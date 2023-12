Natale: l’Abruzzo è tra le prime 5 regioni italiane con più spirito natalizio

Nelle città di tutta Italia l'atmosfera natalizia è già nell'aria ma ci sono alcune regioni che, per vari motivi, hanno dimostrato uno spirito natalizio più spiccato di altre. Tra queste c’è anche l’Abruzzo che, nella classifica nazionale, si piazza al quarto posto.

Musement, la piattaforma per prenotare attività ed esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato un’interessante ricerca per scoprire quali sono le regioni italiane con più spirito natalizio. Per stilare la classifica, è stato analizzato il numero medio di ricerche mensili su Google di 10 termini natalizi, in tutte le regioni italiane. Il risultato è un elenco completo delle 10 regioni in cui questo periodo è molto sentito, rendendole mete ideali per immergersi nella magica atmosfera natalizia, per tutto il mese di dicembre.

Al primo posto c’è la Lombardia, a cui è stato assegnato un punteggio di 100/100. Al secondo posto c’è il Lazio con 77,2/100 seguito dalla Campania a cui spetta la medaglia bronzo con un punteggio pari a 47,9/100.

Subito fuori dal podio, ma di poco, c’è l’Abruzzo con un punteggio di 38,1/100.

La neve, i borghi illuminati, i presepi viventi, i pittoreschi centri storici punteggiati di casette di legno e il profumo del brodo natalizio creano un'atmosfera magica in questo periodo dell'anno, che gli abruzzesi vivono con grande emozione. Pacentro, Santo Stefano di Sessanio, Caramanico Terme, Pescocostanzo e Roccacaramanico sono solo alcuni dei borghi da non perdere. Nel periodo invernale e con le decorazioni natalizie, vantano paesaggi da cartolina.

Un'altra esperienza da non perdere per immergersi nello spirito natalizio della regione è quella di visitare i mercatini di Natale a bordo di un treno storico, che parte da Sulmona e attraversa i meravigliosi paesaggi innevati verso le pendici della Maiella e degli altipiani Maggiori d'Abruzzo. Durante il percorso si raggiunge un'altitudine massima di quasi 1300 metri, con soste a Roccaraso, Campo di Giove e Castel di Sangro, a seconda dell'itinerario scelto.

Per chi preferisce un programma divertente e diverso dal solito, i mercatini di Natale de l'Aquila, a tema Harry Potter, e la discesa delle befane dalla Torre campanaria del Palazzo Ducale di Atri sono un'ottima scelta, che garantisce il divertimento a grandi e piccini.

Di seguito la classifica completa delle 10 regioni italiane con più spirito natalizio: