La settimana della prevenzione oncologica sbarca al mercato di campagna amica

Sbarca sabato 25 marzo, al mercato di Campagna Amica, la settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt di Pescara. All’interno dello stand del mercato, che si trova sul lungomare nord ed è gestito dalla Coldiretti, verrà distribuito ai cittadini l'olio extravergine d’oliva della lega italiana per la lotta contro i tumori, simbolo dell’alimentazione sana, insieme alle brochure informative per ricordare agli utenti che prevenire il cancro si può e si deve.

I volontari e il direttivo della Lilt saranno presenti dalle ore 9.30 alle ore 13.30: “Siamo a disposizione della popolazione - ha detto il presidente Marco Lombardo - per spiegare ai cittadini che esiste la possibilità di non ammalarsi o di ammalarsi in modo limitato per rendere possibile il reinserimento lavorativo e sociale del paziente e ridurre anche l’impatto psicologico. È possibile non ammalarsi seguendo un corretto stile di vita, praticando attività sportiva e seguendo un’alimentazione sana”.

In tal senso, l'olio extravergine d’Oliva è simbolo di salute in quanto "prodotto ricco di polifenoli, dunque un antitumorale per eccellenza, che i cittadini potranno acquistare nei nostri ambulatori o in piazza, dove distribuiremo anche le brochure informative sulla Lilt e, più in generale, sulle patologie oncologiche che quest’anno vedono come testimonial lo chef di fama internazionale Giorgio Locatelli, titolare delle Locande a Londra e Dubai, perché la Lilt serve la prevenzione a tavola", conclude Lombardo.