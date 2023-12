Il maestro pasticcere pescarese Camplone nella puntata del nuovo programma Sky

Solo poche settimane fa aveva annunciato la sua partecipazione al nuovo programma televisivo targato Sky “Accademia di Pasticceria”, iniziato lo scorso 11 dicembre. Questa sera, venerdì 15 dicembre, finalmente lo vedremo in tv. Si tratta del maestro pasticcere pescarese Fabrizio Camplone, patron della pasticceria Caprice.

A partire dalle ore 19 proporrà idee e ricette da poter ripetere a casa durante le feste.

Ricordiamo che al programma prendono parte 40 pasticceri Ampi – Accademia Maestri Pasticceri Italiani.

Le puntate sono disponibili ogni sera alle ore 19 in prima tv su Sky, in streaming su Now Tv e on demand su Sky Go.