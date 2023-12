Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Ultimo weekend prima di Natale, ultimo per fare i regali e sbrigare alcune commissioni importanti, prima dell’inizio delle feste. Ma andrà tutto liscio? Scopriamolo leggendo l’ultimo oroscopo del 16 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 16 dicembre: Siete decisamente confusi, ma è normale visto che le cose stanno mutando. Avete cambiato riferimenti in amore, eseguito tagli drastici sul lavoro, l’obiettivo è fare ciò che vi aggrada. Chi è bloccato per una questione legale o finanziaria comincerà a guardare il futuro con più tranquillità. In questa giornata la Luna è dissonante, quindi, dovete rimandare a domani tutto ciò che è possibile; tra l’altro, vi sentite stanchi oggi. State vicino alle persone più care, fate attenzione agli amori lontani o comunque impossibili. Serata tranquilla, se c’è stata una chiusura non si può escludere un ritorno di fiamma o una nuova emozione a partire da metà della prossima settimana.

Oroscopo Toro 16 dicembre: Ci sono preoccupazioni nate in ambito familiare, è possibile che voi volete fare una cosa ma c’è chi vi ostacola. La Luna è favorevole, le vostre parole verranno ascoltate, domani potreste perdere la pazienza. Avete bisogno di avere vicino chi vi dia sicurezza, ma negli ultimi giorni è accaduto l’esatto contrario, siete voi che spingete tutti ad agire ma in questo modo vi assumete anche responsabilità che non vi competono. Domenica sarà una giornata faticosa, se ci sono dubbi meglio parlarne sabato. I segni con cui potreste avere più problemi, sono Leone, Sagittario e Acquario. Solitamente siete diplomatici, ma se perdete la pazienza dite anche cose che non pensate.

Oroscopo Gemelli 16 dicembre: In questo sabato c’è da ritrovare la forza, ci sono ostacoli ma non blocchi, diciamo qualche delusione. Qualcuno doveva iniziare un progetto e invece ci sono ritardi e imprevisti, qualche altro doveva fare ordine nella propria vita, soprattutto se nel 2022 ci sono stati problemi legali o finanziari. I nodi arriveranno al pettine e Saturno inviterà da marzo ad essere più coraggiosi nell’affrontare le sfide della vita. Se ci sono tensioni famigliari, domenica sarà la giornata ideale per parlare. I nuovi incontri sentimentali potrebbero non convincere del tutto, chi ha iniziato una prova di recente da venerdì prossimo comincerà a metterla alla prova.

Oroscopo Cancro 16 dicembre: Con la Luna in opposizione, si devono tenere sotto controllo le emozioni, perché potrebbe capitare per una banalità di sentirsi contro tutti. Fortunatamente, alla fine del mese Venere tornerà favorevole e quindi arriverà un febbraio migliore per ciò che riguarda i sentimenti. I cuori solitari possono investire nei sentimenti già a partire dalla prossima settimana. In caso di problemi notevoli, usate tanta calma, meglio tacere che dire cose sbagliate per alimentare polemiche. Questa giornata nasce con un dubbio, a livello fisico sapete che dicembre è stato pesante, adesso devi attenerti alle direttive e prescrizioni precise.

Oroscopo Leone 16 dicembre: Nonostante l’indole, anche voi potete avere delle giornate sottotono. Di recente c’è stata un po’ di agitazione e domenica nascerà con la Luna opposta. Sabato è una giornata particolare, sia per i rapporti di lavoro che per quelli familiari. Se ci sono persone che hanno creato delle difficoltà nella vostra vita, dovete cercare di risolvere questi disagi. Il dubbio è vuoi portare avanti rapporti con persone che non stimi o fare buon viso a cattivo gioco. Dubbi sulla prosecuzione di un rapporto di lavoro, ma di questo si parlerà in primavera. Più vi arrabbiate e più vi affaticate, calmatevi. L’amore riprende quota dal 27, ma se una persona ti ha deluso o non sembra essere dalla tua parte, inutile insistere. Adesso vuole avere intorno solo persone valide.

Oroscopo Vergine 16 dicembre: Sabato interessante per fare progetti. Coloro che hanno la possibilità di chiarire alcune situazioni familiari, avvicinarsi a una persona per chiarire un problema d’amore, possono parlare liberamente. Quando siete assaliti da pensieri e dubbi, restate in solitudine per capire cosa volete e riorganizzarvi la vita, anche per non agire in modo errato. I rapporti con Gemelli e Sagittario sono stati più confusi di recente. É previsto un calo di energie per la serata, meglio ripararsi dal freddo, di agire con calma senza strapazzarsi.

