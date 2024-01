Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Buone nuove per alcuni segni zodiacali, mentre per altri le cose non andranno per il verso giusto o come si spera. Vediamo allora in anteprima le previsioni astrali di martedì contenute nell’oroscopo del 16 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Prosegue questa fase caratterizzata da un’ondata di energia e di positività che sta ammantando la vostra vita ormai da diversi giorni. Questo clima costruttivo vi aiuterà anche a lavorare proficuamente su nuovi progetti e su nuove possibilità anche dal punto di vista lavorativo. Dovrete sfruttare questa bella determinazione anche per risolvere alcune questioni in sospeso che vi assillano da tempo e che non vale più la pena trascinare avanti.

Oroscopo Toro: Le stelle di questo periodo sono particolarmente concilianti e vi aiuteranno a ritrovare un certo clima di serenità attorno a voi. Se qualche legame si è deteriorato a causa di una incomprensione o di una divergenza di vedute, adesso ci saranno tutte le condizioni per riconciliarsi magari cercando di fare il primo passo voi. E’ un momento ideale per le relazioni interpersonali. Ci saranno anche le condizioni per conoscere gente nuova ed interessante.

Oroscopo Gemelli: Con queste stelle sarà importante cercare di esplorare la vostra creatività e il vostro desiderio di imparare cose nuove e conoscere gente nuova. E’ anche un momento propizio per mettere in mostra il vostro talento e le vostre capacità, magari facendo ricredere qualcuno che si è mostrato scettico sulle vostre possibilità. Cercate di seguire sempre il vostro istinto, soprattutto se sarete chiamati a fare una scelta importante che riguarda il vostro futuro, personale o professionale.

Oroscopo Cancro: E’ in arrivo una bella opportunità per crescere dal punto di vista professionale per il segno del Cancro. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo è il periodo giusto per ottenere degli importanti riconoscimenti o gratificazioni a livello personale o professionale. Questo vuol dire che in questi ultimi mesi avete seminato bene e adesso è venuto il momento del raccolto. Cercate di focalizzarvi su obiettivi concreti, senza perdere tempo in progetti che sono farraginosi e poco realistici.

Oroscopo Leone: Siete alla ricerca costante di nuove avventure e di nuove sfide che possano mettere alla prova il vostro talento. Siete attratti dalla contesa anche perché vi piace dimostrare agli altri la vostra superiorità. Attenti però a non commettere qualche passo falso che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Ci saranno anche nuove opportunità di apprendimento o la possibilità di fare un viaggio in un luogo lontano per conoscere nuove civiltà e nuove culture.

Oroscopo Vergine: In questo momento siete piuttosto riflessivi e state vagliando alcune soluzioni per migliorare le vostre prospettive. Questo è il momento giusto anche per riflettere sull’andamento di alcuni rapporti interpersonali, anche perchè ultimamente c’è stato qualche conflitto di troppo che vi ha resi un po’ nervosi e sconnessi. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi, anche perchè non tutto ciò che è accaduto recentemente di negativo è da imputare a voi e alle vostre scelte.

Oroscopo Bilancia: Da domani migliorerà sensibilmente il vostro stato di salute. Se ultimamente c’è stata qualcosa che non ha funzionato a dovere, adesso state recuperando e quindi sarete pronti a tornare in pista. In questo momento è importante curare l’alimentazione. Dovrete cercare di mangiare in maniera più bilanciata e sana dopo i bagordi delle feste in cui avete esagerato un po’. Trovare un perfetto equilibrio tra corpo e mente dovrà diventare per voi un imperativo categorico.

Oroscopo Scorpione: Cercate di concentrarvi di più e meglio sulle relazioni interpersonali, anche perché ultimamente non vi siete fatti molti amici. Secondo l’Oroscopo del giorno, la giornata odierna potrebbe essere quella giusta per risolvere dei conflitti in corso. Meglio comunicare con gli altri in maniera aperta e sincera, piuttosto che trascinare avanti bugie ed ipocrisie che non servono a nulla. La sincerità e la schiettezza saranno ripagate, mentre la falsità non porterà nulla di buono.

Oroscopo Sagittario: Questo è il momento giusto per investire le vostre risorse finanziarie con grande oculatezza ma anche con una certa risolutezza. Se siete sicuri che un affare possa davvero andare in porto, questo è il momento giusto per puntarci in maniera decisa. Ci saranno anche le condizioni per poter pianificare importanti investimenti futuri. Cercate di agire riflettendo sulle mosse da fare senza farvi condizionare da persone che ne sanno meno di voi o che non hanno alcuna competenza.

Oroscopo Capricorno: Nella giornata odierna avrete decisamente le idee molto più chiare su ciò che volete fare in futuro. Se c’è un affare o una compravendita che vi stuzzica, questo è il momento giusto per affondare il colpo e cogliere in fretta l’opportunità. Avete un buon fiuto per gli affari e quindi, se una cosa vi convince davvero, non dovrete titubare. Le decisioni cruciali che riguardano il vostro futuro, dovranno essere prese riflettendoci a fondo, senza farvi prendere dalla frenesia.

Oroscopo Acquario: Questo è il momento giusto per esplorare nuovi orizzonti anche dal punto di vista professionale. Se il lavoro che fate non vi stimola più e sentite il bisogno di iniziare qualcosa di nuovo, adesso avrete le condizioni astrologiche per poterlo fare in maniera fruttuosa. La vostra ricerca di nuovi obiettivi professionali potrebbe andare in porto in men che non si dica, basta volerlo. Non fatevi condizionare da chi cerca di tenervi ancorati a situazioni che non vi stimolano più.

Oroscopo Pesci: Dovrete cercare di stimolare una certa ricerca interiore anche per capire cosa non sta funzionando e cosa volete fare realmente in futuro. Secondo l’oroscopo del giorno, sarete voi i padroni del vostro destino quindi dovrete evitare di farvi condizionare dagli altri. Anche dal punto di vista spirituale dovrete cercare di riconnettervi con la vostra fede. Un po’ di meditazione o di preghiera vi aiuterà a ritrovare la lucidità per fare le scelte giuste per il vostro futuro.