Fino al 23 gennaio il pianeta Venere manterrà questa fase di armonia e questo senso di benessere che ormai vi ammanta da alcune settimane. Dovrete tenere presente che non tutte le persone che vi circondano vi amano o vi stimano. Qualcuno potrebbe sfruttare il momento propizio per mettervi in difficoltà o per pugnalarvi alle spalle. Ecco perché dovrete pesare bene le parole e dovrete tenere alta la guardia per non farvi sorprendere. Entro la metà dell’anno sarete chiamati a compiere delle scelte importanti.

Oroscopo Capricorno: State continuando a vivere un periodo caratterizzato da grande forza e da grande determinazione. Potreste vivere anche dei momenti di forte disagio sotto tanti punti di vista. C’è anche chi sta valutando di prendersi una pausa di riflessione in amore, soprattutto se ultimamente i contrasti con il partner si sono acuiti. Il mese di gennaio si concluderà con diversi pianeti dalla vostra parte, che vi aiuteranno a prendere delle decisioni importanti che potrebbero rivelarsi vincenti e risolutive.

Oroscopo Acquario: State finalmente trovando una grande voglia di fare. Si apre anche un periodo piuttosto interessante che riguarda in particolar modo il lavoro. Anche il vostro stile di vita potrebbe finalmente cambiare in meglio. La vostra vita sarà caratterizzata da un’alternanza di emozioni che oscilleranno tra l’entusiasmo e la frustrazione. Dovrete tenere a bada proprio questa grande volubilità che vi sta mettendo in crisi. Il vostro vero problema è che non amate fare quello che fanno gli altri e vi piace sempre andare controcorrente.

Oroscopo Pesci: Alcuni episodi accaduti di recente hanno lasciato il segno nella vostra vita e non vi hanno messo in condizione di stare bene con voi stessi. Magari siete entrati in contrasto con un amico o con un familiare, oppure c’è qualche problema sentimentale che non si riesce a risolvere. Secondo l’Oroscopo del giorno, adesso sentirete il bisogno di confrontarvi con qualcuno che per voi rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, anche per capire cosa fare in futuro e come risolvere alcune situazioni delicate.