Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

È iniziata una nuova settimana che sarà sicuramente ricca di impegni e anche tanti imprevisti, sia positivi che negativi. Vediamo allora cosa aspettarsi intanto dalla giornata di martedì 12 dicembre leggendo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: In questo periodo potrebbe capitarvi di rivedere con piacere una persona proveniente dal passato. È un periodo contrassegnato da una buona condizione di forma ma anche da tanta fortuna. Siete un po’ troppo presi dal lavoro e questo vi rende un po’ stanchi e stressati, ma alla lunga sarete ripagati dai risultati. Anche chi ha iniziato da poco una nuova attività adesso potrà finalmente iniziare a raccogliere qualche piccola soddisfazione. Cercate di non portare avanti quelle storie che ormai sono inutili e rappresentano sono un riempitivo stucchevole della vostra vita.

Oroscopo Toro Paolo Fox: È una giornata piena di impegni, dovrete fare molta attenzione a non affaticarvi troppo. Ultimamente siete stati un po’ troppo nervosi forse perché sono sorti dei problemi con colleghi o superiori che vi hanno addossato responsabilità o colpe che non vi appartengono. Con Venere in opposizione anche in amore potrebbero sorgere dei conflitti con il partner o con familiari. Se una persona vi trasmette solo negatività, in questo momento sarebbe meglio allontanarla per stare un po’ più tranquilli e gestire la vostra vita senza stress.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Ci sono stati degli scontri in questi giorni con persone che non sono state propriamente leali con voi. Spesso vi sta capitando di avere a che fare con persone oppositive che stanno complicando i vostri piani. Cercate di gestire queste situazioni con più diplomazia evitando reazioni brusche e violente. Bisogna accettare questo periodo un po’ critico con meno tensioni, aspettando che passi la buriana. Anche in amore le cose procederanno al rallentatore per colpa di qualche opposizione astrale.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: In questo momento dovreste concentrarvi solo sul lavoro, cercando di gestire ciò che avete senza correre inutili rischi. Sono assolutamente da sconsigliare investimenti azzardati e spese inutili. Secondo l’Oroscopo del giorno, le stelle premieranno soprattutto le giovani coppie e le coppie appena nate, perché potrebbero vivere dei momenti veramente intensi ed emozionanti. Se una storia non vi intriga più o non vi dà alcuna emozione, sarebbe meglio troncarla per il bene di tutti.

Oroscopo Leone Paolo Fox: Adesso ci sono tutte le condizioni per risolvere alcune questioni in sospeso che vi hanno tediato per lungo tempo. In amore servirà un po’ di pazienza soprattutto se ultimamente sono nate delle tensioni o degli scontri con il partner. Dovrete cercare di gestire questa fase con calma e lucidità anche perché vi attende un 2024 di riscossa e di grandi successi. Nel corso del prossimo anno, anche coloro che nel 2023 hanno dovuto bloccare un progetto che non è sbocciato, potrebbero ripartire con nuovi progetti molto più intriganti e fruttuosi.

Oroscopo Vergine Paolo Fox: Con la Luna di traverso e Marte in opposizione, la giornata di oggi non potrà che essere agitata e nervosa. Non è questo il momento di introdurre dei cambiamenti soprattutto a livello lavorativo. Alcune iniziative che prenderete senza alcuna autorizzazione potrebbero essere fonte di scontro con colleghi o superiori. Meglio gestire con calma questa situazione, evitando prese di posizione dure e nette. Anche nei rapporti tra genitori e figli, sarebbe meglio cercare di tenersi lontani dalle polemiche: basterà poco per innescare una lite furibonda.

Oroscopo Bilancia Paolo Fox: La giornata odierna scorrerà liscia come l’olio, mentre tra giovedì e venerdì potrebbero sorgere delle dispute in famiglia. Le stelle vi consigliano di mantenere un basso profilo evitando inutili tensioni sia nel lavoro che in amore, in attesa di un 2024 che sarà sicuramente più interessante. Cercate soprattutto di razionalizzare le spese anche per non trovarvi a corto di liquidità all’inizio del prossimo anno. Coloro che in estate hanno vissuto una separazione o un allontanamento, adesso hanno bisogno di ritrovare serenità e di ripartire con un nuovo slancio.

Oroscopo Scorpione Paolo Fox: È una fase piuttosto critica quella che state vivendo anche perché le spese sono troppe e sono nate di recente molte tensioni in amore e in famiglia. Secondo l’Oroscopo del giorno, ci saranno anche tensioni legate a questioni legali ancora irrisolte che stanno turbando il vostro sonno. Sarebbe meglio prendere di vivere questa fase con filosofia, evitando di concentrarvi troppo sulle cose negative, cercando magari di svagare la mente dedicandovi ad hobby rilassanti.

Oroscopo Sagittario Paolo Fox: Saranno giornate di riflessione quelle che vi attendono. In questo momento qualcuno sta vivendo una fase contrassegnata da una certa possessività e da gelosia nei confronti del proprio partner, soprattutto nelle storie che sono nate da poco. Cercate di tenere a freno i vostri istinti, altrimenti rischierete di entrare in collisione con il partner. Soprattutto se avrete a che fare con persone del Toro, dello Scorpione o dell’Acquario, potrebbero nascere forti tensioni o incomprensioni. Cercate di farvi circondare solo da persone positive e attive, altrimenti rischiate di finire in preda alla malinconia.

Oroscopo Capricorno Paolo Fox: Con Venere, Mercurio e Giove in aspetto positivo, molti Capricorno stanno già progettando un 2024 che si preannuncia ricco di belle soddisfazioni. Qualcuno avrà il desiderio di trasferirsi per avere maggiori opportunità di successo a livello professionale. Dopo un periodo piuttosto negativo a novembre, adesso anche l’amore potrebbe ripartire con un nuovo slancio. Se avete accanto la persona giusta, potreste vivere un inizio 2024 carico di emozioni e di belle sorprese.

Oroscopo Acquario Paolo Fox: Questo mese dovrà scorrere via velocemente per l’Acquario, anche perché non si prevede nulla di buono. In questo momento avete solo la necessità di fare le cose con calma, senza discutere troppo con quelle persone che vi trasmettono solo tensione e negatività. Forse in questo momento sentite che il vostro partner non è vostro complice e questo sta complicando i vostri piani. Magari dovreste guardarvi attorno e valutare l’ipotesi di reinventarvi o di iniziare una nuova vita da qualche altra parte.

Oroscopo Pesci Paolo Fox: In questo momento siete piuttosto intolleranti nei confronti di quelle persone che non hanno lo stesso vostro modo di vedere le cose. Secondo l’Oroscopo del giorno, vi capiterà di discutere frequentemente con persone che hanno idee differenti dalle vostre. Vi capiterà di tornare a casa già carichi negativamente per ciò che vi è successo nell’ambiente lavorativo e di riversare la vostra tensione sui familiari e sul partner. Forse dovreste riflettere su alcuni errori che avete commesso in passato, anche per evitare di tornare a ripeterli.