Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Il fine settimana fa pensare che chi non è con voi è contro di voi. Questo è solamente uno degli avvertimenti di Paolo Fox contenuti nel nuovo oroscopo del 13 aprile.

Oroscopo Ariete: Il fine settimana parte un po’ a fatica, forse sta tornando qualche problema fisico. Gennaio e febbraio sono stati mesi pesanti molto stressanti. Nonostante tutto, questo è un periodo che incita ad agire, fornisce adrenalina, stimola. Con questo tipo di stelle e la vostra natura già intraprendente l’unico rischio che si corre è di fare le cose troppo frettolosamente. Cura meglio la tua forma fisica.

Oroscopo Toro: Il fine settimana fa pensare che chi non è con voi è contro di voi! Avete lottato per mesi e vi siete stancati di farlo per attendere il consenso degli altri. Entro la fine di maggio, ossia fino a quando Giove sarà nel segno, ci saranno ampi margini di azione per bloccare un avversario e capire cosa fare nella seconda parte dell’anno, anche se questo dovesse significare cambiare radicalmente la vita. Diverse le mansioni, i ruoli, per qualcuno cambio di programma per la casa, il lavoro, cambieranno anche i principali riferimenti.

Oroscopo Gemelli: Bisogna allontanarsi da quelle persone che hanno rappresentato un ostacolo negli ultimi tempi, bene portare avanti un progetto d’amore o di amicizia. A volte fate confusione non volendo. Forse c’è stato un blocco causato da un’eccessiva indecisione degli ultimi mesi. Quando ci sono dei problemi bisogna affrontarli e risolverli uno alla volta. Questo week end spinge all’azione in amore.

Oroscopo Cancro: Si rinnova il consiglio a restare calmi e agire in modo prudente, almeno per qualche giorno ancora. Le stelle cominceranno a essere favorevoli da lunedì, ma la seconda parte del mese sarà migliore. Dal 19 la posizione del Sole vi aiuterà a essere più forti. In questo fine settimana non dovete alimentari dissensi o mettervi contro qualcuno che magari potrebbe esservi d’aiuto un domani. In amore continuare a tirare la corda per capire se il partner vi segue, ma attenzione, potrebbe spezzarsi se esagerate.

Oroscopo Leone: Si inizia a respirare aria di cambiamento. Anche se le stelle saranno favorevoli da giugno con Giove a supporto, può arrivare anche prima qualche anticipazione. Per esempio, già da adesso si potrebbe iniziare a lavorare su un progetto, un traguardo da raggiungere, ma questo resta un periodo di pianificazione, visto che la seconda parte dell’anno sarà migliore. Con Venere e il Sole favorevoli, chi non resiste più a stare in un certo posto o situazione, sta già cambiando prospettive. Nuove vittorie in vista.

Oroscopo Vergine: Marte opposto vi preclude il raggiungimento di un risultato. Siete stressati a prescindere dall’età. Molti vogliono tuffarsi in qualcosa che avrebbero dovuto fare da giovane ma che non ha fatto per paura. Ci si rimette in gioco! Intanto, Saturno in opposizioni ha rotto gli argini, Venere non è più opposta e in amore si recupera. Il fine settimana aiuta a confrontare sinceramente le proprie emozioni con quelle del partner.

Oroscopo Bilancia: Sarà un fine settimana che porta dubbi antichi, la seconda parte del mese sarà migliore, a volte vi sentirete dire che siete egoisti, anche se non è così. Nel passato avete dato molto ma poco vi è stato riconosciuto, anche perché non lo avete fatto pesare. Così, però, si corre il rischio di sentirsi in debito mentre bisognerebbe capire di essere in credito. Qualcuno si è abituato alla vostra natura accomodante, e questo non è un bene, perché vorrà sempre di più. I riferimenti per il futuro li state cambiando, è giunto il momento di ascoltare solo voi stessi. Fine settimana un po’ polemico, ma d’altronde il periodo è tempestoso.

Oroscopo Scorpione: La Luna è in buon aspetto sabato e favorevole domenica. E’ il momento ideale per darsi da fare, che sia una proposta d’amore o di lavoro, bisogna assolutamente cogliere la palla al balzo. Lo stesso suggerimento vale per il periodo successivo a giugno. Paolo Fox vi mette in guardia da avversari sleali. Nei legami con Leone e Acquario possono nascere preoccupazioni.

Oroscopo Sagittario: Siete un po’ insoddisfatti, anche se dipende dalle circostanze, l’obiettivo è quello di fare più cose o di ottenere risposte. La prima parte di aprile è utile, a volte eccitante, ma il rischio è vissuto solo a chi non si pone limiti. Quello che desiderano sposarsi, convivere o cambiare lavoro, sono pronti all’azione, bene portare avanti progetti. Ricordate che il passo non va fatto più lungo della gamba, in questo week end il ragionamento porterà più di un’azione irruenta. La ribellione è fruttuosa solo se è ragionata e motivata.

Oroscopo Capricorno: Le attese sono lunghe e c’è nervosismo, è vero che siete persone che si prendono rivincite a lunga distanza, infatti i nativi di questo segno riscuotono grande successo dopo i 40 anni. Il problema è che non volete più aspettare, questo fine settimana ha già portato qualche polemica di troppo. Volete avere a che fare solo con le persone trasparenti, mai ambigue. Purtroppo nel week end che sta per arrivare potresti evitare di rispondere al telefono o di incontrare persone che ti fanno arrabbiare. Attesa per soluzioni che riguardano casa, lavoro, contratti e associazioni.

Oroscopo Acquario: Se c’è qualcosa che non va, non bisogna tenersi dentro le insoddisfazioni, fortunatamente non siete tra quelli che lo fanno, preferite sfogarvi per non rischiare di arrabbiarsi anche con chi non vi ha fatto nulla. In amore serve prudenza se il rapporto appare spento da tempo, questo fine settimana porta una discreta carica creativa. Lo considero valido perché permette una critica motivata e una visione più ottimista del futuro.

Oroscopo Pesci: Sabato la Luna è in buon aspetto, una giornata che offre mote frecce al vostro arco, e chissà che uno di questi dardi non sia direttamente elargito da Cupido, visto che l’amore è stato importante. Da marzo Venere è rimasta nel vostro segno per tante settimane, qualcosa potrebbe essere rimasto nel vostro cuore. Stelle favorevoli per chiarire la vostra condizione lavorativa, se dovete fare una richiesta o attendete una riconferma, sapete che dovete agire subito, senza pensare alle comodità altrui. Non ha sbagliato chi ha già rinnovato un accordo, un contratto.