Oroscopo Bilancia 16 dicembre: Ci sono progetti in ballo ma anche spese ingenti da affrontare, per esempio chi vuole o deve cambiare casa, dovrà rimettere in gioco un contratto, parlare di un affitto, di questioni legali. Giove è in opposizione, dunque, meglio agire con calma, o addirittura rimandare ogni decisione da maggio in poi. Non è da escludere che un cambiamento, un processo in corso, abbia bisogno di almeno tre mesi per essere completato. Spese per lavori, bisogna sistemare qualcosa. É possibile che i primi mesi dell’anno siano agitati perché state portando una sorta di rivoluzione personale o familiare. Anche se siete attratti dalla trasgressione, alla fine non riuscite a vivere bene una condizione di disagio, quindi, meglio essere chiari in amore se ci sono state difficoltà soprattutto a dicembre.

Oroscopo Scorpione 16 dicembre: Lo Scorpione è un segno profondo, emotivo, spesso estremamente critico nei confronti di se stesso, ecco perché sembra così difficile trovare un equilibrio. La vostra maniera di scansare gli scherzi del destino è quello di diventare dissacranti nei confronti della vita. di prendere tutto con ironia, ma sapete bene che ogni piccolo conflitto dentro di voi può aprire dei buchi emotivi difficili da colmare. Se ci sono state questioni in amore, questa giornata aiuta a parlare chiaro, mentre occhio alla fatica chi potrebbe essere protagonista della giornata di domani, questa sera potreste già essere sottotono. Recupero in amore e nelle amicizie da venerdì 27. Sul lavoro quello che stai facendo adesso potrà cambiare entro maggio. Alcuni programmi non saranno convalidati o ripetuti.

Oroscopo Sagittario 16 dicembre: Molti hanno bisogno di liberare la mente e lo spirito per il proprio benessere. Questo cielo libera le emozioni positive, elimina le cose superflue della vostra vita. Rivalutate le amicizie e i rapporti che nascono adesso. Se una storia ha fatto il suo tempo, o c’è una persona che non ti comprende, entro la fine del mese devi prendere una decisione drastica o quanto meno fare il punto della situazione. Ora è il momento giusto per farvi avanti e vivere delle belle sensazioni, liberandovi di un peso perché non saranno pochi i nati del segno che decideranno di chiudere percorsi per aprirne altri.

Oroscopo Capricorno 16 dicembre: La Luna è nel segno e porta energia e capacità di reazione. Ben presto arriverà Saturno a supportare la vostra immagine, in seguito anche Giove, quindi non dovete prendervela se questi inizi di anno sono confusi, non siete voi ad avere le idee poco chiare, sono le persone attorno che pronunciano frasi senza senso o non seguono le vostre direttive. Non si mette in discussione quello che state facendo, ma con chi lo state facendo! Se i tuoi soci o collaboratori non valgono potreste pensare ad un giro di boa entro pochi mesi. Oggi e domani si avverte la stanchezza.

Oroscopo Acquario 16 dicembre: Per natura intraprendete nuove iniziative solo se ne siete convinti. Non sopportate le imposizioni. Venere sarà nel segno per qualche giorno. Probabile che nel corso degli ultimi tempi ci siano stati momenti di tensione, vissuti specialmente da coloro che pensano a torto o a ragione di essere stati bloccati nel lavoro, come se ci fosse un piano studiato a tavolino per limitare una certa espansione. Programmate una domenica libera, serena, piacevole da trascorrere con persone intelligenti, Luna e Venere saranno nel segno, si liberano emozioni positive nel corso delle prossime ore.

Oroscopo Pesci 16 dicembre: Semaforo verde alle belle emozioni per le prossime settimane. Questo sabato provate sensazioni positive, i nuovi amore confermati nel mese di gennaio saranno importanti anche a febbraio. Chi ha una storia valida può addirittura pensare a un figlio, a una casa, a una bella opportunità da sviluppare entro metà anno, e i separati devono finirla di pensare al passato, perché nei prossimi mesi potrà nascere una bella emozione, un modo per riscattarsi. Una persona di casa non è serena ma tu avrai la forza di aiutarla a superare un periodo complesso. Le emozioni migliori da venerdì 27, quando Venere inizierà un transito nel segno che finirà il 20 febbraio, quello sarà il periodo migliore per parlare di progetti familiari, di sentimenti, nuovi amori e progetti.