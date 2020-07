Diritto allo studio universitario (Dsu): tutte le agevolazioni per studenti in sede, pendolari e fuori sede

Dopo la maturità, si può continuare a studiare usufruendo di agevolazioni economiche, così da poter accedere all’università, previste nel Diritto allo Studio Universitario (Dsu). La misura governativa, differenziata per ogni singola Regione, consente a chi volesse continuare a studiare e specializzarsi, di farlo.

Il Dsu promuove la possibilità di proseguire gli studi fino ai livelli più alti presso l'Università o l'Istituzione di Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale (Afam), anche a chi ha una condizione economica svantaggiata, arrivando a garantire, a chi risulta idoneo ai benefici, la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno economico a studentesse e studenti per affrontare le spese di questo percorso.

Diritto allo Studio Universitario: requisiti

Per accedere al Dsu bisogna essere in possesso di determinati requisiti. In Abruzzo le soglie Isee/Ispe sono 23.000/50.000 euro. Questi parametri valgono per l’Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara, Università degli Studi de L’Aquila e Università degli Studi di Teramo.

Vi lasciamo i link per i bandi di ogni singola università abruzzese:

Azienda Dsu Chieti-Pescara: https://www.adsuch.gov.it/

Azienda Dsu L’Aquila: https://www.adsuaq.org/

Azienda Dsu Teramo: https://www.adsuteramo.it/

No Tax Area

Nel 2017 è stata introdotta un’altra importante misura che si applica a tutte le istituzioni universitarie e Afam statali. Questa prevede di non pagare affatto le tasse universitarie, se si ha un Isee sotto i 13mila euro o pagarne solo una parte, se si ha un Isee compreso tra i 13mila e i 30mila euro.

Al primo anno la No Tax Area è accessibile col solo requisito economico. Dal secondo anno, per mantenere le agevolazioni, bisogna rispettare alcuni criteri di merito: essere in corso e aver raggiunto un certo numero di crediti.

Borse di studio universitarie

Ogni anno la Regione Abruzzo eroga un determinato numero di borse di studio. Chi è idoneo alla borsa di studio, automaticamente sarà esonerato totalmente dalle tasse universitarie. Gli studenti fuori sede che faranno domanda, potranno richiedere anche il posto letto in una residenza universitaria, pagando una tariffa calmierata.

Per ottenere la borsa di studio è necessario soddisfare dei requisiti economici e di merito. Il requisito economico consiste nell'avere dei valori dell'Isee e dell'Ispe inferiori a determinate soglie specificate nei bandi di concorso.

Il requisito di merito significa che bisogna acquisire un certo numero di crediti formativi universitari (Cfu) entro il 10 di agosto dell’anno di iscrizione. Il numero di crediti richiesto varia in base all’anno di corso.

Le borse hanno importi differenti (specificati nei bandi regionali) a seconda degli enti erogatori ed il loro valore cresce a seconda se sei studente in sede, pendolare o fuori sede.