Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Ci avviamo verso un nuovo fine settimana, ricco di eventi e possibili situazioni piacevoli. Vediamo intanto come andrà la giornata di venerdì 15 dicembre secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete 15 dicembre: Giornata (e periodo) favorevole per gli incontri e le emozioni: chi ha voglia di riscoprire l’amore potrà contare su una buonissima seconda metà di dicembre, non chiudetevi in casa e accettate qualsiasi invito ad uscire e frequentare posti pieni di gente! I single, i separati e chi ha chiuso una storia da poco avranno una bella sorpresa dopo anni di “digiuno”. State anche trovando un nuovo equilibrio nonostante una fase di dispute importanti e sfide decisive sul lavoro, avete quasi vinto “una guerra” ma non mollate proprio adesso che siete a un passo dal trionfo! Non esagerate con le polemiche se avete a che fare con Cancro e Bilancia.

Oroscopo Toro 15 dicembre: Anche voi, come gli amici dell’Ariete, fareste bene a dar spazio alle emozioni: siete persone che amano le cose semplici e i sentimenti veri, detestate invece i ragionamenti contorti e le persone troppo cervellotiche perché le complicazioni in ambito amoroso vi snervano. In questo periodo potete rivalutare un benessere legato alla quotidianità, situazioni che vi aiuteranno a riprendervi dopo due mesi impegnativi e complicati. Le nuove storie sono importanti ma attenzione: c’è chi sta avendo a che fare con qualche spesa o preoccupazione di troppo, o magari è coinvolto in un progetto ambizioso ma faticoso,

Oroscopo Gemelli 15 dicembre: Qualcuno non ve la racconta giusta e tutto ciò vi indispettisce, anche se per il momento avete lasciato correte perché siete parecchio presi dal lavoro o da altre preoccupazioni: i nodi però prima o poi verranno al pettine e non potrete evitare una resa dei conti, o quantomeno un chiarimento. Avete diversi pianeti opposti che vi rendono agitati, irrequieti e poco tranquilli… dovrete farvi forza perché qualcuno ha intenzione di attaccarvi e lo farà molto presto! Sconsigliati gli azzardi e gli investimenti “pazzi”, aumenta invece il desiderio di cambiare qualcosa (soprattutto in amore e tra sabato e domenica)

Oroscopo Cancro 15 dicembre: Siete un po’ indecisi in questi giorni, le stelle vi avevano avvertito del fatto che attorno al fine settimana avreste avuto dei dubbi e delle incertezze… specialmente in ambito sentimentale se siete rimasti delusi o avete chiuso una storia. C’è però una buona notizia, presto arriveranno soluzioni riguardo una faccenda legale che vi vedeva impegnati su un fronte da due anni e nel 2024 vi sembrerà come di iniziare una nuova vita. Crisi di gelosia ampiamente superate, se ci sono ancora residui di incomprensione sarà meglio parlarne entro fine anno!

Oroscopo Leone 15 dicembre: Il cielo è molto buono e promettente per l’amore, in momenti come questi è più facile (e anche consigliato) esporsi e agire senza paure! Le stelle vi daranno senz’altro una mano ma siete voi a dover fare il primo passo in tal senso, rimboccarvi le maniche e rimettervi in gioco! Chi aprirà il suo cuore nella seconda metà di dicembre scoprirà una grande passione a fine mese quindi non perdete quest’occasione. Tempo di recupero per le coppie che hanno discusso tra fine novembre e dicembre, inizia ad andare meglio anche sul lavoro seppur le spese siano ancora un po’ troppe…

Oroscopo Vergine 15 dicembre: Fase di discussioni in famiglia, qualcosa non va e inevitabilmente sarete investiti dalle polemiche: cercate di mantenere la calma anche se siete delusi, o almeno stupiti, dal fatto che qualcuno ora vi sembra diverso rispetto a come era prima (o a come lo avevate immaginato). Incontri speciali ed intriganti per i più giovani, attenzione però a non fidarsi troppo subito altrimenti potreste rimanere scottati. Lavoro a due facce, da una parte ci sono ottime possibilità di successo ma dall’altra anche il rischio di scoccianti cali di forma o forte stress soprattutto nei giorni festivi.

