Amazon Prime Student: 10 euro e tanti vantaggi per gli studenti universitari

Amazon Prime Student è il nuovo programma di Amazon che premia gli studenti universitari con uno sconto di 10 euro e tanti altri vantaggi. Il noto marketplace, in questo particolare periodo molto duro, ha pensato di premiare tutti gli studenti, al di là della media o dell’ultimo voto.

L'offerta è rivolta a tutti i nuovi iscritti e vale per chi decide di attivare il servizio dal 2 al 14 ottobre, giorno del Prime Day Amazon 2020. Difatti, i ragazzi che si iscriveranno in questo periodo, riceveranno un buono sconto di 10 euro utilizzabile entro il Prime Day su una spesa minima di 50 euro. Per ottenere lo sconto, bisogna inserire il codice: PRIMEDAYSTUD.

Scopriamo meglio il costo di Amazon Prime Student, come funziona e come disdire per godere appieno di tutti i vantaggi Amazon.

Come ottenere lo sconto e come usarlo

Basta iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime Student, selezionare gli articoli desiderati e aggiungerli al carrello. Prima di pagare, non dovete fare altro che inserire nell’apposito riquadro dedicato agli sconti il codice PRIMEDAYSTUD e ricevere uno sconto di 10 euro.

Ricordiamo che il buono sarà attivo dall'iscrizione fino alle ore 23:59 del 14 ottobre 2020.

Gli altri vantaggi di Prime Student

Non è finita qui! Il ricco programma Prime Student consente tanti altri imperdibili vantaggi. Infatti, dopo l’iscrizione, si avranno a disposizione 90 giorni di Amazon Prime gratis. Ciò vuol dire che nell’offerta sono inclusi:

Prime Video , per vedere le più belle serie targate Amazon

, per vedere le più belle serie targate Amazon Prime Music , 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità

, 2 milioni di canzoni in streaming senza pubblicità Twitch Prime

Consegne veloci (1-2 giorni) e illimitate

Al termine dei 90 giorni, Amazon Prime Student si rinnoverà al costo promozionale di 18 euro l’anno fino alla laurea (per un massimo di 4 anni), al posto di 36 euro. Come disdire Amazon Prime Student? Si può cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento.