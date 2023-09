Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox ci racconta in anteprima l’andamento della giornata di giovedì. Vediamo allora come andranno le cose, segno per segno, nel corso del 14 settembre.

Ariete. La vostra vita amorosa è in fermento e non si può escludere davvero nulla: possibili incontri interessanti, se siete single ma non necessariamente, che cambieranno il vostro punto di vista sulla sfera sentimentale. Chi credeva di non innamorarsi più potrebbe essere ben presto smentito, non sottovalutate nulla dunque di ciò che riguarda questo aspetto che ultimamente avete un po’ trascurato o poco valorizzato. Siate aperti alle nuove opportunità anche in ambito lavorativo, presto arriveranno buone occasioni professionali e avete le energie giuste per coglierle.

Toro. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox potrebbero nascere (o riaffiorare) problemi di comunicazione con il partner, cercate di parlare apertamente con la dolce metà per cercare soluzioni insieme. La creatività non vi manca e potrebbe esservi di grande aiuto in tal senso, ma anche per proporre nuove idee e approcci lavorativi finora mai tentati. Tenete d’occhio la salute e fate attenzione a cosa mangiate (soprattutto quanto), di recente avete fatto più di uno strappo alla regola concedendovi qualche sfizio ma vi eravate ripromessi di adottare un’alimentazione sana. Ad essa aggiungete anche attività fisica per mantenervi in forma!

Gemelli. La mente è in costante movimento, in continua elaborazione di idee, progetti, soluzioni ed escamotage brillanti: mettete questa creatività a disposizione del lavoro che svolgete, avete ottime possibilità di uscire da una situazione complessa o rompere la routine in maniera divertente. Questa carica, inoltre, servirà per affrontare il periodo di alti e bassi che state vivendo in amore: comunicate i sentimenti in maniera aperta e libera aprendovi a quelli del partner o di una persona cara, chissà che non possa nascere una relazione promettente o inaspettata… E non trascurate i passatempo, prendetevi ore solo per voi stessi in modo da rilassarvi!

Cancro. É un momento di grandi impegno e concentrazione sul lavoro, come fatto presente dall’astrologo capitolino, dunque non perdete il focus proprio adesso: state per raggiungere bei traguardi e ottenere risultati positivi, accelerate e non mollate proprio ora! Fate attenzione anche a gestire le emozioni e a non farvi prendere dalla frenesia, è sempre meglio mantenere la calma e non farsi trascinare dagli eventi altrimenti si rischia di perdere il controllo e sprecare qualche occasione… Anche perché quella che state vivendo è una fase di profonde connessioni con il partner, motivo ulteriore per dedicare più tempo all’amore.

Leone. La passione è al centro delle vostre giornate in questo periodo, avete dato una bella scossa all’amore per la gioia anche del partner! Preparatevi ad ulteriori momenti intensi che si verificheranno da qui ad almeno la fine della settimana, con buone possibilità di proseguire anche oltre visto il clima che si è creato. Va bene anche sul lavoro dove siete apprezzati dai colleghi e dai superiori, continuate a dare il massimo e a percorrere una via che porterà risultati e soddisfazioni molto presto. In tutto ciò, come spesso accade, il corpo viene portato quasi allo stremo quindi non dimenticate di riposare e di dormire il giusto numero di ore!

Vergine. Anche per voi, come gli amici del Leone, l’amore è al centro di tutto adesso soprattutto per chi ha una relazione che funziona e intende portare avanti al meglio; occasioni buone pure per i single di incontrare persone nuove o avvicinarsi “all’obiettivo”. Pianificate bene anche le vostre attività lavorative in modo da non rimanere impreparati, l’organizzazione sarà la chiave del successo o della ripartenza se di recente vi eravate un po’ bloccati. Qualcuno potrebbe avere a che fare all’improvviso con un imprevisto fisico, non sottovalutatelo e occupatevene il prima possibile!

Bilancia. In queste 24 ore potreste risultare più sensibili e suscettibili del solito, se qualcuno deve dirvi qualcosa di toccante si salvi chi può! Cercate di mantenere la calma e di evitare fraintendimenti perché è soltanto un periodo passeggero, non vorrete causare qualche problema solo per qualche stella in opposizione? D’altro canto è una gior ata favorevole per prendere decisioni importanti sul lavoro, siate sicuri delle vostre scelte e non ripensateci se avete già fatto attente valutazioni. Dedicate del tempo al relax ed attività come meditazione o yoga, ne vale di un equilibrio mentale già consolidato ma che è spesso messo in pericolo da fattori esterni.

Scorpione. Avete energia da vendere, motivazioni alle stelle e una gran voglia di fare e stupire: cosa chiedervi di più? Approfittate di questa determinazione per raggiungere i vostri obiettivi e togliervi belle soddisfazioni… cercando però di non stremare troppo il fisico perché, nonostante tutto, lo stress è abbastanza alto e va tenuto a bada in qualche modo. Un’intuizione potrebbe essere importante anche in ambito sentimentale, fidatevi dell’istinto se volete andare “a caccia di emozioni” o stupire il partner con un bel gesto d’amore!

Sagittario. Siete alla ricerca di nuove avventure d’amore, soprattutto i single e i separati che intendono mettersi in gioco e aprire i loro cuori: il primo passo è uscire dalla zona di comfort per sperimentare nuove esperienze e scoprire cosa fa al caso vostro, potreste rimanere parecchio sorpresi! Questa voglia di fare e di novità interesserà anche il lavoro perché avete idee interessanti da mettere a disposizione dei colleghi o, se lavorate da soli, dei vostri progetti. Non ponetevi limiti in una fase che vi vede parecchio ispirati, non portate però il corpo oltre i propri limiti e dedicate il giusto tempo anche al riposo.

Capricorno. I rapporti vi sembrano più stabili ora, sia quelli amorosi che in generale con gli altri: vi sentite più sicuri di voi stessi ma soprattutto delle persone che avete di fronte (qualcuno potrebbe aver tagliato alcuni rami secchi eliminando qualche problema). Ora è il momento di costruire legami duraturi e sinceri, ciò di cui avete bisogno specialmente se siete stati “traditi” di recente; la vostra tigna farà la differenza e vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi, ci vorrà il tempo necessario quindi magari non aspettatevi per forza risultati immediati. Vi ci vorrebbe anche qualche giorno di relax per rifiatare.

Acquario. Siete motivati e determinati, avete messo alle spalle i dubbi su alcune cose e siete pronti a ripartire alla grande: abbracciate nuove idee e approcci diversi sul lavoro, potreste ritrovarvi con una “gallina dalle uova d’oro” senza neanche accorgervene. Siate aperti a nuove connessioni, sia professionalmente che in amore, perché nelle prossime ore potreste fare incontri interessanti e stabilire bei rapporti… magari anche incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore! Lo stile di vita deve restare comunque equilibrato, ripristinate un po’ di attività fisica se l’avevate accantonata a causa dei tanti impegni.

Pesci. Vi attendono sfide e progetti ambiziosi ma non siete affatto spaventati né preoccupati, ispirazione e creatività sono le vostre parole d’ordine in questo periodo che vi fanno affrontare tutto a testa alta! In questo momento potreste sperimentare una maggior empatia nelle relazioni e nei rapporti con gli altri, attenti solo a non trasformare la sicurezza in voi stessi in spavalderia e presunzione. Gli altri vanno sempre rispettati (a patto che la cosa sia reciproca) altrimenti rovinerete tutto! Il livello di stress e stanchezza resta alto, prendetevi cura di voi stessi dedicandovi magari a un hobby o ad attività che vi facciano stare bene.