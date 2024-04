Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Fortuna, amore e lavoro: i tre punti essenziali per vivere al meglio ogni giorno. Ma come andranno le cose nella giornata di giovedì? Ce lo svela in anteprima Paolo Fox nel suo oroscopo dell’11 aprile.

Oroscopo Ariete: Giornata vivace in cui obiettivamente non ci si può lamentare di nulla, eccetto chi sta facendo troppo in questo periodo o magari ha incontrato e sta avendo a che fare con persone poco disponibili. A loro si chiede di mantenere la calma e stringere i denti perché avete un cielo di grande forza, un’energia invidiabile da sprigionare nel modo migliore possibile. Attenzione alle polemiche e a reggere le critiche anche spietate; ci vorrà pazienza, inoltre, nei rapporti con Capricorno e Cancro.

Oroscopo Toro: Anche voi, come i nati sotto il segno dell’Ariete, siete parecchio energici e vi state abituando ai cambiamenti avvenuti nell’ultimo periodo; avete capito che non potete nascondere la testa sotto la sabbia ma affrontare le cose e superare gli ostacoli! Con Giove attivo fino alla fine di maggio arrivano anche “uscite di sicurezza” nelle relazioni ormai sfinite da tempo e che non hanno più ragione di esistere. Qualcuno potrebbe dare un ultimatum in generale, se entro metà giugno alcune questioni non saranno chiare si rivelerà necessario un taglio drastico!

Oroscopo Gemelli: Prosegue il vostro percorso di crescita, l’unico neo è l’aspetto complicato di Marte che vi rende un po’ nervosi e agitati: vorreste recuperare il tempo perduto ma la serenità interiore è poca, a causa di alcuni episodi o situazioni particolari che state soffrendo, e non riuscite a farlo al 100%. Il transito della Luna favorevole (nel pomeriggio) renderà piacevoli e interessanti gli incontri, l’auspicio è che anche chi ha vissuto una crisi possa mettersi alle spalle il passato e tornare a sorridere il prima possibile!

Oroscopo Cancro: La poca affidabilità delle persone vi infastidisce e (a tratti) vi preoccupa perché non tollerate ritardi se state aspettando una risposta importante; l’unica cosa che vi resta da fare, data la grande energia di cui disponete, è agire e sollecitare il più possibile partecipando a questi “braccio di ferro” soprattutto sul lavoro. Alcune richieste non sono state ancora accettate ma ciò non significa che i giochi siano fatti… La seconda parte del mese, infatti, darà di più e dovrete resistere anche ad una fase di attesa snervante in amore!

Oroscopo Leone: Avete già pronto un nuovo percorso di vita, una nuova fase stimolante e da giugno potrete contare su Giove favorevole: entro massimo un paio di mesi, inoltre, riuscirete a soddisfare un desiderio o raggiungerete un obiettivo importante! Venere non sarà più contraria, ora le cose sono cambiate e a beneficiarne è il raggio d’azione (finora fortemente limitato e condizionato). Bene anche l’amore ma sarà fondamentale mettersi in gioco e non essere troppo prevenuti, senza contare le storie impossibili da cui dovete tenervi ben lontani!

Oroscopo Vergine: Negli ultimi giorni sono comparsi dei dubbi ma in queste 24 ore siete più sereni e tranquilli. Nella prima parte di giovedì 11 aprile avrete la Luna favorevole (datevi da fare se dovete parlare con qualcuno o mettere a posto i conti), nella seconda invece dovrete essere più prudenti soprattutto in amore dove il rischio polemiche è alto! Meglio non agitare troppo le acque e rimandare ai prossimi giorni, se non potete occuparvene la mattina, eventuali chiarimenti o situazioni da “dentro o fuori”. Lo scenario è comunque migliore rispetto al passato.

Oroscopo Bilancia: Avete il desiderio irresistibile di cambiare vita, di completare una trasformazione e chiudere definitivamente con alcune situazioni che vi stavano strette! Restano alcune opposizioni planetarie da gestire, d’altronde nessun cambiamento nasce senza sofferenze o sacrificio… Tagliare i rami secchi, in ogni caso, vi risulterà meno complicato del previsto. Qualcuno vi fa notare che siete diventati egoisti o indifferenti, questo perché eravate troppo buoni e consenzienti… avete deciso di dire “basta” e mostrare la vostra vera personalità decisa e benevola solo con chi lo merita!

Oroscopo Scorpione: La Luna in opposizione potrebbe creare qualche perplessità ma le cose andranno meglio a partire dal pomeriggio; nel frattempo non prendetevela con le persone che vi circondano e lasciate perdere le “competizioni inutili”, concentratevi esclusivamente su ciò che dovete fare (come un esame o una prova insidiosa). Vi avvicinate ad un’estate di sperimentazioni, sia in amore che in ambito professionale, e gli imprevisti saranno dietro l’angolo…

Oroscopo Sagittario: Marte dissonante provoca alcune preoccupazioni, evidentemente non si può fare tutto ciò che desiderate e questo vi rende nervosi! Siete un po’ limitati da responsabilità ed elementi di disturbo, non vi sentite indipendenti nelle scelte o magari attorno a voi ci sono persone poco chiare. Attenti a non strafare, tenete sotto controllo la serata perché potreste tornare a casa stanchi (sia fisicamente che mentalmente) e pieni di pensieri. Venere favorevole però agevola le storie intriganti!

Oroscopo Capricorno: Finalmente sta tornando l’energia che vi ha sempre contraddistinto, le ultime due settimane sono state piene di nervosismo e tensione ma ora le cose vanno meglio! La pazienza ha fatto la differenza, così come il vostro temperamento roccioso e stoico, e qualcuno potrebbe farvela perdere anche in queste 24 ore (soci, collaboratori o partner che non rispondono alle vostre esigenze). Prendete la palla al balzo, e l’iniziativa, se dovete chiarire una questione con qualcuno e magari dall’altra parte c’è troppo immobilismo… Dopo il 16 arriveranno risposte più concrete, anche se restano i dubbi nei rapporti con Leone e Acquario!

Oroscopo Acquario: La giornata nasce e si sviluppa bene grazie alla Luna in buon aspetto nel pomeriggio, soltanto in mattinata potrebbe sorgere qualche dubbio ma niente di clamoroso: la serata migliorerà ogni cosa, sfruttatela nella maniera più piacevole possibili! Le amicizie che nascono in questo periodo promettono bene, così come questo cielo favorisce chi vuole sviluppare la propria creatività in ambito lavorativo. C’è anche chi vuole liberarsi di un contratto e rinnovarsi, procedimento che gli Acquario attuano ogni tanto per non cadere nella noia o nella malinconia.

Oroscopo Pesci: Siete stanchi e un po’ nervosi, attenzione soprattutto ai rapporti con le persone della Vergine e del Sagittario. Avete la sensazione di fare tanto ma ottenere poco, il che vi crea frustrazione e vi fa sentire in trappola! Mettete da parte i vittimismi e concentratevi al meglio perché proprio in questo periodo avete bisogna di quanta più forza possibile. Le storie nate nel mese scorso vanno coltivate, assolutamente non abbandonate sebbene possa apparire qualche difficoltà di “adattamento”.