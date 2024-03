Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 marzo 2024: le previsioni segno per segno

I rapporti sentimentali che non valgono saranno messi in discussione? E il lavoro che non andrà bene, subirà un qualche scossone? Non ci resta che scoprirlo leggendo le previsioni astrali di Paolo Fox, contenute nell’oroscopo del 16 marzo.

Oroscopo Ariete: Entrate in un periodo positivo per i sentimenti, sempre più valido man mano che ci si avvicinerà ad aprile (quando Venere sarà nel vostro segno): siete tutti invitati a mettervi in gioco e chi ha una storia da tempo è chiamato a riflettere bene, specialmente se c’è la tentazione di mandare tutto all’aria a causa di un’infatuazione! Marzo è il mese del recupero per quanto riguarda il fisico, messo parecchio alla prova in questa fase, ma occhio a Mercurio che porta idee vincenti e possibilità di riconferme.

Oroscopo Toro: Giornata pigra quella del 16 marzo ma se questa settimana non avrete risposte, o magari avete dovuto allontanare qualcuno, non scoraggiatevi perché si tratta di una fase passeggera! I rapporti più complicati saranno quelli con Scorpione e Acquario, senz’altro da tenere sotto controllo anche se in realtà tutto è risolvibile. Ora non accettate più scuse né atteggiamenti infantili da parte di chi dovrebbe proteggerci e invece sembra remarvi contro. Attenti alle persone che cercano noie e vogliono solo provocarvi!

Oroscopo Gemelli: Le questioni economiche tengono banco, specialmente se c’è stato un errore nel passato: soldi possono uscire per vari motivi e potreste dover restituire qualcosa. Dipende tutto da ciò che avete fatto in passato. Periodo di revisione amorosa e di coppia, ad esempio chi è single (e magari è rimasto scottato da un’esperienza deludente, o magari si sta concentrando sul lavoro) non vuole lanciarsi subito in una nuova storia e per le relazioni stabili, ma con qualche scricchiolio, potrebbe rivelarsi necessario parlare di alcune cose.

Oroscopo Cancro: Venere, Giove e Saturno in posizioni interessanti vi fanno riscoprire la voglia di stare vicino a una persona, è in crisi (o almeno un po’ in difficoltà) solo chi ha paura di prendere una fregatura e non vuole correre il rischio! I nati sotto questo segno hanno sempre bisogno di riferimenti emotivi stabili per stare bene, tuffandovi solo nel lavoro sbagliate perché vi perdereste questo quadro astrale strepitoso. Novità e incontri piacevoli, ma anche decisioni da prendere, entro fine maggio!

Oroscopo Leone: Non avete più Venere contro ed entrate in una fase dell’anno decisiva, sicuramente migliore di quella che vi siete messi alle spalle! Cercate di capire quali siano le vostre reali risorse, specialmente dopo alcune spese impreviste (tra cui una multa pesante). Nuovi sviluppi e progetti importanti in arrivo, alimentate la fantasia che spesso ha fatto la differenza in positivo! Ci sarà anche spazio per l’amore, mettete da parte l’orgoglio per avvicinarci (o riavvicinarvi) ad una persona senza paure né paranoie.

Oroscopo Vergine: Mese non semplice per i sentimenti ma bisogna capire cosa sta accadendo, soprattutto nelle coppie più forti nelle quali possono esserci rimproveri, recriminazioni, diversità di vedute nella gestione dei figli o addirittura indifferenza che rischia di trasforma in una pericolosa ostilità. I single, invece, al momento non hanno nessuna intenzione di frequentare persone con l’idea di trovare un partner. Sul lavoro potreste dover accettare delle novità, meglio fare meno ma fare meglio in questo momento!

Oroscopo Bilancia: Avete deciso di mettere in pausa l’amore ma se ricevete un invito non declinatelo, così come chi ha vissuto una separazione farebbe bene ad andare oltre una volta per tutte! Vi sentite più forti, molto di più rispetto ai mesi precedenti nei quali siete stati male o pensavate di avere sempre torto, quindi vi state rendendo conto di esser stati troppo tolleranti con chi non lo meritava. Luna interessante riguardo i viaggi e gli incontri, non limitatevi nemmeno qui perché sarebbe un peccato vivere senza emozioni.

Oroscopo Scorpione: In questo periodo dovete essere prudenti, soprattutto in amore dove ci sono state difficoltà nella prima parte di marzo, ma c’è anche da ritrovare un buon equilibrio. Attenzione nei rapporti con Leone e Scorpione e occhio a Giove dissonante che vi invita ad essere cauti con le spese, non tanto perché siete spendaccioni ma perché ultimamente ci sono state troppe uscite (per una serie di motivi) e bisogna iniziare a limitarle! Possibili scelte drastiche sul lavoro.

Oroscopo Sagittario: Emozioni particolari e anche disturbanti quelle che proverete in queste 24 ore, a causa dell’influenza delle stelle: potreste avvertire un certo senso di intolleranza o di noia, per via della Luna opposta e di Saturno in posizione strana, ma sarà importante evitare screzi soprattutto se tenete ad un determinato rapporto. Quando le cose sono troppo difficili da raggiungere pensate subito alla prossima sfida, a questo proposito non fissate obiettivi impossibili o estremamente ambiziosi in favore di qualcosa di diverso. Un cambiamento di orizzonte potrebbe fare al caso vostro!

Oroscopo Capricorno: Non amate restare con le mani in mano, data la grande ambizione che vi muove ogni giorno, dunque non chiudete proprio ora la porta al destino e all’amicizia! Siete alle prese con un problema personale da risolvere ma ad aiutarvi ci penserà la vostra indole di stare attenti a tutto: questa saggezza sarà importante così come la voglia di tenere sempre le cose sotto controllo (il che, allo stesso tempo, è spesso fonte di preoccupazione soprattutto in famiglia). Dovreste trovare il modo di liberare lo spirito ed essere un po’ più leggeri, somatizzare sempre non fa bene!

Oroscopo Acquario: Luna favorevole nel weekend, c’è anche Venere che in questi giorni potrebbe aver riportato in auge un sentimento! Dovrebbe esser tornato l’amore anche se fareste bene ad evitare le provocazioni e, in alcuni casi, a capire come combattere la monotonia in ambito sentimentale. In queste 24 ore potreste risultare un po’ irruenti, magari era proprio quello che ci voleva per dire ciò che pensate o fare quello che desiderate senza remore né timori. Siate prudenti nei rapporti con Leone, Scorpione e Toro.

Oroscopo Pesci: I rapporti sentimentali che non valgono saranno messi in discussione da Venere che sta entrando nel segno: i Pesci hanno ora l’occasione di mettere il partner in un angolo, è tempo di chiarezza e certezze perché siete stufi dell’ambiguità o di navigare a vista senza sapere che ne sarà di una storia! Possibili incontri speciali, invece, se si è già deciso di troncare un rapporto. Marte nel segno dal 22 marzo darà una spinta finale sotto tutti gli aspetti, oroscopo utile per i liberi professionisti che potrebbero vincere una sfida ma attenzione a tirare troppo la corda!