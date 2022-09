Elezioni politiche 2022: biglietti dei treni scontati per i fuorisede che torneranno a votare

Fino al 70% di sconti e riduzioni sui biglietti del treno destinati ai fuorisede che torneranno a votare nel proprio comune di residenza. Trenitalia fa sapere che, in vista delle elezioni politiche 2022, che si terranno domenica 25 settembre, sono previsti sconti e agevolazioni per raggiungere in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto. Le riduzioni si applicheranno sui biglietti di viaggio di andata e ritorno.

Si tratta di una convenzione stipulata tra le imprese ferroviarie (Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord, Fse) e il Ministero dell’Interno, che prevede uno sconto del 70% sui servizi alta velocità, intercity, eurocity Italia-Svizzera, e una riduzione del 60% per spostarsi con i treni regionali a tariffa di corsa semplice regionale e interregionale.

Dal 16 settembre si potrà viaggiare a prezzi scontati per gli spostamenti di andata, mentre per quelli di ritorno si avrà tempo fino al 5 ottobre.

Per ottenere i biglietti a prezzi agevolati, bisogna acquistarli sul sito internet o sull’app di Trenitalia. Per usufruire degli sconti, bisogna munirsi di documento di identità e tessera elettorale, da esibire al personale dedicato.

Gli elettori che potranno usufruire delle riduzioni sono sia quelli residenti in Italia che all’estero.