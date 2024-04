Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Dopo un fine settimana estivo ma un lunedì decisamente più moggio e grigio, vediamo come andranno le cose nella giornata di martedì, secondo il nuovo oroscopo del 16 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Entrate in un’altra giornata interessante, l’ennesima di un periodo davvero fruttuoso e liberatorio soprattutto sul lavoro: ora si può vivere (e soprattutto dormire) sonni tranquilli rispetto a qualche giorno fa perché sono in arrivo soluzioni e situazioni vantaggiose dalle quali ripartire alla grande! Se un amore è finito da poco non sarà così facile dimenticarlo in fretta, specialmente se è stato importante, se invece volete contrastare la noia di una relazione che sembra essersi inchiodata fatevi forza! Periodo senza ostacoli, al contrario, per le coppie che vogliono fare progetti in vista dell’estate.

Oroscopo Toro: Attenzione a qualche piccolo disagio creato dalle stelle, rischiate di sentirvi demotivati e un po’ già di corda in queste 24 ore “pericolose”. Siete parecchio altalenanti al momento, a volte riuscite a tenere testa a tutto e tutti ma in altre circostanze venite fortemente condizionati da stanchezza e nervosismo. Attenzione anche a mercoledì 17 aprile, altra giornata dubbiosa nella quale essere prudenti. Se lavorate in un gruppo, e pensate che non tutti siano dalla vostra parte, avrete voglia di chiarire, cambiare e rivoluzionare tutto.

Oroscopo Gemelli: Da qui a mercoledì 17/4 potete contare su Sole, Luna, Venere e Mercurio in posizione favorevole: non ci sono più le asperità del passato, o quantomeno anche chi ha vissuto una crisi sembra pronto a superarla del tutto, perciò è tempo di ripartire e tornare in pista alla grande ma soprattutto di pensare al futuro in maniera positiva e speranzosa. Valutate bene gli incontri di lavoro, da giugno (grazie a Giove nel segno) sarà più facile attuare alcuni cambiamenti e avrete quella spinta verso l’alto che finora spesso vi è mancata.

Oroscopo Cancro: La Luna è uscita da questo segno, il che vi invita ad essere prudenti: chi ha vissuto una crisi d’amore è particolarmente perplesso ma deve recuperare energie, sia fisiche che mentali, perché c’è un periodo intenso alle porte. Le relazioni che nascono in questo periodo e le emozioni che si sviluppano ora sono da segnare in rosso sul calendario, attorno a venerdì ci sarà anche la possibilità di chiudere un accordo. Gli unici sfavoriti saranno coloro che si barricheranno in casa voltando le spalle alle stelle…

Oroscopo Leone: Siete parecchio agitati in questi giorni, avete parecchie sfide da affrontare e la tensione inizia a fari sentire: da giugno in poi avrete maggior possibilità di vincere, cercate di stringere i denti ancora per qualche mese e poi la strada sarà in discesa! Attenzione all’irruenza in queste 24 ore (e non solo), se vi accorgete che qualcuno reagisce male alle vostre affermazioni cercate di evitare conflitti e non gettate ulteriore benzina sul fuoco. Siate prudenti e mettete da parte la prepotenza, frutto della volontà di fare cose ma dell’impossibilità di ottenere subito i risultati che volete.

Oroscopo Vergine: Periodo non semplice neppure per voi, Saturno e Marte in opposizione vi mettono di fronte ad alcune contraddizioni che non si possono più ignorare. Negli over 50 sta emergendo la nostalgia di una gioventù che non è stata vissuta in maniera così libera e avventurosa, magari per ragioni familiari o personali e perché ci si è fatti carico di responsabilità importanti in età molto giovane… questo ha sicuramente portato una maturità maggiore (e precoce) ma ora c’è il desiderio forte di fare tutto ciò che è mancato negli anni precedenti. Favoriti gli amori che nascono ora, intriganti e promettenti!

Oroscopo Bilancia: Le traversie di inizio aprile non sono state ancora del tutto superate, tuttavia le cose ora vanno decisamente meglio e si arriverà molto bene a fine mese. Con questo cielo positivo (ma Venere ancora in opposizione) ci si potrà liberare di un peso! Spezzate le catene che vi legano a persone che non sono dalla vostra parte o vogliono sottomettervi, è un periodo di grande liberazione che vi rigenererà anche dal punto di vista mentale. Non rifiutate una proposta di uscita né altre occasioni di socialità, per tirarvi fuori dal periodo negativo ci vuole soprattutto la vostra buona volontà!

Oroscopo Scorpione: Luna contraria e umore ballerino per i nati sotto questo segno: le cose in generale non vanno male, anzi… vi sentite forti e determinati ma c’è un esame importante da affrontare oppure dovete accettare una critica, cosa quest’ultima non semplice per voi (soprattutto se non si usano le parole giuste). C’è anche un po’ di stanchezza data dai tanti impegni, in queste 24 ore non infilatevi in situazioni complicate e fatevi scivolare le cose addosso; allo stesso tempo, però, non fatevi scaricare addosso responsabilità che non vi riguardano!

Oroscopo Sagittario: In arrivo una notizia improvvisa, qualcosa (o qualcuno) potrebbe invertire una tendenza non proprio positiva e le cose inizieranno a girare a vostro favore: avete quattro pianeti favorevoli, impossibile non ottenere vantaggi da una situazione simile! É vero che siete ancora nervosi a causa delle posizioni di Marte e Saturno, il che potrebbe portarvi a dare un “no” secco se anche una sola cosa non vi sta bene, ma guardate all’imminente futuro con fiducia e ottimismo. La forma fisica va curata un po’ di più, non trascurate il vostro corpo!

Oroscopo Capricorno: La Luna non è più contraria, ora avete la possibilità di affrontare le vostre sfide (un problema a casa, una questione importante di lavoro ecc.) con più tranquillità e meno pressione! Nel giro di poche settimane sarete chiamati a fare scelte di rilevante importanza, cercate però di allearvi con le persone giuste. Se avete a che fare con persone dello Scorpione, dell’Acquario e dei Pesci coltivate questi rapporti, sono come dei predestinati nelle vostre vite… Entro fine maggio, intanto, potreste avere la conferma lavorativa che aspettavate!

Oroscopo Acquario: Siete molto sulle spine in questi giorni, forse anche troppo… cercate di rilassarvi un po’ e di distogliere il pensiero da ciò che vi disturba, in questo caso da una notizia che state attendendo ma che sembra non arrivare mai. La Luna in opposizione chiede più pazienza e meno irruenza, per fortuna c’è Venere favorevole che agevola le emozioni. Siete pensierosi per la casa, per una faccenda legata ad una proprietà o in generale per questioni di soldi, inoltre in amore avete paura di rimettervi in gioco perché non volete scottarvi (o non potete permettervi di farlo). I più giovani si preparano alle scelte da fare dopo giugno.

Oroscopo Pesci: Marte e Saturno nel segno raddoppiano le vostre responsabilità, non potete di certo restare con le mani in mano ma d’altronde non avete nessuna intenzione di farlo! Nella seconda parte di aprile avrete diversi pianeti a favore, il che vi renderà più facile anche chiarire vecchi malintesi. Le coppie forti pensano alla convivenza o a un figlio, magari anche a compare casa… attenzione però perché ultimamente avete speso tanto e dovete tenere d’occhio il conto in banca. Se c’è da affrontare qualche discorso spinoso fatelo entro (e non oltre) giovedì mattina.