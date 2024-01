Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 gennaio 2024: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta le ultime novità astrali, quindi le previsioni segno per segno, riservate alla giornata di giovedì. Come andranno le cose? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo dell’11 gennaio!

Oroscopo Ariete: Grazie al benevolo influsso della Luna la giornata di oggi si rivelerà molto profittevole nel lavoro e non solo. State acquisendo maggiore autorevolezza anche sul fronte lavorativo e ci saranno tutte le condizioni anche per elaborare strategie efficaci per il vostro futuro. Non dovrete farvi prendere dalla fretta soprattutto se ci saranno delle scelte delicate da fare che riguarderanno in particolar modo il vostro futuro. Non fatevi condizionare da persone che cercando di mettervi ulteriore pressione addosso.

Oroscopo Toro: State finalmente raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che avete svolto in passato. Sarebbe ora di dire “meglio tardi che mai”. Dovrete cercare di concentrare le vostre energie sulle cose che contano veramente, evitando di sprecarle in situazioni che non portano da nessuna parte o che non sono profittevoli. Soprattutto nel weekend dovrete concedervi una pausa per evitare di accumulare troppa stanchezza. Quindi evitate di prendere troppi impegni e concedetevi più tempo per il meritato riposo.

Oroscopo Gemelli: Sono in arrivo dei problemi di comunicazione con il partner anche per via di una situazione astrologica non propriamente favorevole ai sentimenti. Per questo motivo dovrete cercare di moderare le parole evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Nel lavoro il supporto di colleghi o collaboratori sarà molto importante per raggiungere dei traguardi importanti. Se avrete accanto persone che non remano dalla vostra stessa parte, potreste andare incontro a qualche insuccesso. Cercate di farvi circondare solo da persone affidabili.

Oroscopo Cancro: In questo momento non dovreste crearvi attese eccessive soprattutto per quanto riguarda l’amore. I single che hanno conosciuto una persona nuova e intrigante dovrebbero cercare di dosare bene ogni gesto, evitando di fare cose di cui potreste pentirvi. Meglio cercare di approfondire la conoscenza piuttosto che gettarvi a capofitto in una nuova situazione amorosa. Secondo l’oroscopo del giorno dovrete cercare di massimizzare l’energia positiva che vi circonda anche per raggiungere dei traguardi importanti nel lavoro.

Oroscopo Leone: Saturno vi porterà a cancellare o a mettere da parte tutto ciò che per voi è causa di sofferenza o di frustrazione. Non è questo il momento giusto per farvi angosciare da quelle persone che portano solo problemi o tensioni. Il sostegno di Venere sarà importante per voi per recuperare anche il rapporto con il vostro partner e per esercitare il vostro magnetismo sugli altri. Siete molti inquieti in questo momento e fate fatica a gestire le vostre emozioni. Cercate di non impegnarvi in una relazione se la persona che avete al vostro fianco non vi convince del tutto.

Oroscopo Vergine: Quello attuale è un periodo piuttosto incerto e lastricato di problemi, ma nonostante ciò voi siete sempre una roccia imperturbabile e nulla frena il vostro entusiasmo e la vostra voglia di emergere. Sono in arrivo degli incontri interessanti che coinvolgeranno l’ambito sentimentale. Dovrete però prendervi tutto il tempo che sarà necessario per decidere se impegnarvi davvero in una nuova storia o se procrastinare ogni decisione. Evitate di agire solo per impulso o perché siete condizionati da qualcuno.

Oroscopo Bilancia: In questo momento il vostro benessere fisico e mentale occupa un ruolo di primo piano. Anche sul fronte professionale ci saranno da prendere delle decisioni importanti che dovrete cercare di fare in totale serenità senza farvi condizionare da pressioni esterne. Siete troppo passivi in amore e questo potrebbe farvi perdere delle buone occasioni, soprattutto se recentemente avete conosciuto una persona interessante. Non fatevi condizionare dalle esperienze negative del passato e siate più intraprendenti.

Oroscopo Scorpione: Ci saranno delle situazioni un po’ complicate da affrontare anche perché qualcuno potrebbe parlare male di voi e questo potrebbe alquanto irritarvi. Cercate di non farvi condizionare da quelle persone che cercando solo di ostacolarvi per invidia o per cattiveria e tirate dritti per la vostra strada. Secondo l’Oroscopo del giorno, chi ha un partner affidabile al proprio fianco, potrebbe decidere di progettare un futuro insieme magari fissando la data delle nozze o programmando una futura convivenza. È questo il momento giusto per dare una svolta al vostro futuro.

Oroscopo Sagittario: Nel lavoro dovrete stare in campana anche perché sta per arrivare qualche proposta interessante, soprattutto per coloro che stanno cercando da tempo una nuova occupazione. In amore, grazie al supporto di Venere, prosegue quella fase molto propizia soprattutto per le giovani coppie. Sono in arrivo dei momenti emozionanti, quindi evitate di chiudervi in casa. Ci sarà la possibilità di conoscere una persona intrigante che stuzzicherà i vostri appetiti.

Oroscopo Capricorno: Provenite da una fase di intenso lavoro e di grande sofferenza anche a causa dei tanti impegni che si sono concentrati in pochi giorni. Lavorare duramente per voi non rappresenta di certo un problema, ma alcune volte anche voi andate in tilt. Il fatto di concentrarvi troppo sugli affari e sul lavoro, potrebbe indurvi a mettere in secondo piano l’amore e questo potrebbe non esservi perdonato da parte della vostra dolce metà. Nel weekend cercate di dedicare più tempo alla famiglia.

Oroscopo Acquario: Sono in arrivo delle opportunità molto interessanti soprattutto per quanto concerne il lavoro. Soprattutto il mese di febbraio sarà piuttosto propizio per chi sta cercando una nuova occupazione. Dovrete prepararvi fin da adesso per farvi trovare pronti. In vista dei prossimi mesi ci saranno dei progetti stimolanti che vi aiuteranno a ritrovare la verve dei giorni migliori. Siate decisi e determinati e non fatevi condizionare da coloro che cercano di frenare le vostre ambizioni.

Oroscopo Pesci: Finalmente torna un po’ di serenità nella vostra vita. Ci sarà modo di ritrovare una certa armonia anche in ambito familiare. Dovreste cercare di muovervi sempre con grande prudenza anche perché non è questo il momento giusto per i colpi di testa. Ci sono delle situazioni che in questi giorni sono stati per voi motivo di grande agitazione interiore. Se c’è una situazione in sospeso o poco chiara, sarebbe meglio cercare un chiarimento immediato piuttosto che rimuginare e accumulare nervosismo.