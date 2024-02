Italodisco è il tema del carro di Carnevale di Villa Cipressi: Stash ringrazia

Dopo la consueta sfilata dei carri di Carnevale, che ha animato e popolato le strade di Città Sant’Angelo, arriva un ringraziamento speciale.

Il carro della contrada di Villa Cipressi è stato dedicato alla musica e, più nello specifico, a Italodisco dei The Kolors, tormentone della scorsa estate 2023.

Un grande successo, un carro colorato e divertente, che ha ovviamente catturato l’attenzione dei protagonisti della hit estiva.

Ecco allora che arriva il video ringraziamento di Stash, voce della band.

“Ciao amici di Villa Cipressi, grazie per aver scelto Italodisco per il vostro carro. Grazie perché ancora una volta la fate arrivare forte e chiara alle persone. E non sapete quanta gioia mi fa provare questo. Spero di vedervi presto, vi mando un bacione gigantesco!”

A questo link il video di ringraziamento: https://www.facebook.com/groups/215814951944802/permalink/2317906861735590/