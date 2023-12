Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Tutte le novità astrali riservate alla giornata del 13 dicembre. Scopriamo insieme cosa accadrà secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Ancora una giornata utile e interessante, da qualche settimana qualcosa di bello è tornato nella vostra vita, spero anche l’entusiasmo. Lasciati alle spalle il passato, le relazioni nate di recente procedono bene e c’è da ricordare che il prossimo anno ci saranno decisioni importanti per le coppie che vogliono sposarsi o convivere. La giornata è in aspetto buono, per cui nulla va rimandato a domani.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Venere è in opposizione e porta disturbi in amore, siete persone comprensive e vi dispiace allontanare chi si è dichiarato per voi, ma se non provate gli stessi sentimenti e non ci sono i presupposti, meglio essere chiari sin da subito. Ci sarà un cielo importante per il lavoro. Tante cose sono da mettere a posto. Dal punto di vista lavorativo o dello studio, a breve ci saranno scadenze da rispettare, dipende dalle cose che sapete fare. Difficile rimanere nelle retrovie in questo particolare periodo della vita…incontri favoriti.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Qualcuno ha creato delle difficoltà nella tua vita, oppure ci sono degli elementi di disturbo, vi sentite agitati. Poiché andiamo incontro a un periodo migliore cercate di non avvelenarvi il sangue. Le storie che sono state messe in crisi possono essere recuperate ma solo se ne vale la pena. Questo cielo è importante per chi vuole fare nuovi incontri con la giusta diffidenza e cautela, il consiglio di Paolo Fox è che se siete soli da tempo, di iniziare a guardarsi intorno perché sarà difficile resistere alle novità dei prossimi mesi.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Ondata di energia da sfruttare bene. L’oroscopo indica quali sono i periodi migliori per agire e allora questo è un periodo giusto per cancellare le emozioni negative degli ultimi mesi. Questa giornata potrebbe essere un po’ pesante sotto l’aspetto economico ma ci sono prospettive diverse per il 2024. Proponetevi perché avrete risposte a breve giro. Ricordate che il transito positivo di Venere aiuta non solo a recuperare sentimenti perduti, ma anche a mostrarsi agli occhi degli altri in maniera diversa e più sicura rispetto al passato.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Il cielo è migliore, se avete un’attività indipendente potreste già aver ricevuto delle proposte per il prossimo anno. Restano per tutto il mese possibili chiamate, anche perché in questo periodo il lavoro conta più di tutto il resto. Chi ha una famiglia s’innervosisce, però, con i parenti; chi ha un amore probabilmente dovrà usare una certa cautela per mantenerlo sano. C’è chi non si è ancora ripreso dalle tensioni dell’anno scorso o dai cambiamenti che potrebbero aver riguardato sentimenti e lavoro.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: C’è stato un calo e da un punto di vista psicologico siete stanchi. La Vergine è un segno che predilige la mente, filtra tutte le esperienze attraverso il ragionamento. In amore, potrebbe essere un errore, non si può razionalizzare un sentimento. Le donne nel segno sentono attrazione quando provano stima mentale per un uomo. Per il lavoro entro febbraio cambio di ruolo o di scena. Oggi comunque, in serata, è previsto un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: In generale è possibile affermare che avete una carica in più. Vorreste sollecitare i cuori solitari, i dubbiosi, a farsi largo tra i tanti pensieri negativi e cercare di fare affiorare solo i positivi. La parte centrale dell’anno ha creato molti problemi, anche a livello fisico, per vari motivi, bisogna recuperare sicurezza e capacità d’azione. Per il lavoro qualcuno ha conosciuto un fermo o vuole cambiare. Il 2024 sarà un buon anno per chi s’impegna ovviamente. In amore chi vuole legalizzare un’unione avrà un periodo migliore.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: Ogni tanto perdere le staffe è lecito, ma nel vostro caso il nervosismo può diventare pericoloso, rischi di arrabbiarti per nulla. In amore se ci sono state lontananze dal punto di vista psicologico ora sarà possibile recuperare il tempo perduto. Questa è una giornata in cui tutto potrebbe apparirvi più semplice di quello che è, Venere e Saturno sono in ottimo aspetto e consentono ai giovani innamorati di fare scelte importanti per il futuro. Bene mettere a posto alcuni conti rimasti in sospeso.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Siete molto indaffarati ma dovete cercare di concentrarvi sulle cose che valgono di più. Non rischiate che un certo entusiasmo possa portarvi a commettere qualche errore. In amore attenzione nei rapporti con Scorpione, Leone, Toro mentre con l’Ariete si vivono emozioni speciali come spesso capita nella vita. Oggi la Luna nel segno promette qualche bella emozione in più e una grande capacità d’azione, se avete commesso un errore dovete dire la verità.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Siete sotto un cielo interessante, Luna, Venere e Mercurio oggi sono favorevoli. C’è da sperare che la maggioranza dei Capricorno abbia un bel progetto in mente da completare al più presto. Saturno è favorevole, le indecisioni del passato sono minori e in parte, lentamente possono arrivare le prime buone notizie. I single potrebbero ricevere entro poche settimane proposte interessanti. Il fine settimana porta già emozioni in più.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Il lavoro e le preoccupazioni di carattere pratico prendono troppo del vostro tempo. L’amore non risponde ancora alle vostre richieste. Probabilmente da qualche tempo recuperare le emozioni è difficile. I cuori solitari e i single si divertono ma non vogliono dare risposte certe; le coppie sono frenate da problemi esterni al rapporto e non riescono a sbloccare dei progetti. Non è un brutto cielo, ma porta ritardi. In particolare bisogna curare l’aspetto economico. Spese per la casa, convivenze da rivedere.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: In famiglia c’è qualcosa da discutere che riguarda i soldi, le proprietà, oppure siete in uno stato d’agitazione perché vorreste vedere subito completato un progetto che ancora è in divenire. Questo periodo va vissuto in serenità, quello che non riuscite a fare oggi o non siete riusciti a concludere ieri, potreste portarlo a termine da domani. Possiamo aspettare domenica per parlare con calma ed evitare conflitti che in famiglia e in amore potrebbero costare cari. Prendete tempo per tutto. Alla fine avrete ragione voi.