Oroscopo Bilancia 15 dicembre: Allarme insicurezza in questi giorni, soprattutto per chi deve tornare al lavoro dopo un periodo di pausa (anche forzata) o sta per avviare un nuovo progetto: i nati sotto questo segno sono i più ansiosi dello Zodiaco e a volte questo è un limite, anche perché adesso ci sarebbe tutto il tempo per rimettersi in pista senza paranoie! É anche vero che urge il bisogno di riscattarsi dopo un’estate che non vi ha dato granché, o che magari ha generato qualche problemino fisico. Sabato sera polemico ma domenica sarà una giornata buona per amare.

Oroscopo Scorpione 15 dicembre: Siete troppo critici e duri nei vostri confronti, dovreste concedervi un po’ di serenità e lo stare bene! Atteggiamenti così severi rischiano di portarvi a scegliere situazioni sbagliate, farvi perdere un’occasione e darvi uno scenario sbagliato su qualcosa! Parecchi di voi hanno il freno a mano tirato perché sono rimasti delusi da una relazione, o dalla piega che ha preso un rapporto in generale, ma bisogna credere nel futuro con razionalità e impegno. Entro pochi mesi arriverà una buona notizia!

Oroscopo Sagittario 15 dicembre: Approfittate delle prossime due settimane per frequentare le persone che vi interessano, stare accanto a chi vi piace e magari dichiarare i vostri sentimenti; non avete nulla da perdere e le stelle (soprattutto Venere) favoriranno la sfera amorosa da qui al 31 dicembre, dunque con un po’ di audacia e intraprendenza potreste scoprire nuovi orizzonti emozionanti! Chi ha vissuto una lieve crisi, o si è direttamente separato, dovrà recuperare il tempo perduto e mettersi in gioco senza ansie né paranoie. Successo in arrivo per chi lavora con il pubblico o in un settore creativo!

Oroscopo Capricorno 15 dicembre: Anche per voi, come per gli amici del Sagittario, questo è un ottimo periodo per alimentare il fuoco dell’amore, vivere o riscoprire una passione e mettersi alle spalle il periodo critico che avete vissuto di recente. Il peggio è passato, ora dateci dentro! A mettervi dei dubbi ora è una questione che riguarda la casa ma niente paura, entro maggio 2024 arriveranno buone soluzioni sia in quel senso che riguardo il lavoro! Qualcuno ha già iniziato a mettere le basi per un percorso che porta dritto al successo, non mancheranno consensi e occasioni quindi proseguire per la vostra strada con determinazione e convinzione.

Oroscopo Acquario 15 dicembre: Gli incontri che farete tra questa giornata e quella di sabato potrebbero rivelarsi molto interessanti: le ultime settimane sono state difficili per via di questioni legate ai soldi o al lavoro, inoltre qualcuno ha avuto a che fare con un taglio o una chiusura… ora però le cose iniziano ad andare meglio e, appunto, potreste conoscere una persona in grado di aiutarvi a ribaltare la situazione a vostro favore! Mettete al bando ogni esagerazione, intolleranza o follia perché vi fareste del male da soli in questo momento, anche se l’istinto di andare contro corrente per voi resta fortissimo!

Oroscopo Pesci 15 dicembre: Siete un po’ agitati ultimamente e avete un gran bisogno di affetto, ovvero la prova che siete davvero amati, forse qualcuno ha “subito” una carenza di coccole ultimamente e vorrebbe sentire più vicina la persona che ama! Entro poche settimane potrete capire da che parte sta andando un more, se lo si può confermare o se è meglio chiudere una storia nel caso in cui non abbia più nulla da dire né offrire. Possibili discussioni anche in famiglia, situazioni “a rischio esplosione” da qui a fine dicembre ma durante le festività potrebbe arrivare un chiarimento definitivo.