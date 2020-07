Partire da Pescara: le info utili su come raggiungere stazione, aeroporto e porto

Per spostarsi al di fuori del nostro Comune è possibile viaggiare su diversi mezzi di trasporto. Si può, infatti, partire da Pescara in autobus, recandosi al terminal bus, in treno, in aereo o anche in nave. Terra, cielo e mare sono le tre strade percorribili per raggiungere località in Italia o nel resto d’Europa.

Terminal bus di Pescara

Il terminal bus di Pescara si trova nel piazzale antistante la stazione ferroviaria a pochissimi passi del centro città. L’indirizzo è Piazza della Repubblica e qui è possibile, oltre che acquistare i biglietti per le varie tratte, usufruire dei servizi delle diverse compagnie di bus, quali: Flixbus, Alsa, Infobus, Satam, Clikbus, Tua Abruzzo, Inter Saj, Sinbad, Eurores e tante altre ancora.

Stazione ferroviaria di Pescara

Chi vuole muoversi in treno, può farlo partendo dalla stazione di Pescara Centrale. Si tratta del più grande scalo ferroviario abruzzese e serve la Linea Adriatica. I treni, tra cui anche diversi Frecciarossa, arrivano a Milano Centrale, Ancona e Bari, Teramo e anche Roma Tiburtina.

Aeroporto di Pescara

Un altro importante punto di partenza da Pescara è l’Aeroporto d’Abruzzo, che si trova in via Via Tiburtina, Km 229100, 65131 Pescara. Da qui partono voli annuali e stagionali per località italiane e città europee, tra cui Olbia, Milano, Barcellona, Londra e Bucarest. Le compagnie aeree che servono l’Abruzzo Airport sono Alitalia, Ryanair e Volotea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Porto di Pescara

Il porto Marina di Pescara è uno snodo importante in Abruzzo dal quale è possibile navigare verso le isole e coste adriatiche o anche verso la Croazia e raggiungere Hvar, Split e Dubrovnik. Sono inoltre offerti servizi e attrezzature, assistenza di personale qualificato e corsi. Si trova in via Papa Giovanni XXIII 65100 Pescara. Contatti: Tel. (+39) 085 454681; Fax (+39) 085 4546833; Sito Web marinape.com.