Sportello unico per l’edilizia di Pescara: cosa fa e dove si trova

Lo sportello unico per l’edilizia (Sue) di Pescara è un punto di riferimento per il cittadino che intende avviare un intervento edilizio residenziale nel suo immobile. Si occupa di curare i rapporti tra cittadino, amministrazione comunale e gli altri enti che giocano un ruolo nella fase dei lavori edili.

Si occupa anche di attività di natura non residenziale (enti e aziende).

Cosa fa? Sono diverse le funzioni attribuite a tale sportello, quali informazioni concernenti procedimenti edilizi, presentazione di istanze e avanzamento pratiche edilizie. Rilascia permessi per costruire ed effettuare interventi e inoltre si occupa di Cil, Cila, Scia e Scia alternativa, segnalazioni di agibilità e provvedimenti previsti dal Dpr 380/2001.

Dove si trova? Lo sportello unico per l’edilizia si trova in piazza Duca d’Aosta, 3. Per accedere agli uffici è sempre necessaria la prenotazione telefonica. Questa può avvenire lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.30 alle 13. In alternativa si può effettuare la prenotazione online, da questo link.