Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta in anteprima come si concluderà questa settimana lavorativa anticipandoci le previsioni astrali di venerdì. Vi presentiamo l’oroscopo del 12 gennaio.

Oroscopo Ariete: Non sarete molto pazienti con le persone, le perplessità domineranno i rapporti con gli altri, d’amicizia e d’amore. Però, presto recupererete. Se vedete che qualcuno resta contro di voi oppure ci sono delle persone che mettono alla prova la vostra resistenza fisica, cerca di allontanare la problematica alla fonte. Nelle relazioni, Paolo Fox anticipa che la fine del mese sarà di prova per chi ha una crisi in corso da tempo. Dovrai capire se ami davvero una persona. Ciò, non limita comunque i progetti per il futuro. Ma tra il 23 e il 31 gennaio vorrete capire se avete a che fare con una persona davvero sincera.

Oroscopo Toro: Giornata produttiva. Entro due mesi dovrete prendere una decisione, soprattutto se qualcuno non vi ha dato quello che desiderate oppure ci sono questioni di lavoro rimaste in sospeso. Certe situazioni non hanno più valore per voi. Nell’ambito del lavoro potrete iniziare un nuovo progetto. Chi ha fatto una richiesta in passato riceverà un aiuto. I liberi professionisti che hanno chiuso diversi bilanci in negativo, in vista del prossimo periodo dovranno riparare qualche danno. Risoluzione interessante di cause rimaste in piedi da troppo tempo!

Oroscopo Gemelli: Qualche piccola tensione potrebbe essere presente nella vostra vita. Dovete essere molto prudenti nelle relazioni, potreste sentirvi un po’ fiacchi. Ogni tanto capita di vivere momenti di tensione, questo perché amate la libertà e quando vi accorgete che qualcuno cerca di manipolarvi vi allontanate rapidamente. L’opposizione di Venere potrebbe generare qualche conflitto nelle coppie di lunga data, ma prima di dare per scontato che un rapporto non sia più recuperabile sarà necessario attendere la fine del mese.

Oroscopo Cancro: Questa è una di quelle giornate in cui bisogna prendere le distanze dalle provocazioni, la Luna opposta genera qualche dubbio. Questo mese si chiude con qualche problematica d’amore di troppo, e nella migliore delle ipotesi un silenzio eccessivo. Chi si è chiuso un po’ troppo potrà parlare, liberare qualche momento di insicurezza. Se una storia è stata chiusa ma di base ha buone fondamenta, potrà essere recuperata. Visto che ci saranno delle grandi iniziative da attuare in vista della primavera, proprio alla fine di gennaio andranno prese decisioni importanti. Curate l’aspetto fisico e l’alimentazione.

Oroscopo Leone: Dopo una crisi d’amore e una situazione di grande incertezza che alcune coppie hanno vissuto dalla fine dello scorso anno, qualcuno potrà riscoprire i sentimenti. L’unica problematica può nascere per chi da molto tempo vive con una persona che non ama più, o che si è trasformata da una grande passione a una tenera amicizia. In questi casi si può far largo l’idea di un tradimento. Molti di voi stanno per vivere un periodo innovativo nell’ambito del lavoro che per ora si manifesta solo con la necessità di portare avanti progetti. Per la realizzazione di questi ultimi dovremo attendere la fine di maggio.

Oroscopo Vergine: Le stelle favoriscono quelli che hanno più voglia di stare accanto alla gente, adesso c’è più voglia di parlare e confrontarsi. Eventuali perplessità in amore potranno essere risolte alla fine del mese, ma possono nascere delle discussioni anche banali; ad esempio accettare o no un progetto di lavoro, come risolvere una questione economica, temi che possono portare a una disputa nella coppia. Successo da febbraio. Questo momento resta interessante per iniziare a valutare le situazioni che devi spingere per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Bilancia: Questo periodo sarà di grande interesse, e la giornata di domenica andrà programmata per tempo. Dunque, chi ha un amore e vuole confermare un sentimento, in questo periodo dovrebbe cercare di incontrare la persona che ama. Rapporti un po’ più complicati con Toro e Capricorno. Se ci sono dispute non è tanto per questioni d’amore ma per problematiche inerenti il denaro e il lavoro. Dal 23 al 31 gennaio ci sarà un cambio di scena, forse anche la necessità di puntare i piedi con il rischio di arrabbiarsi e di chiudere situazioni inutili. È come se la pazienza avesse i giorni contati.

Oroscopo Scorpione: Questo periodo parla d’amore: sarà la giornata migliore per far colpo su qualcuno. Però anche per impostare progetti in vista dei prossimi giorni, si potrà fare di più. Ultimamente potreste avere avuto dei problemi per una parola di troppo detta in un momento sbagliato. Questo capita perché tieni troppo a lungo dentro di te tensioni e nervosismo, rischi di parlare e sbottare nel momento meno indicato. Giove opposto indica sempre la strada della prudenza nelle finanze, questioni di casa e compravendite possono sbloccarsi dopo maggio.

Oroscopo Sagittario: Le stelle promettono bene, Venere è nel vostro segno zodiacale. Sarebbe tutto più limpido se non ci fosse Saturno dissonante. Paolo Fox è convinto che molti pur non potendo lamentarsi della vita che stanno facendo, desiderano cambiarla ed esplorare nuovi orizzonti, i più giovani addirittura viaggiare e andare all’estero. Quelli che hanno un buon fidanzamento oppure vivono una relazione di lunga data, possono iniziare un progetto: attenzione ai legami con Gemelli e Vergine.

Oroscopo Capricorno: Il periodo è favorevole, ma forse vivete un po’ troppo per il lavoro, certo, molto dipende dal ruolo che occupi. Potendo, dovreste dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Per fortuna, alla fine di gennaio ci sarà una concentrazione di pianeti nel vostro segno veramente molto importante. Qui dipende da quello che state facendo o da quello che farete, ma ci sarà una bella affermazione e vi indico già da ora un fine settimana di riferimento, quello tra sabato 27 e domenica 28. Coloro che hanno vissuto una crisi sentimentale o un momento di grande disagio devono cercare di recuperare. E’ un ottimo cielo per i sentimenti, dopo un mese non facile, pieni di pensieri per il lavoro e altre situazioni, non ha portato grande influenza in amore, oppure siete stati preoccupati per una persona di famiglia.

Oroscopo Acquario: Quando siete stanchi, difficilmente vi mettete a dormire; anzi, più facilmente vi mettete a polemizzare. Siete una persona che ama stare nel sociale, avere amicizie, ma essendo governato da Saturno avete bisogno di isolarvi ogni tanto, per riflettere e capire cosa fare per il prossimo futuro. Domenica sarà una giornata migliore, Paolo Fox consiglia di non strapazzare il vostro fisico per almeno 48 ore. Il sole entrando nel segno da sabato 20 porterà soluzioni in più.

Oroscopo Pesci: Sembrate di stare sulle montagne russe, in certi giorni sei al top, in altri pensi di sbagliare. Le stelle sono favorevoli in questa giornata, tuttavia tra stasera e domani potrebbe subentrare una forte tensione. In amore il cielo non vi sorride granché, tutti coloro che hanno vissuto una crisi la dimenticassero assieme alla persona che l’ha comportata. Questo perché alla fine di gennaio avremo un brillante cielo, dal 23 con una Venere molto attiva. Venerdì ci sarà qualcosa da rivedere, sarebbe il caso di evitare conflitti sin da subito, se qualcosa non funziona anziché dire basta occorre attendere la fine del mese. Molte cose si chiariranno.