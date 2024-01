Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Primo weekend dopo le festività, un sabato che sarà finalmente all’insegna del relax per alcuni e del rimettersi in gioco per altri. Scopriamo insieme come andrà secondo l’oroscopo del 13 gennaio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Questo è il momento giusto, dal punto di vista astrologico, per progettare nuove cose e per fare il punto della situazione. Coloro che sono rimasti fermi per troppo tempo, adesso avranno gli stimoli e le opportunità per ripartire. Anche in amore avrete un nuovo slancio, soprattutto nel corso del fine settimana. Le coppie più solide avranno l’opportunità di progettare un futuro insieme. Le giovani coppie potrebbero anche maturare l’idea di andare a convivere o di programmare un evento speciale per rafforzare il proprio legame.

Oroscopo Toro: Non provenite sicuramente da un periodo agevole, ma adesso avvertite il forte desiderio di ribellarvi e di cambiare il vostro destino. Soprattutto dal punto di vista lavorativo, adesso state mordendo il freno per portare avanti dei progetti nuovi e concreti, anche per mettere da parte tutte quelle situazioni che in passato vi hanno causato sofferenza e patimenti. In amore ci sarà chi presserà per farvi prendere decisioni che potrebbero rivelarsi sbagliate o azzardate. Cercate di pensare e di agire solo facendo cose in cui credete veramente, senza farvi condizionare dagli altri.

Oroscopo Gemelli: Non è un momento facile per i Gemelli dal punto di vista astrologico, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Anche le coppie nate da poco stanno vivendo una fase di incertezza, anche per qualche problema in ambito familiare. Magari qualcuno non vede di buon occhio il nuovo legame. Le incertezze riguarderanno anche le coppie di lunga data. Serve una riflessione profonda anche per capire se e come proseguire la vostra relazione. La giornata di oggi sarà molto insidiosa a causa di qualche ritardo o di qualche improvviso stop.

Oroscopo Cancro: Nonostante il 2024 si preannunci molto favorevole per il Cancro, il 2024 non è partito sotto buoni auspici. Ci sono ancora molte incertezze e tante situazioni in sospeso da risolvere. Secondo l’Oroscopo del giorno, fra poco la Luna sarà in opposizione, ecco perché dovrete evitare di trascinarvi avanti situazioni che sono ancora in bilico. Il fine settimana sarà un po’ agitato e nervoso, cercate di agire con prudenza, evitando anche di mettere troppa carne al fuoco per non rischiare di oberarvi di impegni e stressarvi oltremodo.

Oroscopo Leone: Si apre per voi una fase molto intrigante dal punto di vista lavorativo, soprattutto per coloro che svolgono un lavoro autonomo, Non mancherà la possibilità di concludere qualche accordo favorevole o di stringere nuove alleanze che potrebbero rivelarsi molto profittevoli. Cercate soprattutto di evitare di imbattervi in situazioni sentimentali precarie, soprattutto se provenite da un fallimento amoroso. Non impegnatevi in maniera seria soprattutto se avete a che fare con una persona che non conoscete a fondo. Agite con prudenza e non fate promesse che non potete mantenere.

Oroscopo Vergine: Sarà una settimana piuttosto tesa e complessa dal punto di vista relazionale per il segno della Vergine, sia in famiglia che in ambito lavorativo dovreste lavorare di più sulla comunicazione, altrimenti rischierete di andare incontro a qualche incomprensione. Anche nel rapporto tra genitori e figli potrebbero nascere delle inutili tensioni. Cercate di essere prudenti nel vostro modo di agire e di comunicare, evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Cercate anche di capire le ragioni degli altri, evitando di soffermarvi solo sui vostri interessi.

Oroscopo Bilancia: Ci sono ancora delle preoccupazioni in atto che potrebbero riguardare la vostra storia sentimentale ma anche il rapporto tra genitori e figli. Dovreste sfruttare questo fine settimana per capire come risolvere un problema che vi assilla da tempo. Questa è la giornata giusta per esprimere i vostri sentimenti, soprattutto se c’è una persona che vi stimola ma non avete finora avuto il coraggio di manifestare i vostri sentimenti. Chi è indeciso tra due storie, adesso dovrebbe prendere una decisione definitiva anche per non trascinare avanti le incertezze.

Oroscopo Scorpione: E’ giunto il momento di farvi avanti in amore se c’è una persona che vi intriga. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo non è il momento per trascinare avanti situazioni incerte e in bilico. Dovrete cercare di essere maggiormente risoluti nel vostro modo di agire, mettendo da parte ansie e timori. Forse in questi giorni avete ferito qualcuno per qualcosa che avete detto o fatto. Mettete da parte l’orgoglio e, se è il caso, cercate di presentare le vostre scuse tornando sui vostri passi.

Oroscopo Sagittario: Le energie cosmiche sono particolarmente propizie per il vostro segno, soprattutto adesso in cui Luna, Mercurio e Venere stanno convergendo sul vostro segno. Questo è il momento giusto per essere risoluti e non esitare, soprattutto se volete imprimere una svolta nella vostra vita introducendo dei cambiamenti positivi. Se ciò che fate non vi piace più o se state accanto ad una persona che non vi stimola più, questo è il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita e esplorare nuovi orizzonti.

Oroscopo Capricorno: Sarete chiamati a fare delle scelte importanti che riguarderanno soprattutto la vostra vita lavorativa e sentimentale. Adesso non potrete sottrarvi più alle vostre responsabilità. Chi sta vivendo due storie parallele, dovrà fare una scelta definitiva, ammettendo le proprie responsabilità senza tentennamenti. Ci saranno delle questioni contrattuali da affrontare con il datore di lavoro. Cercate di avanzare le vostre pretese, con garbo ma anche con decisione. Se ci sono questioni in sospeso che vi hanno causato nervosismo o agitazione, cercate di giungere a più miti consigli confrontandovi civilmente e senza rancori.

Oroscopo Acquario: Sono in arrivo delle sfide stimolanti per il segno dell’Acquario. Chi è rimasto fermo per molto tempo, adesso avrà modo di ripartire o di rilanciare le proprie ambizioni, magari preparando un concorso o valutando delle proposte serie. Ci saranno questioni finanziarie da risolvere una volta per tutte. Ultimamente avete tribolato parecchio dal punto di vista economico anche per via di alcune situazioni rimaste in sospeso. Adesso è giunto il momento di prendere una decisione definitiva per non trascinare avanti situazioni che si sono incancrenite.

Oroscopo Pesci: Spesso tendete a scaricare sul vostro partner o sulla famiglia, quegli stress che state accumulando nella vita lavorativa. Secondo l’Oroscopo del giorno, questo è il momento giusto per una riconciliazione o anche soltanto per chiedere scusa se ultimamente siete stati un po’ assenti o se avete detto qualcosa di cui vi siete pentiti. Le vostre sfide quotidiane vi stanno alquanto innervosendo, ma non fatele pesare agli altri. Siete piuttosto agitati, per venire a capo di questi problemi dovreste isolarvi un po’ e fare il punto della situazione, anche per capire cosa portare avanti e cosa mettere da parte.