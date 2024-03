Una pescarese alla conduzione di RadioLuiss, per fare “Rumore”

Marica Casalanguida è una giovane studentessa di Pescara, alla guida di uno dei programmi radiofonici più interessanti del panorama giovanile. Insieme al suo collega Marco Gaetani, conduce Rumore su RadioLuiss.

In diretta tutti i martedì dalle 18 alle 19 sulla radio ufficiale dell’università Luiss Guido Carli di Roma, dove, dopo la laurea in scienze politiche e relazioni internazionali, studia governo, amministrazione e politica.

Marica affronta insieme ai suoi ospiti argomenti di politica e attualità intervistando personaggi del mondo della televisione, giornalisti e politici.

Tra i giornalisti ultimamente intervistati spicca il nome di Massimo Giletti, chiamato a parlare del suo ritorno in Rai e del programma che condurrà: La tv fa 70. Ai microfoni di Rumore Giletti ha svelato qualche anticipazione sugli ospiti, da Alberto Angela a Pippo Baudo passando per Fiorello, Paolo Bonolis, Amadeus, Renzo Arbore e Simona Ventura.

In radio per scelta. Ci rivela “Ho colto l’opportunità che l’università offre agli studenti per fare una nuova esperienza e, con un gruppo di colleghi appassionati di politica e comunicazione, ho ideato Rumore, il nostro progetto chiassoso e dinamico”.

E continua “⁠Chiediamo la disponibilità a degli ospiti che scegliamo per la loro esperienza umana, politica e professionale, o che abbiano attinenza agli argomenti di attualità. Per esempio, abbiamo intervistato una giovane deputata della commissione agricoltura per parlare del Green Deal Europeo e delle conseguenti proteste dei trattori. Con Massimo Giletti abbiamo parlato di tutto: per raccontare la sua storia e il suo carisma non basterebbe una puntata”.

Marica ha 23 anni, un bel bagaglio di esperienze e tante opportunità da cogliere. A tal proposito ci tiene a precisare: “Mi piacerebbe continuare a studiare per inquadrare ancora meglio le mie passioni e sperimentare esperienze lavorative diverse. Amo il mondo della politica, ma anche l’informazione, lo spettacolo, la comunicazione. La radio fa parte del mio percorso di crescita, e spero che tanti concittadini vorranno ascoltarci. In un mondo che ci vorrebbe silenziosi e omologati, noi facciamo Rumore!”