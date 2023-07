Tua punta sulla sostenibilità e incontra Infinite Green Energy Italia per i nuovi mezzi a impatto zero

TUA Abruzzo e Infinite Green Energy si sono incontrati giovedì 20 luglio presso gli uffici dirigenziali della società abruzzese per parlare di mobilità sostenibile, idrogeno e nuovi veicoli a celle a combustibile. L'obiettivo dell'azienda di trasporto pubblico abruzzese è quello di arrivare a utilizzare nuovi mezzi a impatto zero e che possono diminuire o azzerare le emissioni.

Stephen J Gauld, Amministratore Delegato e Fondatore del gruppo Infinite Green Energy, ha spiegato che l'azienda è in fase di sviluppo del più grande impianto di produzione di idrogeno verde prodotto da rinnovabili in Abruzzo. Oltre alla fornitura di idrogeno verde all'industria Hard To Abate, Ige intende produrre lo stesso vettore energetico per la mobilità sostenibile. A tal proposito, in accordo con i partner europei produttori di mezzi a idrogeno, ha voluto presentare alla dirigenza TUA un piano di migrazione verso i veicoli a celle a combustibile (batterie alimentate a idrogeno).

Nel piano si prevede la fornitura di mezzi per area metropolitana e lunga distanza, e distributori di idrogeno verde sul territorio. Presenti all'incontro lo stesso Gauld, Gabriele De Angelis presidente Tua, Angelo D'Ottavio presidente Abrex, Paolo Marino direttore acquisti e appalti Tua, Rocco La Rovere direttore Infinite Green Energy Italia, Pino Farchione componente collegio sindacale di Tua.