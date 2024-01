Oroscopo Paolo Fox di oggi 1° febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Inizia un nuovo mese, contraddistinto dal Carnevale, la famosa festa in maschera che coinvolge tutti, a cominciare dalle famiglie. C’è San Valentino per i più romantici e altri momenti personali che caratterizzeranno questo mese bisestile. Ma intanto vediamo come andrà nella prima giornata, un giovedì, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 1° febbraio.

Oroscopo Ariete: Prosegue questa fase statica e noiosa che ormai vi accompagna da qualche settimana e che vi rende un po’ nervosi e irascibili. Bisognerà attendere almeno la metà di febbraio per ripartire con un nuovo slancio. Fino ad allora dovrete cercare di tenere lontane quelle persone che per vi innervosiscono o che cercano costantemente di provocarvi e di mettervi in difficoltà. Si tratta di un periodo transitorio in cui servirà prudenza e moderazione soprattutto per quanto riguarda i toni e le parole.

Oroscopo Toro: Con Marte, Mercurio e Venere in aspetto favorevole, proseguirà questa fase di ripresa che coinvolge sia la vita sentimentale che quella lavorativa. Qualcuno sta sperimentando un nuovo inizio che servirà anche a ritrovare la voglia di emozionarsi e di rimettersi in gioco dopo un periodo di fermo assoluto. Questo è anche il momento giusto per sbarazzarsi di tutte quelle situazioni che per voi rappresentano una brutta incognita e che vi generano ansia e agitazione.

Oroscopo Gemelli: Queste stelle vi spingono all’azione e vi mettono in condizione di ritrovare un nuovo ottimismo. Dopo un periodo decisamente grigio della vostra vita, adesso state ritrovando nuove motivazioni per andare avanti e per credere in ciò che fate. In amore, soprattutto nella seconda parte di febbraio, arriveranno dei momenti decisivi che riguarderanno soprattutto quelle coppie in bilico. Sarà il momento del dentro o fuori definitivo, anche perchè siete alla ricerca di nuove certezze. Le coppie più solide potrebbero invece programmare qualcosa di esaltante.

Oroscopo Cancro: In questo momento è giusto farsi scivolare le cose addosso evitando di reagire alle provocazioni. Almeno fino a giorno 13 continuerete ad avere queste opposizioni astrali che potrebbero arrecarvi noia e fastidio. Poi, secondo l’oroscopo del giorno, le cose potrebbero cambiare radicalmente e tanti problemi finora irrisolti potrebbero trovare una soluzione certa e definitiva. Ecco perché non dovrete perdere l’ottimismo anche quando tutto sembra perduto.

Oroscopo Leone: Quella odierna sarà una giornata molto meno tesa rispetto a quelle appena trascorse, anche grazie a stelle più favorevoli. Il vostro è uns segno competitivo che ama primeggiare. Grazie all’appoggio degli astri, ci sarà modo di togliersi qualche bella soddisfazione e di ottenere un riconoscimento importante che attendevate da tempo. E’ un cielo che premia anche coloro che hanno le idee chiare e vogliono portare avanti un progetto che gli sta a cuore. Da giugno avrete le idee molto chiare sul vostro futuro.

Oroscopo Vergine: Queste stelle vi permettono adesso di ritrovare un certo equilibrio interiore. Solo così potrete tirare fuori il meglio che c’è in voi stessi e dimostrare agli altri il vostro vero volto e il vostro grande talento. Soprattutto nelle relazioni con le persone del Capricorno e dello Scorpione potrete vivere dei momenti molto piacevoli. Questo è un cielo che vi spinge a fare cose nuove e a rimettervi in gioco, soprattutto se provenite da una separazione. In questi primi dieci giorni di febbraio potrebbero accadere cose che vi consentiranno di svoltare.

Oroscopo Bilancia: Questa fase tumultuosa che ha accompagnato la vostra vita soprattutto nell’ultima parte di gennaio, proseguirà almeno fino a giorno 5, poi le cose andranno pian piano migliorando. Non apprezzate il fatto che qualcuno si sia dimostrato irriconoscente nei vostri confronti anche per via del vostro innato senso di giustizia. La seconda parte di febbraio sarà invece molto più proficua. Tutto ciò che adesso sembra essere una meta lontana, diventerà molto più facile da raggiungere. Cercate di essere sempre attivi e di non cadere nello sconforto se qualcosa non procede secondo i vostri piani.

Oroscopo Scorpione: In questo momento, secondo l’Oroscopo del giorno, non vale la pena fare buon viso a cattivo gioco soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Adesso è il momento di mettere in chiaro tutto ciò che non va e di essere risoluti e determinati nel far valere le vostre ragioni. Entro il mese di giugno avrete delle importanti scelte da fare soprattutto a livello professionale. Dovrete capire se firmare un accordo o meno e soprattutto se volete continuare a portare avanti un’attività lavorativa che finora non vi ha soddisfatti.

Oroscopo Sagittario: Dovrete fare attenzione soprattutto ai rapporti con i segni dei Pesci e del Toro con i quali potrebbero nascere facilmente dei malintesi o dei brutti sospetti che potrebbero avvelenare il clima attorno a voi. Dalla seconda parte di febbraio tornerete ad avere Venere in aspetto positivo e questo farà rinascere in voi la voglia di innamorarvi e di costruire qualcosa di importante per il vostro futuro. In arrivo delle belle notizie che potrebbero riguardare la casa o un figlio.

Oroscopo Capricorno: Il fatto di essere molto testardi può rivelarsi un’arma a doppio taglio per il segno del Capricorno. Da una parte questo vi rende sempre insoddisfatti anche perché cercate sempre di migliorarvi e nulla vi sta mai bene. dall’altra parte vi porta ad andare sempre in profondità in ogni situazione perché non amate mai rimanere in superficie. In amore le cose stanno procedendo in maniera molto soddisfacente. Soprattutto coloro che svolgono un lavoro autonomo o a provvigione, ben presto potrebbero togliersi delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Acquario: Giorno dopo giorno sta tornando quella vitalità che nell’ultima parte di gennaio avevate un po’ smarrito. Dovrete fare i conti ancora con la dissonanza di Giove che vi causerà un po’ di insoddisfazione soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Da una parte vorreste rivoluzionare il vostro mondo per fare cose nuove, ma dall’altra parte i fatti e le necessità vi inducono ad essere realisti e a mettere da parte i vostri desideri di cambiamento. Ben presto avrete Venere dalla vostra parte e questo si tramuterà in una maggiore voglia di vita e di socialità.

Oroscopo Pesci: Rispetto a gennaio, il mese di febbraio sarà molto più costruttivo e vedrà rinascere in voi un certo ottimismo. Soprattutto nelle relazioni con persone del Cancro e dello Scorpione, potrebbe nascere qualcosa di buono. Secondo l’Oroscopo del giorno, dopo un periodo in cui avete vissuto negativamente tante situazioni controverse, adesso torna quell’ottimismo della ragione che vi indurrà a vedere il buono dove prima vedevate solo il marcio. Cambierete le vostre prospettive e il vostro modo di vedere le cose e sarete decisamente molto più positivi. Questo vi aiuterà a vivere con serenità anche quelle situazioni meno facili.