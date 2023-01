Quali sono le migliori capsule caffè? Ce lo svela Altroconsumo

Nelle case degli italiani sono sempre più diffuse le macchinette del caffè che prevedono l’utilizzo delle capsule. Un sistema comodo e pratico per gustare la bevanda tra le più amate in pochi semplici gesti. Ma quali sono le migliori capsule caffè? A svelarlo ci ha pensato Altroconsumo, che ha analizzato 24 tipologie di capsule compatibili con sistema Nespresso.

Sono moltissimi i parametri presi in considerazione, oltre la prova d’assaggio, per poter definire quali sono i prodotti top su cui investire per gustare un buon caffè. Tra questi troviamo qualità, lavorazione, umidità contenuta nelle capsule, stato di conservazione del caffè, quantità di materiali di origine minerale al loro interno (maggiore è la loro presenza, minore è la purezza del caffè), quantità di caffè per ciascuna capsula e di composti nel caffè in grado di solubilizzarsi in acqua bollente: il livello dell’estratto acquoso indica infatti quanto è corposo il caffè.

I prodotti top

Esselunga Espresso intenso - 30 cps vince come Migliore del Test. Conad Espresso 100% arabica - 10 cps si aggiudica il titolo di Migliore del Test e Miglior Acquisto. Anche le capsule di Borbone Miscela Blu - 100 Capsule - 100 cps e Don Jerez (Eurospin) Espresso - 20 cps vincono come Miglior Acquisto.

Migliori macchinette del caffè con capsule

Sono state inoltre giudicate anche le migliori macchinette del caffè con capsule.

Altroconsumo ha ispezionato anche diversi modelli e premia come Migliore del Test: De’Longhi Nespresso Gran Lattissima EN650 (Sistema Nespresso) e Krups Nespresso Atelier (Sistema Nespresso). Si aggiudicano invece il titolo di Miglior Acquisto De’Longhi Genio S Plus EDG315 (Sistema Nescafé Dolce Gusto), De’Longhi Genio S Touch EDG426 (Sistema Nescafé Dolce Gusto), De’Longhi Genio S EDG225 (Sistema Nescafé Dolce Gusto) e Coop LM0209 (Sistema Coop Fior Fiore).