Il maestro pasticcere Fabrizio Camplone in un nuovo programma Sky sulla pasticceria

Dall’11 dicembre dalle ore 19 sarà trasmesso su Sky un nuovo format tv. Il titolo è Accademia della Pasticceria e, tra i 40 maestri pasticceri protagonisti c’è anche Fabrizio Camplone, patron della pasticceria Caprice di Pescara.

Camplone, che fa parte di Ampi – Accademia Maestri Pasticceri Italiani – presenterà le sue ricette, mettendo in mostra il suo indiscusso talento in tv.

In ogni puntata due coppie di accademici - accompagnati dal maestro Maurizio Black Santin - prepareranno a quattro mani una golosissima ricetta, spiegando tutti i passaggi per replicarla facilmente a casa.

Accademia della Pasticceria andrà in onda da lunedì 11 dicembre dalle ore 19 in prima tv su Sky Italia e in streaming su Nowtv-it0 Le puntate saranno disponibili anche on-demand e visibili su Sky Go