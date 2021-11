Avviso pubblico del Comune per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022

Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso pubblico per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 da oggi e in attuazione delle previsioni dell’articolo 27 della legge 448/98 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

A farlo sapere è Gianni Santilli, vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione.

«I beneficiari dell’intervento», precisa Santilli, «sono tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel Comune di Pescara e il cui indicatore Isee non superi il limite massimo di 15.493,71 euro».

La modulistica per presentare le richieste può essere scaricata dal sito internet del Comune nella sezione “Servizi al cittadino” – Studiare – Diritto allo studio, oppure negli uffici dell’Urp. Le istanze dovranno essere inoltrate tramite raccomandata A/R a: Servizio educativo integrato – Ufficio Diritto allo studio, p.zza Italia 1, 65121 Pescara. Oppure consegnate a mano nell’Ufficio protocollo del Comune, p.zza Italia, 1 oppure tramite Pec a protocollo@pec.comune.pescara.it.

L’assessore Santilli ricorda infine che «per informazioni è possibile telefonare allo 085 4283751 o inviare a una mail a dirittoallostudio@comune.pescara.it, in quanto gli uffici del Diritto allo studio sono chiusi come da normativa di contrasto alla diffusione del Covid-19».