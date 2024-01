Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci conduce per mano alla scoperta di quanto accadrà durante la giornata di mercoledì. Ecco il suo nuovo oroscopo del 17 gennaio.

Oroscopo Ariete: La Luna in questo segno zodiacale porta più vigore ed energia, soprattutto a chi deve sistemare alcune questioni in sospeso o mettere a posto dei conti; c’è qualche battaglia di troppo da affrontare (soprattutto in amore), non necessariamente si sta lottando contro qualcuno ma comunque le cose rischiano di non scorrere lisce come si vorrebbe. C’è anche un po’ di noia da fronteggiare ma state attenti a non compiere gesti sull’onda dell’impulsività. Potreste sentirvi attratti da una persona lontana e già impegnata, attenti a non crearvi complicazioni.

Oroscopo Toro: Le circostanze non sono favorevoli al momento, tuttavia non fatevi abbattere nemmeno se sono ancora vive le tensioni nate a dicembre; frequentare persone del Cancro o della Vergine potrebbe essere importante per ritrovare qualche gratifica interiore! Se poi in famiglia avete uno Scorpione o un Cancro potreste risolvere un problema, grazie al suo aiuto, in maniera inaspettata o particolarmente rapida. Siate cauti sul lavoro, questo periodo può provocare qualche disagio di tipo economico e dovrete essere sia forti che pazienti.

Oroscopo Gemelli: State mettendo alla prova alcune persone, soprattutto in amore, oppure siete nervosi perché non riuscite a capire cosa vuole fare (o come la pensa) la persona che vi sta accanto! Potreste aver fatto un passo indietro o esser stati rimproverati per accettato situazioni che era meglio abbandonare; se siete ancora convinti delle vostre scelte andate avanti senza farvi influenzare, altrimenti potrebbe servire una nuova riflessione! In amore vorreste qualche certezza in più ma è difficile ora, soprattutto se avete a che fare con Leone e Pesci.

Oroscopo Cancro: É finalmente iniziato il progetto di “liberazione” che durerà da qui al 2025: situazioni pesanti, ambiguità incomprensioni, problemi nei rapporti… verrà tutto spazzato via nel giro di un anno (o anche più) in modo da poter vivere finalmente meglio e senza ansie continue. Nonostante il nervosismo di queste 24 ore, perché dovete sbrogliare problemi familiari che non avete creato voi, riuscirete ad avere qualche direttiva in più. É in momenti come questi che esce fuori il vostro vigore, oltre che si ha modo di capire quali sono le cose più importanti da fare!

Oroscopo Leone: In questo momento sarebbe il caso di studiare le novità che vi vedranno protagonisti nella seconda parte dell’anno, dipenderà tanto da ciò che avete fatto (e seminato) quest’anno e qualcuno sarà premiato per il suo impegno. Altri invece potrebbero trovarsi di fronte a una scelta da fare riguardo un’attività. Avete voglia di riscatto perché siete stati male e avete avuto diversi problemi, si apre ora un periodo che porterà verso un’estate super valida e ricca di soluzioni. Venere favorevole, baciati dalle stelle coloro che vogliono lanciare nuovi progetti!

Oroscopo Vergine: Avete tagliato molti rami secchi di recente, persone che non erano più sulla vostra lunghezza dell’onda e situazioni ormai morte e sepolte; l’atteggiamento nei confronti della vita è cambiato di netto e state abbracciando stelle decisamente positive (tra fine gennaio e febbraio). In arrivo un recupero sul lavoro e anche un buon successo che vi porterà a qualcosa di importante… attenzione alla stanchezza eccessiva che potrebbe emergere in questo periodo, spesso vi trovate a fare tutto da soli (specialmente in seguito all’ “epurazione”) e non potete contare sull’aiuto degli altri.

Oroscopo Bilancia: Anche voi sentite crescere una gran voglia di riscatto: quando vedete che le cose non vanno di solito vi arrabbiate e magari fate anche scelte impulsive e discutibili, adesso però avete capito che è meglio non fare il passo più lungo della gamba. Tra fine mese e i primi di febbraio tornerà una fase bellicosa ma l’atteggiamento che assumerete è ben diverso, molto più maturo. Dovrete solo cercare di non dare spazio ad ansia e nervosismo, causati dal transito dissonante di Marte.

Oroscopo Scorpione: Prosegue il vostro recupero graduale, le tensioni che ci sono state ultimamente spariranno piano piano ma dovrete continuare ad essere concentrati e prudenti. Possibili complicazioni anche nei rapporti tra difficoltà o pigrizia, così come mancanza di stimoli e noia in alcune situazioni… la fine di gennaio regalerà un sorriso in più dopo una fase di disagio e poche aspettative. Arriverà presto il vostro momento, mantenete la calma!

Oroscopo Sagittario: Avete la sensazione che piano piano le cose stiano ingranando, c’è una gran voglia di ritrovare il tempo perduto e vivere meglio! Venere resterà nel vostro segno fino al 23 gennaio, dandovi grinta e anche gli stimoli per sistemare qualche difficoltà e alcune questioni d’amore. Tenete sempre presente che non tutte le persone che avete attorno vi sono amiche, di conseguenza pesate bene le parole che dite altrimenti potrebbero essere sfruttate contro di voi (specialmente se ricoprite posizioni importanti). Sarete chiamati a scelte importanti entro metà anno.

Oroscopo Capricorno: Questa giornata parte con una marcia in meno seppur, comunque, stiate continuando a vivere un periodo di grande forza: tutto ciò potrebbe tradursi in una sorta di disagio nei rapporti con gli altri. C’è anche chi sta valutando una pausa di riflessione per riflettere al meglio sul da farsi. Attenti a non riversare la tensione nel rapporto con il partner e in famiglia, anche perché il mese di gennaio si chiuderà con diversi pianeti a favore e nuove soluzioni per voi!

Oroscopo Acquario: State finalmente ritrovando grinta, determinazione e voglia di fare, caratteristiche che ad inizio mese sembravano essere smarrite. Si apre un periodo interessante sia sul lavoro, con buone novità in vista, che nello stile di vita che potrebbe cambiare in meglio. Abituatevi all’alternanza tra entusiasmo e delusione, un’altalena di emozioni che dovrete essere bravi a tenere a bada! Non vi piace mai fare “ciò che fanno gli altri”, inevitabilmente scegliete strade tortuose o andate controcorrente… il che può risultare rischioso ma sicuramente rispecchia l’originalità che avete!

Oroscopo Pesci: Alcuni di voi devono dimenticare un episodio spiacevole avvenuto nelle ultime due settimane, una brutta lite o un problema sentimentale che non si riesce a superare. É in momenti come questi che è importante avere al proprio fianco persone fidate e che vi vogliono bene, oltre che curare la forma fisica e l’estetica per sentirvi meglio con voi stessi. Dedicatevi a qualcosa di bello e che vi piace fare, magari anche mettendovi in gioco. Nel fine settimana, in ogni caso, evitate qualsiasi tipo di contrasto!