Elezioni politiche 2022: Flixbus rimborsa il viaggio di andata ai fuorisede che torneranno a votare

Con l’hashtag #IoVoglioVotare la compagnia Flixbus propone il totale rimborso del biglietto del viaggio di andata ai fuorisede che torneranno al proprio comune di residenza per votare alle elezioni politiche 2022.

In vista del 25 settembre e presa di coscienza dell'aumento del tasso di astensione in Italia, la compagnia ha previsto un’importante agevolazione per tutti i viaggiatori votanti. Infatti, per chi vive fuori sede (per Istat, 4,9 milioni di persone), l’astensione è spesso motivata dall'impossibilità di sostenere le spese del viaggio.

Il rimborso riguarderà le spese di viaggio sostenute tra il 19 e il 25 settembre 2022. L’agevolazione si applicherà alle elezioni nazionali e le elezioni regionali in Sicilia.

L’iniziativa è valida su tutti i collegamenti nazionali e internazionali operativi con l’Italia.

Come ottenere il rimborso

Per ottenere il rimborso del viaggio, chi tornerà con FlixBus nel proprio comune di residenza dovrà inviare alla email iovogliovotare@flixbus.it:

due foto della propria tessera elettorale (una della prima pagina recante le informazioni personali, l’altra della pagina su cui è stato apposto il timbro della votazione), una foto della propria carta d’identità o patente e il biglietto FlixBus della corsa effettuata.

Non saranno prese in considerazione le foto condivise sui social ai fini del rimborso.

La forma di rimborso prevista è un voucher, utilizzabile in una sola transazione, di valore pari all’importo del viaggio di andata effettuato per raggiungere il comune di residenza, valido dal 25 settembre al 30 novembre 2022 e dall’11 gennaio al 31 marzo 2023.