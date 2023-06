Autovetture in Abruzzo: in aumento ibride ed elettriche in circolazione, soprattutto a Pescara

Aumentano le auto ibride ed elettriche in circolazione in Abruzzo, per un totale di 24.069 vetture nel 2022. Rispetto al 2021 sono aumentate del 47%. Tuttavia, rispetto al totale del parco circolante in Abruzzo, le auto ibride ed elettriche rappresentano solamente il 2,7%.

Il parco auto abruzzese è ancora piuttosto obsoleto: sempre nel 2022 sono 501.190 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (55,5% sul totale), di cui ben 103.581 addirittura Euro 0-1 (11,5%). Anche considerando l’età media, oltre quattro auto su dieci, pari a 395.470 vetture, hanno 15 anni o più. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, nel 2022 la provincia di Pescara è prima per valore percentuale di auto ibride ed elettriche sul totale in circolazione, mentre la più dinamica per crescita è Teramo. Il tasso più alto di vetture datate si registra a L’Aquila.

Il 2035 è l’anno in cui ci sarà il co della produzione di auto nuove termiche alimentate a benzina e diesel a favore dell’elettrico e degli e-fuel. Fino ad allora bisognerà investire in infrastrutture e tecnologia per fare in modo che gli italiani superino la forte diffidenza soprattutto verso il mondo delle full electric, penalizzato dalla scarsa autonomia delle batterie (per il 35% del campione) e dal costo elevato (33%).

Il fattore economico è il principale ostacolo per gli automobilisti che vorrebbero passare a un’auto elettrica. Gli incentivi ci sono ma potrebbero non bastare. Tuttavia c’è un’ampia disponibilità non solo di auto nuove ma anche usate ibride, elettriche, benzina e diesel di nuova generazione online.

Vediamo com’è l’andamento in Abruzzo e a Pescara. Le elettriche “pure” nella regione rappresentano la quota minoritaria (0,2%) e anche se si considerano le ibride ed elettriche insieme, la media non supera il 2,7% del totale. In particolare, a Pescara si registra il tasso più alto di ibride ed elettriche tra le province (3,2%) rispetto al totale delle auto in circolazione. Seguono Teramo (2,7%), L’Aquila e Chieti (2,4%).

Sul fronte della classe di emissioni Pescara ha il parco auto circolante più giovane. In testa c’è la provincia di L’Aquila, con il 58,2% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Chieti (56,4%), Teramo (54,4%) e, appunto, Pescara (52,7%).